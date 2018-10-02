Сможет ли Путин решить «косовскую проблему». Зачем президент Сербии прилетел в Москву

В понедельник в российскую столицу прилетел президент Сербии Александар Вучич. Цель его поездки – встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры, которые, скорее всего, пройдут в закрытом формате, состоятся сегодня, 2 октября. Встреча лидеров будет проходить на фоне очередного обострения сербско-косовского конфликта, что дает основания предполагать, что Вучич попросит Путина о помощи в решении «косовской проблемы». Вместе с этим, как отмечают эксперты, в Кремле не спешат проявлять своего однозначного отношения к этому вопросу, предпочитая занимать наблюдательную позицию.

Обострение конфликта

Как сообщает кремлевская пресс-служба, Путин и Вучич обсудят в Москве «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику». Примечательно, что лидеры будут встречаться через два дня после того, как глава Сербии приказал привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Как напоминает Газета.ру, эти меры были приняты в связи с действиями со стороны косовских сотрудников полиции на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия. По информации местных СМИ, 60 спецназовцев полиции Косова захватили Центр экологии и спорта, который находится около Газиводского озера, который снабжает водой гидроэлектростанцию «Газивода». СМИ Сербии утверждают: силовые структуры Косова проводили задержание сербов, не совершавших правонарушений.

Ситуация обострилась еще больше после того, как к захваченному объекту прибыл косовский президент Хашим Тачи. Глава страны лично наблюдал за полицейским катером, который демонстративно объезжал водохранилище. Во время операции президент также сделал фотографию на берегу озера.

Путин, хелп!

После того, как сербские Вооруженные силы были приведены в боеготовность, Вучич выступил с заявлением, подчеркнув, что Белград не будет терпеть насилия против косовских сербов.

«Мы никому не угрожаем и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», – подчеркивал президент Сербии. Он отметил вместе с этим, что является сторонником диалога.

Через день, 30 сентября, Александар Вучич заявил, что собирается просить поддержки у президента России.

«Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», – сказал он. При этом он уточнил, что не собирается просить военной помощи, как, например, это сделала Сирия. Вучич подчеркнул, что он не хочет, чтобы в Сербии вообще были какие-либо столкновения военного характера.

Обострение не привело к горячему конфликту, как можно было ожидать. Косовские силовики оставили район Газиводского озера. Позднее в Белграде также сообщили, что в результате инцидента жертв и пострадавших не было. Однако власти Сербии все равно решили перекрыть подходы к водохранилищу для косоваров. Кроме этого к Газиводе прибыли силы НАТО, которые обеспечивают в регионе «миротворческую миссию».

Позиция Кремля

По мнению эксперта Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, на данный момент все решения, которые принимаются, ущемляют интересы одной из сторон конфликта. Одно из последних предложений, которое связано с разделением границ, не отвечало интересам Сербии, что в итоге переросло в недовольство внутри страны.

Что касается позиции, которой придерживаются в Кремле, то планы Москвы, как отмечает эксперт, пока не имеют конкретной ясности. В подтверждение этому факту можно привести и слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ранее заявлявшего, что говорить об оказании «какой бы то ни было помощи Белграду пока рано». «Сначала должны состояться переговоры», – заявлял он.

Однако, как отметил Энгельгардт в разговоре с Газетой.ру, от развития сербско-косовского конфликта зависят некоторые интересы России.