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«Смотреть в оба». Какой зеркальный ответ выходу США из ДРСМД готовят Россия и Китай?

6 Августа 2019 237 0 Политика
«Смотреть в оба». Какой зеркальный ответ выходу США из ДРСМД готовят Россия и Китай?

Владимир Путин заявил, что действия, которые предпринимают США, могут привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и дестабилизировать ситуацию в мире Президент России поручил Минобороны РФ внимательно наблюдать за действиями американцев в связи с ликвидацией ДРСМД. Китай в свою очередь готов принять меры, если США попытаются разместить ракеты средней дальности на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Декларации о миролюбии

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», - приводит сайт Кремля заявление Путина.

Президент России подчеркнул, что вся ответственность за случившееся лежит на Вашингтоне, которые вместо обсуждения проблем безопасности решил перечеркнуть многолетние усилия, целью которых было сдерживание возможного масштабного военного конфликта, включая вариант с применением ядерного оружия.

«Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии», - подчеркнул Владимир Путин.

По этому поводу президент России поручил Минобороны, МИД РФ, а также службе внешней разведки России «самым тщательным образом» вести наблюдения за действиями, которые США могут предпринять в сфере  разработки, производства, а также размещения  ракет средней и меньшей дальности.

Россия против хаоса

Если станет известно о том, что США разработали и начали производство систем, Россия приступит к аналогичным действиям, заявил Владимир Путин. А пока что возможные угрозы со стороны США «будут надежно парироваться уже существующими средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», - подчеркивает президент России.

При этом Путин заявил о том, что Россия рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности США перед всем международным сообществом.

«… Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», - заключил президент, добавив, что Россия к диалогу готова.

Китай не будет стоять в стороне

В Китае также готовятся к «зеркальному  ответу» тем шагам, которые могут предпринять США. Так, Пекином будут приняты сдерживающие меры, если Вашингтон разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С таким заявлением на спецбрифинге выступил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

«Также хочу сделать абсолютно ясным, что Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира», - цитирует ТАСС Цуна.

О том, какие именно шаги Китай планирует предпринять он не ответил.  «Могу сказать лишь то, что, как любят говорить в американском правительстве, все возможные варианты будут на столе», -пошутил китайский дипломат.  И уже  безо всяких  шуток заявил:"Призываю наших соседей проявлять осмотрительность и не позволять США размещать ракеты средней дальности на их территории. Это очень важный сигнал, который я хотел бы направить народам Японии и Южной Кореи,  а также Австралии"

Кроме того, Фу Цун прямо заявил, что США обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности только для того, чтобы выйти из соглашения и развязать себе руки для разработки ракетного оружия. Он отметил, что сразу же  после  выхода из ДРСМД объявили о планах провести испытания еще до конца текущего месяца и о намерении  разместить вооружения в других странах.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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