Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ДЕК, 22:19 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

04 ДЕК, 22:19 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

Солнечная буря и всемирный налог. Датский банк предсказал шокирующие события 2019 года

4 Декабря 2018 291 0 Экономика
Солнечная буря и всемирный налог. Датский банк предсказал шокирующие события 2019 года

Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил очередной ежегодный прогноз о «маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки». Шокирующие предсказания, которые, как отмечается, не являются официальными рыночными прогнозами, были обнародованы на официальном сайте организации.

Предсказание для США

Один из основных прогнозов Saxo Bank (специализируется на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках) связан с американским президентом Дональдом Трампом. Как прогнозирует банк, глава США может уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, на смену которому придет президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года», — цитирует РБК Saxo Bank. Отмечается также, что к лету следующего года акции окажутся «в глубокой яме», а кривая доходности США пойдет на спад.

Apple поглотитTesla

Еще одно предсказание связано с возможным поглощением компании Tesla цифровым гигантом Apple, который решил выйти на авторынок. В своем прогнозе Saxo Bank заявляет, что «яблочная корпорация» обеспечит финансирование сделки по приобретению Tesla на 40% больше номинала: 520 долларов за акцию. В конечном итоге это приведет к тому, что Apple приобретет Tesla по стоимости, которая на 100 долларов выше, чем предполагал ранее Илон Маск. После того, как сделка состоится, Apple построит несколько новых заводов на территории Европы и Китая для реализации своей цели – выйти в лидеры по производству электромобилей.

Как считают аналитики датского банка, сегодня в Apple понимают, что если компания хочет не просто продолжать свое воздействие на пользователей, но и увеличить его, то очередным глобальным шагом для компании должны стать именно автомобили. Что, в принципе, логично: цифровые технологии высокими темпами проникают в автопромышленность. В итоге ситуация может сложиться таким образом, что Apple будет оказывать на Tesla серьезное давление.

Всемирный налог

Прогнозирует Saxo Bank и введение всемирного транспортного налога. Он будет распространяться на авиабилеты, а также тоннаж судов. Аналитики банка заявляют: «Ставка увязывается с объемами выбросов углекислого газа». Размер ставки будет составлять 50 долларов за тонну выбросов – этот показатель в двукратном размере превышает уровень, который предлагался ранее, и значительно больше средних показателей в размере 15 евро за тонну (в рамках европейской Системы торговли квотами на выбросы). Датский банк отмечает, что новый транспортный налог будет принят в Китае и США. Даже несмотря на то, что ранее эти страны были против этого.

Солнечная буря

Весьма устрашающим представляется прогноз о солнечной буре. В следующем году запускается так называемый 25-й цикл солнечной активности, что приведет к солнечной буре, которая обрушится на Западное полушарие Земли. И в результате будут уничтожены большинство спутников. «Земле не очень везет», – отмечают предсказатели, добавляя, что в результате произойдет «невероятный хаос» в зависимых от GPS транспортной сфере и электрической инфраструктуре. Компании потерпят очень серьезные убытки.

«Во сколько же это обойдется? – спрашивают сами себя эксперты, и тут же отвечают: – Около 2 трлн долларов, что, правда, примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее неблагоприятным сценарием, согласно исследованию потенциальных финансовых рисков, вызываемых солнечными бурями, которое было проведено в 2013 году».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Узнай, страна

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

Новости СМИ

Новости дня

21:57 Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
21:41 Константинополь не даст автокефалию украинской церкви Константинополь не даст автокефалию украинской церкви
21:35 В Китае исчез ученый, заявивший о создании первых генетически модифицированных людей В Китае исчез ученый, заявивший о создании первых генетически модифицированных людей
21:23 США выйдут из ДРСМД, если Россия не начнет его исполнять США выйдут из ДРСМД, если Россия не начнет его исполнять
20:54 В сети обсуждают очередное выступление Порошенко в нетрезвом виде В сети обсуждают очередное выступление Порошенко в нетрезвом виде
20:34 Украинского эксперта выгнали из студии "России 1" Украинского эксперта выгнали из студии "России 1"
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
19:56 Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч» Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Узнай, страна!

20:46 В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
19:20 В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания
18:54 В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса
12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 15:27 Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter