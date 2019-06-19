Социальное предпринимательство. Какие социальные проекты власть готова реализовать вместе с бизнесом?

С 19 по 21 июня в Москве на площадке ВДНХ проходит Третий форум социальных инноваций регионов, в котором участвует около трех тысяч человек со всех регионов России. Главной темой форума обозначена как «Роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы». Представители властных и бизнес-структур ищут новые формы партнерства и инвестиций в социальную сферу.

Объединяя опыт

В этот раз форум социальных инноваций регионов впервые проходит в открытом формате. Как сообщает ТАСС, организаторы сформировали масштабную программу «Москва - территория инновационных решений прорывного развития».

Участниками форума стали представители властных структур, социально ориентированных некоммерческих организаций, предприниматели, а также представители институтов развития, науки, экспертного сообщества и волонтеры. Ожидается, что в ходе форума будут подписаны ряд важных документов, связанных с инфраструктурными проектами в социальной сфере.

Как рассказала одна из организаторов форума зампредседателя Совфеда Галина Карелова, регулярно проводится мониторинг по поиску и тиражированию «лучшего инновационного опыта регионов». В этот раз провели исследования по выполнению решений второго форума. Также был проведен и скомпонован развернутый анализ исполнения всех рекомендаций. Вся эта информация будет не только представлена на дискуссионных площадках, но и размещена в открытом доступе.

«Перезревший закон»

Вопрос социального предпринимательства требует принятия законодательных решений.

«Важной составляющей государственно-частного партнерства является вовлечение бизнес-сообщества в социальную сферу. Принятие закона о социальном предпринимательстве уже перезрело»,- цитирует РИА Новости выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на III Форуме социальных инноваций.

Как рассказала Матвиенко, она обсуждала этот вопрос с руководством Государственной думы, в итоге стороны пришли к мнению, что соответствующий документ будет принят в ближайшее время.

Валентина Матвиенко сообщила, что Госдума планирует вернуться к рассмотрению этого законопроекта в ближайшее время и посетовала, что «до сих пор нет прозрачных механизмов привлечения госсредств в программы ГЧП в соцсфере». Это позволило бы в более активном режиме привлекать в соцпроекты финансирование со стороны частных инвесторов.

Партнерство бизнеса и государства

Как отмечает глава Совета Федерации, в социальной сфере вполне успешно используется закон о государственно-частном партнерстве. В частности, с 2015 года число проектов, кторые реализуются по такому принципу, увеличилось в три раза – до 469.

«Общий законтрактованный объем инвестиций по социальным проектам составляет сегодня более трети триллионов рублей», - сказала Матвиенко. Отметив, что при этом до сих в России не существует прозрачного механизма выделения регионам федеральных средств на проекты государственно-частного партнерства, связанных с социальной сферой.

Валентина Матвиенко убеждена, что «формирование таких правил игры» будет способствовать укреплению диалога между государством, гражданами и бизнесом.