Сокращается население России, снижаются розничные цены на автомобили «Ford», грядут налоговые послабления для многодетных семей и другие новости

Население России сокращается. Так число умерших в январе этого года превысило число родившихся в 1,4 раза, передает «ТАСС». В 44 субъектах РФ это превышение составило 1,5 – 2,4 раза. В абсолютных цифрах убыль населения составила 44,3 тысячи человек, подсчитал «Росстат».

Несколько неналоговых платежей предложено включить в Налоговый кодекс. Минфин предлагает пополнить Налоговый кодекс следующими статьями: экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование автодорогами федерального значения, гостиничный сбор, налог на операторов сетей связи общего пользования. 2018 году эти платежи принесли в бюджет РФ 316,6 миллиарда рублей, сообщает «ТАСС». Бизнесс-собщество выступает против этого нововведения. Скажутся эти изменения, если они будут приняты, на жизни простых граждан – пока непонятно.

«Аэрофлот» всех «порадовал». Теперь минимальная стоимость багажа для граждан, купивших билет по безбагажному тарифу «Лайт» составит 2 тысячи рублей за место. При полете за границу эта сумма увеличится как минимум до 40 евро, пишет «РБК». Но эти расценки будут действовать только при условии предварительной оплаты на сайте «Аэрофлота». В аэропорту платить придется намного больше. Или чемоданы оставлять.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март месяц снизился на 59,636 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс». Вроде бы и не страшно-на первое апреля 2019 года в этой «кубышке» осталось лежать 3 триллиона 828,249 миллиарда рублей. Но, к сожалению, Минфин РФ не сообщает, куда пости 60 млрд рублей направились из фонда, созданного российскими властями для финансирования крупных инфраструктурных проектов и социальных программ.

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передается в Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс». На сегодняшний день – это первый экземпляр такой машины. Всего до 2030 года Минобороны планирует закупить 100 таких самолетов и их модификаций. Ил-76МД-90А является вторым поколением знаменитого Ил-76, стоявшего на вооружении советской армии. По всем параметрам он на порядок превосходит своего «дедушку». Ресурс эксплуатации Ил-76МД-90А составляет 30 лет.

Снижаются розничные цены на автомобили марки «Ford». Эта «большая распродажа» происходит в связи с уходом компании из легкового сегмента российского авторынка. Так цены на модели «Fiesta», «Focus», Kuga» и «Explorer» снизятся на сумму до 585 тысяч рублей, в зависимости от модели, сообщает «РИА Новости».

Законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей во втором чтении прияла Госдума, передает «РИА Новости». Пенсионеры и люди предпенсионного возраста автоматически получат вычет – они не будут платит налог с «шести соток. А семьи с тремя детьми не будут платить налог на имущество с 35 квадратных метров своего жилья.

38 миллионов квадратных метров или почти треть всего нового жилья сдается в России с нарушением сроков. Рост этого показателя составляет 20% в год, сообщает «РБК».