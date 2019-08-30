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Сохранить себя в любви. Почему так важно не раствориться в любимом?

30 Августа 2019 1381 0 Бизнес и психология
Сохранить себя в любви. Почему так важно не раствориться в любимом?

Нам с детства внушают необходимость сохранять отношения. Но никто не говорит, что для этого надо уметь сохранять себя в отношениях с самым близким человеком.

Полное погружение

Если выйти на улицу и начать спрашивать у людей, что значит любить, ответы будут разные. Но преобладать будет жертвенность, в особенности, если спрашивать женщин. Сделать все ради любимого человека, во всем ему помогать, поддерживать в любой ситуации, даже если очень трудно – все это считается обязательным признаком «правильного» поведения, если ты действительно кого-то любишь. Доля истины здесь, безусловно, есть. Но лишь доля.

Полюбив и встретив ответное чувство, все мы склонны самозабвенно отдаваться общему времяпровождению, общим интересам. Если партнеру нравится что-то, что доселе было для нас чуждым – будь то футбол, собаки, романтические комедии – мы стараемся разделить это увлечение. Через некоторое время отдельное друг от друга существование кажется практически немыслимым. «Почему ты встречаешься с друзьями, когда мы договорились вместе посмотреть кино?» «В смысле  ты записалась на языковые курсы – а как же я?». Такие фразы – это первые признаки будущих больших проблем. Но это мало кто осознает. Любящий медленно, но верно растворяется в любимом человеке, как в кислоте – и делает это с удовольствием, даже с наслаждением …

Боль исчезновения

Боль приходит позже. Она приходит со скандалами и почти детской обидой на то, что партнер относится к тебе, «как к мебели», с неуверенностью в отношениях, и главное -  с абсолютным непониманием, где и что пошло не так. Ведь все вроде делали по науке и как надо – заботились, интересовались, делили пополам, и вот она, благодарность!

Но самое ужасное, пожалуй – это взглянуть однажды в зеркало и не узнать себя. Где человек, который любил ездить на мотоцикле, или проводить выходные с книжкой, или ездить за город собирать лекарственные травы? «Я» растворилось в «Мы», исчезло почти без остатка – и как быть, если это «Мы», казавшееся таким незыблемым, однажды вдруг распадется?

Даже пары, оценивающие себя как гармоничные, рано или поздно оказываются перед этой проблемой. Ведь когда-то встретились и полюбили друг друга два живых человека, со своими достоинствами и недостатками, со своими интересами и предпочтениями. Но с течением совместной жизни вдруг обнаруживается, что возлюбленный исчез, а взамен появилась его бледная тень. Откуда она взялась – понять просто: сперва игнорирование собственных желаний и потребностей, чтобы никого не обидеть, потом ради интересов семьи, а потом от полноценной личности не остается совсем ничего. Вместо нее  - искаженное отражение партнера, обслуживающий персонал для семейных нужд, интереса к которому возникает все меньше и меньше. Ведь если даже вы сами собой не интересуетесь – кто станет интересоваться вами?

Утрата себя

Совсем критической ситуация становится, если отношения в паре токсичны. Утрата собственных интересов, сдача границ в этом случае приводит к тому, что человек превращается даже не в тень – в мусорное ведро для слива любых негативных эмоций. Порой это происходит почти незаметно, с обманчиво безобидными и лестными словами вроде «Но ведь ты мне самая близкая, ты меня понимаешь, а они нет – так что придется поступить так, как хотят они». Подумать только – нас выбрали в самые близкие и понимающие! Нас, а не маму или друзей!

На самом деле все обстоит ровно наоборот. Но это проходит мимо нашего внимания, пока не станет очевидно: выбор всегда делается в пользу кого-то другого, а «самой близкой и понимающей» остается только терпеть. Чем дольше терпение, чем сильнее разваливаются границы одного партнера – тем шире поле деятельности для второго. И вот мы уже вплотную оказываемся перед ситуацией, которая называется домашним насилием. Пропасть на несколько дней, появиться как ни в чем не бывало и устроить скандал в ответ на попытку выяснить, что это было? Не вопрос. Публично высмеять за лишний вес или унизить бестактным рассказом? Легко.

Как мы дошли до этого?  Отказались когда-то от себя ради другого, лишились собственных желаний и разучились следовать собственным интересам, а не интересам партнера.

Любить себя

Единственный человек, который будет с вами всегда и до конца - это вы сами.  Как бы велико ни было чувство, какими бы незыблемыми ни казались отношения с партнером – все может измениться. Иэто нормально, поскольку только то, что мертво, умереть не может.

Так что нет никаких причин поступаться собственной личностью: вас любят именно за то, кто вы есть. Безусловно, компромиссы в отношениях необходимы, но следует знать точно ту линию, за которую нельзя перейти даже ради сохранения любви и семьи. Причем знать об этой границе и уважать ее должны оба партнера и с самого начала.

Утратить себя в отношениях, пожертвовав всем ради другого – очень, очень плохая идея. И если этот другой часто требует от вас именно этого -бегите от него со всех ног!

 

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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