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Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России

24 Мая 2019 134 0 Политика
Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России

На фоне скандала с грязной российской нефтью в нефтепроводе «Дружба» и завершения «налогового маневра в России Александр Лукашенко начал переговоры о поставках нефти из Казахстана транзитом через Россию. Представители Казахстана заявили, что страна готова поставлять свою нефть в Белоруссию. Однако, обе стороны отметили, что прежде нужно получить согласие России, по территории которой проходит транзит.

«Добро» от России

Александр Лукашенко решил возобновить переговоры о поставке казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, пишет «Коммерсант». «Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить»,— заявил лидер Беларуси во время встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Как отметил Лукашенко, данный вопрос «лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана — здесь проблем нет, но и России по транзиту».

Белорусский лидер напомнил, что Россия является членом ЕАЭС, что, вероятно, сыграет положительную роль в переговорах: «Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана».

Со своей стороны Ермухамет Ертысбаев заявил о полной готовности к поставкам нефти. «Мы готовы, вообще никаких проблем нет — у нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь», - подчеркнул посол. При этом он отметил, что «завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу».

«Налоговый маневр»

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ отметил, что на данный момент вопрос поставок казахстанской нефти в Белоруссию Владимир Путин и Александр Лукашенко еще не обсуждали. «Мы надеемся, что на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств удастся пообщаться, в том числе и на эту тему, если они сочтут необходимым»,— заключил официальный представитель Кремля.

Как напоминает «Ъ», власти Белоруссии уже давно хотят, чтобы шли поставки нефти из Казахстана, но до сих пор эти намерения реализовать так и не удалось.

Вероятно, что это напрямую имеет отношение к тому, что с российской нефти, которая поставляется в Белоруссию, не взимаются пошлины, и по этой причине нефтяные компании из России предлагали белорусским НПЗ условия выгоднее, чем покупка по рыночной цене. Но сегодня в России идет реализация налогового маневра, который должен привести к снятию экспортной пошлины на нефть к 2024 году с одновременным ростом НДПИ. Так что Беларусь не получит прежних льготных условий.

Нефть Казахстана

За прошлый год Казахстан направил транзитом через Россию 15,7 млн тонн своей нефти – поставки шли, как правило, через Новороссийск. Также поставки идут по нефтепроводу «Атырау—Самара» в порт Усть-Луга на Балтике. Как отмечает издание, перенаправление поставок нефти из Усть-Луги в Белоруссию стало бы вполне естественным  с логистической точки зрения и в плане сохранения качества нефти. Ведь в Новороссийск в основном идет легкая нефть, которая обычно продается с премией.

В текущем году компании Казахстана увеличили транзит через Усть-Лугу – согласно информации ЦДУ ТЭК, объем составил около 2,8 млн тонн за период с января по апрель. «Ъ» приводит сравнение: поставки российской нефти в Белоруссию по плану-графику должны составлять 4,5 млн тонн в квартал. То есть, по факту, нефть из Казахстана не сможет полностью заменить российскую при поставках в Белоруссию.

Компенсация «Дружбы»

Одновременно Белоруссия продолжает требовать  компенсации за загрязненную нефть попавшую в страну по «Дружбе». Но как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, российские власти пока не занимаются расчетом компенсаций по причине того, что сначала надо устранить последствия загрязнения. И уже после полной очистки трубы возвращаться к этой теме.

На прошлой неделе прошил переговоры вице-премьеров России и Белоруссии, по итогам которых была создана рабочая группа из восьми человек, которые будут оценивать как фактические убытки из-за ЧП в «Дружбе», так и способы их компенсации.

При этом Козак отметил, что тема компенсации ущерба не является сегодня приоритетом. «С Белоруссией мы следуем ранее достигнутым договоренностям в рамках рабочей группы, которая сейчас есть. Может первые методические подходы они и прорабатывают, но это не приоритет сегодня», — пояснил вице-премьер.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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