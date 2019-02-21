«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов подсчитал: за шесть лет меры поддержки, о которых заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, потребуют из бюджета около 100-120 млрд руб. в год. При этом, в партии «Единая Россия» предстоящие расходы оценили в большую сумму – 200 млрд руб. Откуда будут браться деньги?

За счет бюджета

Для ежегодной реализации поручений президента, озвученных вчера во время послания Федеральному собранию, необходимо будет выделять около 100-120 млрд руб. Об этом глава Минфина заявил в эфире телеканала «Россия-24». Средства для этого будут выделяться из бюджета, и уже этой весной в федеральный закон будут внесены соответствующие поправки.

Силуанов добавил, что российское правительство будет искать такие ресурсы во время «исполнения бюджета». «Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены», – сказал министр.

Глава Минфина выразил надежду, что во время исполнения федерального бюджета появятся дополнительные финансовые возможности. «Мы сейчас подключили возможности налоговой службы, таможенной службы к тому, чтобы администрирование шло еще более эффективно, и за счет увеличения охвата, снижения теневого сектора, который еще есть, мы могли бы получить дополнительные доходы», – пояснил Силуанов. При этом министр умолчал о том, что профицит бюджета в прошлом году составил 3 трлн руб., а в этом году ожидается около 2 трлн. Поэтому никаких дополнительных средств, о которых говорит чиновник, изыскивать не потребуется. Достаточно пустить деньги в экономику, а не складывать в резервы.

Пенсии все-таки вырастут

На этот год федеральный бюджет предусматривает расходы на уровне 18,037 трлн руб. В законе о бюджете также сказано, что его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн руб.

Министр привел пример. Так, для исполнения указа главы РФ об обеспечении социальными выплатами пенсионеров сверх прожиточного минимума необходимо будет 150-160 млрд руб. (на шестилетний срок). В текущем году – 15-20 млрд руб.

Говоря о сроках индексации пенсий, глава Минфина рассказал, что она будет проводиться в процессе выплаты очередной пенсии. Он отметил, что ресурсы для этого есть. Хотя сама постановка вопроса звучит странно – после проведения пенсионной реформы ресурсы в бюджете на индексацию обязаны быть.

С пенсиями вообще произошло недоразумение – доплаты выплачиваются не всем пенсионерам, несмотря на обещания правительства. Путин потребовал исправить это немедленно. Глава РФ также заявил, что за первые месяцы 2019 года необходимо провести перерасчеты и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили».

Ипотека станет чуть более доступной

По предложению Путина, льготная ипотека для семей с двумя и более детьми составит 6%. Разницу между рыночной ставкой и льготной покроет бюджет. Льготный период продлится не три или пять лет, как сейчас, а на весь период действия ипотеки.

Всего, по данным президента, эта мера коснется 600 тыс. из 50 млн семей. Однако сейчас льготы распространяются на 4,5 тыс. семей и только на новостройки. Поэтому, как считают эксперты, больше всего от льготной ипотеки выиграют банки и застройщики. Причем застройщики еще и налоговый вычет за строительство соцобъектов получат.

Для граждан президент предложил объявить ипотечные каникулы – в случае, если плательщик потерял работу. Об этом много говорилось в последнее время на уровне руководства Центрального банка, который разрабатывает под это нормативную базу. Однако каникулы не освободят от выплаты процентов по кредиту, а в самом начале ипотеки выплачиваются именно проценты.

Однозначно граждане выиграют от снижения налога на недвижимость за счет детей. Путин предложил не облагать 6 кв. метров на каждого ребенка. В семье с тремя детьми недвижимость может быть полностью выведена из-под налогообложения. Из-за чего, правда, пострадают местные бюджеты.

Единороссы «насчитали больше»

По мнению представителей партии «Единая Россия», допрасходы, которые нужны для реализации мер соцподдержки, о которых вчера говорил Путин, потребуют порядка 200 млрд руб. Об этом в беседе с телеканалом «Россия 24» заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Конкретные поручения, которые сегодня были даны, нужно будет перевести на язык законопроектов. Все они потребуют выделения дополнительных средств, поэтому Госдума, фракция «Единая Россия» в рамках весенней сессии примет соответствующие поправки», – сообщил он.

В целом говоря о вчерашнем выступлении президента, представитель единороссов заявил, что «это было социальное послание, оно направлено на три основные цели: справедливость, народосбережение, поддержку многодетных семей».