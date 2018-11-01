Сообразили на троих. Россия, Индия и Иран создают альтернативу Суэцкому каналу

В ноябре Россия, Индия и Иран планируют обсудить запуск международного транспортного коридора «Север-Юг», протяженность которого составит 7,2 тыс. километров. Предполагается, что он станет альтернативой Суэцкому каналу, который сегодня является самой короткой «дорогой» из Азии в Европу. Главное преимущество нового трехстороннего проекта в том, что транспортировка будет дешевле и быстрее. В новом проекте страны планируют задействовать не только водный, но также автомобильный и железнодорожный транспорт.

Новый экономный маршрут

О трехсторонних переговорах с участием России, Индии и Ирана рассказал иранский телеканал Press TV. Как сообщает СМИ, протяженность международного транспортного коридора «Север-Юг» будет составлять 7,2 тыс. километров.

Благодаря новому проекту, время и стоимость грузоперевозок сократятся на 30-40%. Так, например, в сравнении с Суэцким каналом, сроки доставки грузов по новому коридору из Мумбаи в Москву будут составлять до 20 дней. Кроме этого, по этому пути морская транспортировка будет значительно быстрее и дешевле.

По морскому коридору грузы из Индии будут попадать в иранский город Бендер-Аббас, который находится на побережье Персидского залива. Далее на автотранспорте они будут доставляться до города Бендер-Энзели (побережье Каспийского моря). Потом, через Каспий, они окажутся в Астрахани, и далее по железной дороге до Москвы либо в страны Европы.

Последний раз тему коридора «Север-Юг» Россия и Индия обсуждали 27 октября в Нью-Дели. Во время переговоров стороны решили, что 23 ноября нужно провести очередную встречу, но уже с участием представителей трех стран.

Дела «давно минувших дней»

Вопрос альтернативы Суэцкому каналу начали обсуждать уже давно. Так, например, впервые стороны встретились обсудить эту тему еще в 1999 году. И уже на следующий год в Санкт-Петербурге Россия, Индия и Иран подписали межправительственное соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг».

Как напоминает РБК, в мае 2000 года данное соглашение было ратифицировано всеми участниками, после чего оно вступило в силу. Позднее, как указывается в документах российского МИДа, это соглашение поддержало еще несколько стран: Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, а также Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина.

В 2012 году в российской столице во время встречи руководителей железных дорог России, Ирана и Азербайджана обсуждались вопросы строительства коридора. В итоге стороны поставили свои подписи под трехсторонним меморандумом о взаимопонимании. Согласно документу, сторонами был согласован порядок проведения необходимых технико-экономических изысканий. Здесь же речь идет о финансовой и юридической экспертизе проекта строительства новых железнодорожных линий.

Суэцкий канал, подвинься

Для России совместный проект с Индией и Ираном – не единственный способ «потеснить» Суэцкий канал. В частности, как сообщает Газета.ру, Москва и Пекин считают, что со временем Суэцкий канал сможет заменить Северный морской путь вдоль берегов Российской Федерации, который эксплуатируют, начиная еще с 1932 года.

Как пишет издание, по южному маршруту по Суэцкому каналу судно проходит от Южной Кореи до Германии за 34 дня, а вот по арктической трассе за 23. Таким образом, сокращение расходов для судов, которые возят грузы между портами в Европе и Азии, налицо.

Российская альтернатива – это самый короткий путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Для примера: расстояние от японской Йокогамы до Мурманска по Северному морскому пути составляет 5770, а вот при проходе через Суэцкий канал – уже 12 840 миль.