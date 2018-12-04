Солнечная буря и всемирный налог. Датский банк предсказал шокирующие события 2019 года

Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил очередной ежегодный прогноз о «маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки». Шокирующие предсказания, которые, как отмечается, не являются официальными рыночными прогнозами, были обнародованы на официальном сайте организации.

Предсказание для США

Один из основных прогнозов Saxo Bank (специализируется на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках) связан с американским президентом Дональдом Трампом. Как прогнозирует банк, глава США может уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, на смену которому придет президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года», — цитирует РБК Saxo Bank. Отмечается также, что к лету следующего года акции окажутся «в глубокой яме», а кривая доходности США пойдет на спад.

Apple поглотитTesla

Еще одно предсказание связано с возможным поглощением компании Tesla цифровым гигантом Apple, который решил выйти на авторынок. В своем прогнозе Saxo Bank заявляет, что «яблочная корпорация» обеспечит финансирование сделки по приобретению Tesla на 40% больше номинала: 520 долларов за акцию. В конечном итоге это приведет к тому, что Apple приобретет Tesla по стоимости, которая на 100 долларов выше, чем предполагал ранее Илон Маск. После того, как сделка состоится, Apple построит несколько новых заводов на территории Европы и Китая для реализации своей цели – выйти в лидеры по производству электромобилей.

Как считают аналитики датского банка, сегодня в Apple понимают, что если компания хочет не просто продолжать свое воздействие на пользователей, но и увеличить его, то очередным глобальным шагом для компании должны стать именно автомобили. Что, в принципе, логично: цифровые технологии высокими темпами проникают в автопромышленность. В итоге ситуация может сложиться таким образом, что Apple будет оказывать на Tesla серьезное давление.

Всемирный налог

Прогнозирует Saxo Bank и введение всемирного транспортного налога. Он будет распространяться на авиабилеты, а также тоннаж судов. Аналитики банка заявляют: «Ставка увязывается с объемами выбросов углекислого газа». Размер ставки будет составлять 50 долларов за тонну выбросов – этот показатель в двукратном размере превышает уровень, который предлагался ранее, и значительно больше средних показателей в размере 15 евро за тонну (в рамках европейской Системы торговли квотами на выбросы). Датский банк отмечает, что новый транспортный налог будет принят в Китае и США. Даже несмотря на то, что ранее эти страны были против этого.

Солнечная буря

Весьма устрашающим представляется прогноз о солнечной буре. В следующем году запускается так называемый 25-й цикл солнечной активности, что приведет к солнечной буре, которая обрушится на Западное полушарие Земли. И в результате будут уничтожены большинство спутников. «Земле не очень везет», – отмечают предсказатели, добавляя, что в результате произойдет «невероятный хаос» в зависимых от GPS транспортной сфере и электрической инфраструктуре. Компании потерпят очень серьезные убытки.

«Во сколько же это обойдется? – спрашивают сами себя эксперты, и тут же отвечают: – Около 2 трлн долларов, что, правда, примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее неблагоприятным сценарием, согласно исследованию потенциальных финансовых рисков, вызываемых солнечными бурями, которое было проведено в 2013 году».