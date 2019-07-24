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Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?

24 Июля 2019 121 0 Экономика
Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?

Владимир Путин по итогам совещания о стимулирования нефтяной отрасли, поручил до конца этого года провести инвентаризацию запасов углеводородов на разведанных в России месторождениях, чтобы затем определить экономическую эффективность освоения и решить, где и какие меры государственной поддержки действительно необходимы. До завершения инвентаризации в России вводится мораторий на новые льготы и меры господдержки при разработке месторождений нефти. Исключение сделали лишь для «Роснефти.

Что поручил президент

Президент России поручил  до 1 декабря 2019 года завершить полную инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения.

Чиновникам  предстоит разработать единые критерии к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в России. До тех  пор пока это не будет сделало, а именно - 31 декабря текущего года -вводится мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке месторождений нефти, до тех пор,

Отдельное задание получил Минэнерго РФ, который совместно с Минфином должен будет до  августа «презентовать» финансово-экономическое обоснование «предложений по оказанию мер государственной поддержки при разработке Приобского нефтяного месторождения»

Льготы  для «Роснефти»

Изначально о предоставлении стимулов для  разработки этого месторождения просила «Роснефть». Имеются в виду вычеты из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – они аналогичны льготам, которые были предоставлены  в 2017 году для Самотлорского месторождения.

Ситуация на данный момент следующая: с 1 января 2018 года налог на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения сокращен на 35 млрд рублей – эта мера будет действовать каждый год в течение десяти лет. В качестве «ответного решения» «Роснефть» дала обещание – поднять инвестиции в бурение, а в итоге – увеличение добычи и налоговых поступлений в бюджет.

В мае ТАСС сообщал, что решением правительства были одобрены меры по стимулированию добычи нефти на «Приобском». Но кроме  этого одобрения никаких  реальных шагов  с тех пор не предпринималось. Минфин РФ выступал против  выдачи против выдачи льгот, подчитав, что запрошенная  «Роснефтью» господдержка может обойтись бюджету в 0,5 трлн рублей. А это, по мнению  финансистов, слишком большая  цена. Кроме  того, в Минфине считают, что нужно «раздать всем сестрам по серьгам», то есть по льготам. Ведь  Приобское месторождение  наряду с «Роснефтью» разрабатывает и «Газпром нефть».

Некоторое время назад первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство будет продолжать анализировать эффективность Приобского месторождения. Это нужно было для представления нескольких вариантов решения по льготам, а также по их размерам.

В ожидании трудностей

Тема льгот для нефтяников особенно актуальна в ключе развития российской экономики, пишет Forbs. Издание отмечает, что разговор идет об отрасли, дающей порядка половины доходов госбюджета. И отрасль эта по факту оказалась «в патовом положении». По сути, против нее работают сразу несколько серьезных факторов, которые могут привести к ее стагнации.

Один из них, как отмечают многие эксперты, связан с тем, что, вероятно, при изобилии нефти можно будет говорить о низкой стоимости сырья на мировом рынке. И для этого есть все основания. Например, дешевизна добычи из сланцевых пород, на глубоководных промыслах в море. «Новые технологии сулят рынку избыток нефти с низкой себестоимостью», - говорят едва ли не в один голос аналитики. На фоне всего этого о ценах выше ста долларов за баррель нефти придется забыть.

Для России эта  проблема  особенно актуальна, поскольку  добыча нефти на территории страны становится дороже с каждым годом. По данным Минприроды и Минэнерго РФ из всей разведанной в российских недрах нефти примерно 70% относятся к трудноизвлекаемым запасам, а разработка  таких месторождений  рентабельна при ценах  не ниже $80 за баррель

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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