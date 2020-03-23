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Собянин изолировал пожилых москвичей дома из-за коронавируса. Указ коснулся даже Кремля

23 Марта 2020 27 0 События и факты
Собянин изолировал пожилых москвичей дома из-за коронавируса. Указ коснулся даже Кремля

С 26 марта по 14 апреля жители Москвы старше 65 лет не должны покидать свои дома. Настоятельную рекомендацию москвичам дал мэр Сергей Собянин. Кроме пожилых на улицу лучше не выходить людям с хроническими заболеваниями. За вынужденный карантин московские жители получат компенсацию в размере 4 тыс. руб. Москва – лидер среди российских регионов по выявлению коронавируса. За последние сутки в столице обнаружили еще 71 случай. А из 438 заболевших россиян, по состоянию на 23 марта, 200 приходятся на Москву.

Режим изоляции

  • Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале расширили меры по борьбе с коронавирусом COVID-19. Москва и Подмосковье обязали граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями перейти на режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля.
  • Пожилым людям рекомендуется выходить на улицу только если возникнет крайняя необходимость – например, в магазин или аптеку. Московский градоначальник предложил при наличии возможности уехать на дачу – этому способствует прогноз погоды. «Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», – цитирует РБК Собянина.
  • Обязательство соблюдать домашний режим для пожилых людей не касается только руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». В другом случае рекомендуются следующие варианты для пожилых или хронических больных: режим удаленной работы, оплачиваемый отпуск или больничный.
  • Мера, предложенная Собянином, частично затронет и сотрудников Администрации президента, заявил спикер Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам источников, контакты президента будут ограничены с чиновниками. Большинство сотрудников Кремля и представителей власти находятся в возрасте 65+.

Меры поддержки

  • При этом власти не сообщают, как именно они сбираются отслеживать соблюдение рекомендаций по домашнему режиму. Нет информации и о санкциях за нарушение режима.
  • Гражданам старше 65 лет и хронически больным обещается разовая материальная помощь. Так, в Москве ее уровень будет составлять 4 тыс. руб.: это две тысячи рублей авансом и столько же по окончании домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. А вот в Московской области выплаты будут составлять 3 тыс. руб. на аналогичных условиях.
  • Власти планирую и другие меры поддержки пожилых и хронически больных людей. В частности, в российской столице операторов обяжут не отключать телефоны и интернет, если он будет составлять отрицательный баланс. Кроме этого, не надо выходить из квартиры или уезжать с дачи для оплаты квитанции по услугам ЖКХ – в этом случае речь идет о временной отмене пени и штрафов за просрочку оплаты услуг. Еще одна мера поддержки – помощь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем.
  • Сергей Собянин также обратился с просьбой к представителям молодого поколения по мере возможности избегать личного общения с родителями, бабушками и дедушками и вообще с пожилыми людьми.
  • Решение московских властей оправдывается возрастными рисками при заболевании пневмонией после заражения коронавирусом. Так, по данным из Италии, из всех смертей 329 летальных случаев приходится на возрастную группу 60-69 лет, 1309 на возраст 70-79 лет и 298 на 90+. Вместе с тем на возраст от 30 до 50 лет – 36 случаев.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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