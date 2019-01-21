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Согласны и на два. Япония осложнила переговоры с Россией и «заплатит» за это двумя островами

21 Января 2019 258 0 Политика
Согласны и на два. Япония осложнила переговоры с Россией и «заплатит» за это двумя островами

Япония своей публичной риторикой осложнила переговоры о мирном соглашении с Россией. Однако, несмотря на заявления премьер-министра Синдзо Абэ, в Токио не видят реалистичным передачу всех четырех Курильских островов Японии. Наибольшее, что может получить Токио – острова Шикотан и Хабомаи. Возможно, это устроит и Кремль.

«Передача де-факто»

Как сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в правительстве, глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с российской стороной при условии, что у него будут гарантии получения двух островов – Шикотан и Хабомаи. Как отмечают собеседники агентства, передача Итурупа и Кунашира сегодня не представляется реалистичной. Согласно плану Абэ, Шикотан и Хабомаи Японии должны быть переданы де-факто.

Напомним, что ситуация в данный момент обстоит следующим образом: Япония считает, что территориально Курильские острова являются ее северными территориями. Однако, как настаивает Москва, они перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.

СССР безрезультатно работал над передачей двух из четырех островов Японии в 1956 году. Из-за разногласий заключение мирного договора затянулось. Подписание мирного соглашения фактически было сорвано. К этому вопросу возвращался первый президент России Борис Ельцин, но тоже безуспешно – помешали противники передачи островов в России. В 2018 году переговоры заново активизировались – отец Абэ в свое время участвовал в переговорном процессе, и нынешний японский премьер поклялся на могиле отца, что доведет начатое им дело до конца.

На 22 января запланированы двусторонние переговоры между Абэ и президентом России Владимиром Путиным, которые, как ожидают эксперты, будут непростыми.

Сложный диалог

Предстоящие переговоры рискуют оказаться более сложными, чем когда-либо, считает эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно. Тем не менее, по его мнению, поводов для пессимизма нет.

О том, что заявления японского премьера по Курилам осложнили российско-японский саммит по мирному договору, считают и в Кремле. О передаче островов японская сторона до сих пор говорила, как о свершившемся факте, что, безусловно, раздражало Кремль, сокращая возможности его маневрирования.

Искажение сути

Еще в первых числах января нового года в российском МИДе подчеркивали, что мирный договор с Японией будет заключен только в том случае, если Япония признает итоги Второй мировой войны. Примерно тогда же Абэ выступил с громким заявлением о том, что россияне, которые проживают на островах «подлежащих передаче», должны согласиться с передачей. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не будет подписывать мирный договор, если он повредит гражданам России, проживающих на этих территориях.

По этому поводу посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки даже был вызван в МИД России. Его предупредили, что высказывания Абэ «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса» по мирному договору.

Первый раунд переговоров по мирному договору прошел в минувший понедельник в российской столице с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Японии Таро Коно. После встречи российский министр заявил, что страны готовы вести работу на основе декларации 1956 года, «что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага – признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды».

Россияне против

Что касается самих россиян, то граждане нашей страны выступают против передачи каких-либо островов японской стороне. Так, в минувшее воскресенье в Москве состоялся митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии», участниками которых стали обычные россияне, а также члены организаций, которые не входят в список зарегистрированных политических партий в России. Участники акции заявляли о необходимости сохранить территориальную целостность России и выразили протест против передачи Курильских островов Японии.

В этот же день митинг против передачи островов прошел и в Хабаровске. Его участники завили о своем протесте против возможной передачи части Курил Японии, а также строительства ядерного могильника в Приморском крае. Акция собрала несколько сотен человек, которые после митинга прошли шествием по главной улице города. Аналогичная акция состоялась и в Южно-Сахалинске, участники которой также заявили о том, что передавать Японии российские острова нельзя.

Не исключено, что за всеми акциями стоит «китайская партия» власти, желающая развивать сырьевой вектор отношений с Пекином. Мирный договор с Японией может вывести Россию из международной изоляции и гарантировать высокотехнологическое сотрудничество с Токио, а также необходимые инвестиции в совместные проекты. США заинтересованы в мирном договоре России и Японии, поскольку союз двух стран позволит ослабить позиции Китая.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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