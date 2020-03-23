Собянин изолировал пожилых москвичей дома из-за коронавируса. Указ коснулся даже Кремля 27 0 События и факты

С 26 марта по 14 апреля жители Москвы старше 65 лет не должны покидать свои дома. Настоятельную рекомендацию москвичам дал мэр Сергей Собянин. Кроме пожилых на улицу лучше не выходить людям с хроническими заболеваниями. За вынужденный карантин московские жители получат компенсацию в размере 4 тыс. руб. Москва – лидер среди российских регионов по выявлению коронавируса. За последние сутки в столице обнаружили еще 71 случай. А из 438 заболевших россиян, по состоянию на 23 марта, 200 приходятся на Москву.