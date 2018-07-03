Снижение зарплат, инфляция и падение инвестиций. Что ждет россиян после повышения НДС

Третьего июля депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении НДС с 18 до 20%. Увеличение налога необходимо для финансирования новых майских указов президента России. Новый налог, согласно задумке, должен будет приносить в бюджет порядка 600 млрд руб. каждый год. Как ранее заявляли представители бизнеса, к такому шагу они готовы. Но с другой стороны, есть еще и обычные россияне из числа работающего класса, которым по факту и придется расплачиваться за «последствия», поскольку НДС включается в стоимость товаров и услуг.

Последствия

Увеличение ставки НДС с 18 до 20% станет причиной снижения ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России в сравнении с гипотетической траекторией развития, которая могла бы быть без налоговых изменений. К такому выводу пришел завлабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрей Полбин, передает РБК.

В своей статье, которая вышла в новом экономическом мониторинге РАНХиГС, он утверждает следующее: «По нашим оценкам на основе модели общего равновесия, повышение ставки НДС с 18 до 20% обусловит снижение ВВП, потребления, инвестиций, экспорта и импорта по отношению к […] базовому сценарию экономического развития приблизительно на 0,4–0,6%».

Со стороны правительства никаких экономических последствий от увеличения НДС пока предоставлено не было, кроме оценки, как это скажется на инфляции.

Как объясняет аналитик, увеличение НДС транслируется в увеличение инфляции. По этой причине происходит снижение покупательской способности среди работающего населения. Причина проста: происходит снижение реальных зарплат. В итоге, как поясняет Полбин, все это приведет к понижению трудовых стимулов и сокращению суммарных отработанных часов в экономике, а затем и к «падению реального выпуска и реального агрегированного дохода и, как следствие, потребления». «Инвестиции также упадут – меньшая занятость приведет к снижению доходности капитала, рост цен снижает доходы собственников капитала», – считает автор статьи.

Условный сценарий

Согласно условному сценарию, при увеличении НДС экономический рост в 2019 году замедлятся на 0,2–0,35%, инвестиции – на 0,4–0,7%, импорт – на 0,35–0,45%. Что касается инфляции, то, как считает Полбин, этот показатель увеличится на 0,9–1,5%. Такая оценка практически совпадает с прогнозом, который ранее пересмотрели в Минэкономразвития, где ожидают замедления экономики с 1,9% в текущем году до 1,4% в 2019-м. Соответствующий проект прогноза направили в правительство, о чем «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника. С этими данными согласен и директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Как было сказано выше, рост цен приведет к падению покупательской способности, падению зарплат (как говорится в уточняющем прогнозе Минэкономразвития, рост заработных плат упадет с 6,3 до 1%). Как сообщает обзор РАНХиГС, все это станет причиной снижения труда, сокращения выпуска, доходов и потребления. Вероятно, что в текущем году рост экономики не замедлится, а представители бизнеса и люди в ожидании роста цен даже будут увеличивать потребление. Но в 2019 году картина может быть совсем другой: упомянутые показатели будут снижаться на 0,2-0,35%. Сокращение коснется и инвестиций, в итоге меньшая занятость приведет к снижению доходности капитала, а возросшие цены сократят прибыль компаний.

Вместе с этим, как считает Полбин, повышение ставки НДС – это не самый плохой способ финансирования майских указов. Эксперт поясняет, что, если бы российские власти решили увеличить налог на прибыль либо страховые взносы, то наша экономика понесла бы еще большие потери.

Справится ли население?

О том, что НДС – это меньшее зло, заявляли и представители бизнеса, а глава РСПП Александр Шохин говорил, что деловое сообщество справится с этим. С другой стороны, есть население, работающие россияне. И вопрос в том, смогут ли они справиться? Как минимум, с учетом того фактора, что НДС входит в стоимость товаров и услуг. С другой стороны, как спешат успокоить некоторые аналитики, увеличение НДС на 2% не значит, что цены автоматически будут подняты на такой же показатель. Плюс ко всему, стоит учитывать льготную ставку на продукты и детские товары.

Ранее Антон Силуанов высказывал мнение, что вклад роста НДС в инфляцию может составить 1,5%. А вот Алексей Кудрин не исключил, что может ограничиться 0,4% – эту точку зрения поддерживают и эксперты РАНХиГС.

Тем не менее цена продуктов будет расти. Так считает и Леонид Шляпников, гендиректор «МБ-Феско Транс». Он напомнил, что все капитальные затраты, а также расходы на оборудование облагаются НДС. «Поэтому здесь по цепочке конечная стоимость продукта будет достаточно существенно расти. Это достаточно просто подсчитать, нужно брать каждое производство, каждую цепочку поставок, если мы говорим о торговле. И тем самым каждый шаг добавит нам процентную составляющую в конечной стоимости», – объясняет эксперт.

Прогнозами поделился и Центробанк, где увеличение НДС оценили в плюс 1% к инфляции. Однако если оценивать другие заявления ЦБ, регулятор больше всего беспокоит цен на бензин. Кстати, в прошлом месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина так и заявила, что это «особое беспокойство».