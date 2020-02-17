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Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета
17 Февраля 2020 142 0 Экономика
Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами. Поправки к закону, направленному против отмывания денег, позволят блокировать счета при возникновении у финансовых организаций подозрений.
Устаревшие признаки
- Центробанк разработал поправки к положению 375-П «антиотмывочного» законодательства, пишет РБК. Поправки затронут признаки сомнительных операций. Сейчас таких операций в законе больше 100.
- Длинный перечень не обновлялся с 2012 года, когда впервые был принят закон против отмывания денег. Для актуализации законодательства Центробанк провел работу с Росфинмониторингом и исключил старые схемы незаконного вывода средств и добавил новые. Специалисты ЦБ учитывали то развитие финансового рынка, которое он проделал за последние восемь лет, в частности цифровизацию банковских услуг.
- Поправки существенно сократят число сомнительных операций, по которым у финансовой организации могут возникнуть вопросы. В случае соответствия действий клиента отмывочной схеме, банк сможет приостановить или отказать в проведении операции и даже расторгнуть договор об обслуживании клиента.
- Новые поправки при этом вовсе не являются исчерпывающими. Банки смогут дополнять рекомендованный ЦБ перечень своими критериями, отталкиваясь от собственной специфики и уровня риска отмывания преступных доходов, подчеркивают в регуляторе.
Что предлагается изменить
- В частности из списка отмывочных действий исключат случаи, когда человек проводит операция с высокой комиссией и заградительными тарифами или пользуется нестандартными и сложными расчетами.
- Также регулятор не рекомендует относить к сомнительным те операции, которые не свойственны клиенту. Но в то же время сомнения должен вызвать отказ клиента от операции при возникновении у банка вопросов или просьба клиента вернуть деньги со счета.
- Регулятор даст право банкам отказывать в проведении операций по исполнительному документу. По данным Росфинмониторинга, в последнее время увеличилось количество обналичивания средств с помощью нотариальных подписей. Банки часто жалуются на эти операции и считают их сомнительными. Теперь они смогут в них отказывать.
- В число сомнительных операций попадет регулярное снятие наличных денег физлицами, если они получают эти деньги на счет от юрлица или индивидуального предпринимателя. Но и в этом случае будет возможность экономически обосновать операцию, которая может быть выплатой зарплаты, алиментов, пенсии и страховых взносов.
- Также среди сомнительных операций будут рассматриваться операции с одного устройства или с одной группы IP-адресов со счетами разных компаний или со счетами разных физических лиц, не являющихся родственниками.
- Под сомнение банка можно попасть, покупая или продавая виртуальные активы. При этом законодательства, регулирующего эту сферу, в России до сих пор нет.
- Подозрительными также будут частые поступления крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных, а также снятие наличных с корпоративных карт, сделки неликвидными ценными бумагами и товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.
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