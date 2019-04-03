Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 АПР, 12:19 МСК
USD (ЦБ)    65,1639
EUR (ЦБ)    73,3162

03 АПР, 12:19 МСК
USD (ЦБ)    65,1639
EUR (ЦБ)    73,3162

Сокращается население России, снижаются розничные цены на автомобили «Ford», грядут налоговые послабления для многодетных семей и другие новости

3 Апреля 2019 184 0 События и факты

Население России сокращается. Так число умерших в январе этого года превысило число родившихся в 1,4 раза, передает «ТАСС». В 44 субъектах РФ это превышение составило 1,5 – 2,4 раза. В абсолютных цифрах убыль населения составила 44,3 тысячи человек, подсчитал «Росстат».

Несколько неналоговых платежей предложено включить в Налоговый кодекс. Минфин предлагает пополнить Налоговый кодекс следующими статьями: экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование автодорогами федерального значения, гостиничный сбор, налог на операторов сетей связи общего пользования. 2018 году эти платежи принесли в бюджет РФ 316,6 миллиарда рублей, сообщает «ТАСС». Бизнесс-собщество выступает против этого нововведения. Скажутся эти изменения, если они будут приняты, на жизни простых граждан – пока непонятно.

«Аэрофлот» всех «порадовал». Теперь минимальная стоимость багажа для граждан, купивших билет по безбагажному тарифу «Лайт» составит 2 тысячи рублей за место. При  полете за границу эта сумма увеличится как минимум до 40 евро, пишет «РБК». Но эти расценки будут действовать только при условии предварительной оплаты на сайте «Аэрофлота». В аэропорту платить придется намного больше. Или чемоданы оставлять.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март месяц снизился на 59,636 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс». Вроде бы и не страшно-на первое апреля 2019 года в этой «кубышке» осталось лежать 3 триллиона 828,249 миллиарда рублей. Но, к сожалению, Минфин РФ не  сообщает, куда пости 60 млрд рублей направились из фонда, созданного российскими властями для финансирования крупных инфраструктурных проектов и социальных программ.

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передается в Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс». На сегодняшний день – это первый экземпляр такой машины. Всего до 2030 года Минобороны планирует закупить 100 таких самолетов и их модификаций. Ил-76МД-90А является вторым поколением знаменитого Ил-76, стоявшего на вооружении советской армии. По всем параметрам он на порядок превосходит своего «дедушку». Ресурс эксплуатации Ил-76МД-90А составляет 30 лет.

Снижаются розничные цены на автомобили марки «Ford». Эта «большая распродажа»  происходит в связи с уходом компании из легкового сегмента российского авторынка. Так цены на модели «Fiesta», «Focus», Kuga» и «Explorer» снизятся на сумму до 585 тысяч рублей, в зависимости от модели, сообщает «РИА Новости».

Законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей во втором чтении прияла Госдума, передает «РИА Новости». Пенсионеры  и люди предпенсионного возраста автоматически получат вычет – они не будут платит налог с «шести соток. А семьи с тремя детьми не будут платить налог на имущество с 35 квадратных метров своего жилья.

38 миллионов квадратных метров или почти треть всего нового жилья сдается в России с нарушением сроков. Рост этого показателя составляет 20% в год, сообщает «РБК».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

Узнай, страна

На Алтае ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции

На Алтае ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции

В Краснодарском крае на заводе ЮЗТС готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка

В Краснодарском крае на заводе ЮЗТС готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка

Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции

Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции

Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности

Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности

Новости дня

12:04 В России отменен бумажный СНИЛС В России отменен бумажный СНИЛС
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:32 Мэр Таллина Таави Аас покидает свой пост Мэр Таллина Таави Аас покидает свой пост
11:07 На комментатора Василия Уткина совершено нападение На комментатора Василия Уткина совершено нападение
10:30 Москва – самый преступный регион России Москва – самый преступный регион России
09:54 У мэра Евпатории Андрея Филонова проходят обыски У мэра Евпатории Андрея Филонова проходят обыски
09:16 Если Зеленский победит, то Саакашвили вернется на Украину Если Зеленский победит, то Саакашвили вернется на Украину
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:23 Трамп снова требует от НАТО увеличить расходы Трамп снова требует от НАТО увеличить расходы

Узнай, страна!

12:11 На Алтае ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции На Алтае ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:15 Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
08:54 Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter