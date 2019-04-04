Солдат-телепат. Российских военных научат читать мысли врага и сжигать кристаллы на расстоянии?

Российских военных обучают новейшим боевым методикам парапсихологии, которые позволяют победить противника так называемым бесконтактным путем. Статья с соответствующим содержанием появилась в издании Минобороны России «Армейский вестник». Однако эксперты и аналитики весьма скептично отнеслись к этому сообщению, отметив, что, если бы таким навыками наши солдаты обладали на самом деле, удалось вы избежать многих кровопролитных столкновений.

Неустрашимый воин

Итак, в издании «Армейский вестник», которое официально представляет российское Минобороны, была опубликована статья обозревателя полковника в запасе Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего». В публикации говорится о технологиях, которым обучают российских военнослужащих. Технологии эти многим могут показаться «паранормальными», то есть обычный человек ими, как правило, не владеет.

Например, автор рассказывает о невербальном допросе с помощью метаконтакта. Это технология, которая позволяет добывать информацию в состоянии измененного сознания и с помощью телепатической связи. «Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку», — пишет Поросков. Утверждая, что этот метод российский спецназ использовал во время чеченских кампаний. Военных также обучают, как противостоять таким технологиям.

Полковник утверждает, что благодаря таким методикам российские военные осваивают иностранные языки, могут лечиться в боевых условиях, а также находить засады, схроны, склады и тайники противника. А практические навыки по телепатии отрабатывались при работе с дельфинами.

Испепеляя взглядом

Более того, автор статьи утверждает, что с помощью этого метода можно взаимодействовать с техникой. В частности, сжечь кристалл в генераторе либо вовсе взломать компьютерные программы. А во время серии испытаний получалось даже читать некие документы на непонятном языке, которые при этом были заперты в сейф. Удалось даже обнаружить потенциальных членов террористических сетей, говорится в статье.

Картина, действительно, фантастическая. Тем не менее, как заявляет обозреватель Минобороны, в будущем многие страны планируют создать супер-солдата, который сможет читать не просто мысли. Он будет способен «выдерживать пытки, голод, лишение сна, его не сломят побои и электрошок — он не чувствует боли или страха, может есть траву, общаться телепатически, противостоять стрессу, взбираться на стены, словно ящерица».

Секретные материалы

Публикацию в вестнике Минобороны прокомментировал начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук. В разговоре с РБК он отметил, что так называемая боевая парапсихология – это не фантазия, и «в настоящее время ее разработки продолжаются».

«Боевая парапсихология действительно имеет право быть, большое развитие она получила в промежуток 1960–1980-х годов. Методика была разработана советской Академией наук в попытке обнаружить феноменальные особенности человека. Под руководством Генерального штаба Вооруженных сил СССР работала группа специалистов. Наработки того времени существуют до сих пор, и есть попытки их активизировать. Эти методики прошли обкатку в горячих точках — Афганистане и Вьетнаме», — заявляет Матвийчук.

Известно, что незадолго до развала Советского Союза в Генштабе решили не ждать милостей от обычных и известных законов природы и создали экспертно-аналитическое управление, получившее название «Войсковая часть 10003», на которую работали чуть ли не 120 крупных научно-исследовательских центров, в том числе над созданием так называемых пси-генераторов, с помощью которых якобы можно влиять на психику людей.

Часть была расформирована, однако в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков заявлял , что в России готовят программу создания лучевого, физического, волнового, генетического, а также и психофизического оружия, рассчитанную до 2020 года.



Мнение ученых

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров утверждает, что «боевая парапсихология» - это выдумка, которая признана лженаучной чепухой. На сегодняшний день нет ни одного зафиксированного случая или научного обоснования «подобным сказкам». Причина, по которой эта тема вновь всплыла, то все вполне очевидна - деньги.

«Это способ выжимать средства из государственного бюджета. В России конец этому был положен в начале 2000-х годов, когда была расформирована войсковая часть №10003, которая занималась в том числе изучением таких лженаучных явлений для применения в военных целях», — заявил Александров.

Любопытное объяснение этому явлению приводит Георгий Бовт. Он отметил одну закономерность: влечения к оккультизму и мистике происходит каждый раз, когда общество переживает кризис. «Увлечение лженауками также, как правило, верный спутник невежества и мракобесия, начинающих процветать тогда, когда серьезная наука, а также образование находятся в загоне. А если невежда или воинствующий мракобес обретает вдруг влияние на политическом уровне, то непременно начинает покровительствовать шарлатанам, думая, что двигает вперед науку и прогресс», - поясняет политолог.