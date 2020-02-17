Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета 142 0 Экономика

Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами. Поправки к закону, направленному против отмывания денег, позволят блокировать счета при возникновении у финансовых организаций подозрений.