Солистка Большого: «В Бакинском оперном присутствует Дух Театра»

Ангелина Влашинец, солистка балетной труппы Большого театра, высоко оценила бакинскую постановку «Лебединого озера» и сотрудничество с Азербайджанским театром оперы и балета имени М. Ф. Ахундова.

Артисты Государственного академического Большого театра России – частые гости в Азербайджане, причем приезжают они сюда не только на гастроли, но и в качестве приглашенных звезд в собственных постановках Азербайджанского театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова. Поэтому Ангелина Влашинец и Клим Ефимов с удовольствием согласились представлять труппу Большого театра, солируя в «Лебедином озере». «На репетиции у нас была всего неделя, поэтому мы работали очень оперативно», - рассказала Ангелина Влашинец журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Осложняло работу еще и то, что бакинская редакция балета несколько отличается от классической. «У азербайджанской постановки совсем другой финал, поэтому всю четвёртую картину мы с Климом учили заново, - сообщила Влашинец. – У нас в Большом театре концовка балета трагическая, а в Баку – позитивная. Прекрасные девушки-лебеди снимают свои перья в конце спектакля – я в первый раз видела такое, и это выглядит очень мило. Постановка получилась просто сказочная».

Понравился российской артистке и сам азербайджанский театр, особенно – его доброжелательная труппа. «В целом в Бакинском оперном театре присутствует Дух Театра, что немаловажно, - подчеркнула Влашинец. – Чувствуется, что на этой сцене танцевало не одно поколение великих артистов».

Не оставила ее равнодушной и столица Азербайджана, где Влашинец была впервые. «У меня был всего один свободный вечер, а на следующий день уже спектакль, так что мне приходилось беречь ноги. Но я очень рада, что успела пройтись по городу, сходить на набережную. Спасибо солисту Азербайджанского театра оперы и балета Макару Ферштандту, который показал мне Баку. Видно, что город очень современный и красивый, – не зря в Азербайджан сейчас едет такой поток туристов», - уверена российская балерина.

Неизменно, когда речь заходит о Баку, вспоминается и азербайджанская кухня. В связи с чем Ангелина Влашинец развеяла мир о жестких диетах балерин. «У меня нет времени даже думать о какой-то диете, и тем более – её использовать. По семь-восемь часов в день длятся репетиции, естественно, мы тратим калории, всё время хотим есть. Мы не модели, которые просто ходят по подиуму, мы прыгаем с утра до ночи. Танец – это физический труд. Так что я ем много и абсолютно всё, в том числе сладкое – мне нужны силы и энергия. В Баку я попробовала азербайджанское варенье из вишни, инжира и розы. Это было очень вкусно, особенно с национальными лепёшками», - рассказала солистка Большого театра. Она также выразила надежду на скорое возвращение в Баку, чтобы было время погулять больше по этому замечательному городу.

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