Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?

Нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений, которая была вытеснена из трубопровода «Дружба» в Россию, частично планируют переработать на российских НПЗ. Об этом проинформировал глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Частично подмешать

Комментируя ситуацию, представитель Минэнерго пояснил: «По дорожной карте мы эту нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом можно ее переработать или подмешать, в какой доле». По словам чиновника, нефть, загрязненную хлорорганикой, уже подмешивают к чистой – той, которую отправляют на экспорт через порт Усть-Луга.

До этого Reuters рассказывало, что от «Транснефти» во время совещания в Минэнерго прозвучало предложение – подмешивать загрязненную нефть к экспортируемой чистой. Благодаря чему содержание хлорорганики в поставляемой через Усть-Лугу смеси не превышало показателя в 3,5 миллионных долей.

В пределах допустимого

Также, как отметил Рубцов, в данном случае речь идет о содержании хлорорганики, которые все заводы могут принимать. Он пояснил, что в получаемом таким образом сырье не будет превышать отметки в 4 ppm (миллионных долей).

«Сейчас немного подмешивается, поэтому мы и даем рынку понимание на перспективу, даем им понять, что это стабильно, до 4 ppm всегда. Это то содержание хлоридов, которое все заводы могут принимать», — отметил представитель Минэнерго.

Напомним, что нефть, которая оказалась загрязненная хлорорганикой, стала поступать в экспортный трубопровод «Дружба» и порт в Усть-Луге в апреле этого года. В результате было принято решение о временной приостановке прокачки сырья. Как поясняли эксперты, из-за загрязнения хлорорганикой может выйти из строя оборудование на нефтезаводах, а также может произойти коррозия труб. Согласно техрегламенту, который приняли страны ЕАЭС, с 1 июля содержание хлорорганики в нефти не должно превышать барьера 6 ppm. То есть в данном случае все в пределах допустимого.

Скидка на нефть

Еще в апреле президент «Транснефти» Николай Токарев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предупредил о том, что загрязненную нефть будут смешивать с чистой и это будет происходить в Новороссийске.

После инцидента с попаданием хлорорганики в «Дружбу» и через него на белорусский НПЗ, часть нефти пошла дальше, достигнув Европы. Здесь же и была прекращена прокачка. Как заявляли в «Транснефти», загрязнение явилось последствием мошенничества с поставками нефти. Все закончилось тем, что после возвращения в Россию загрязненной нефти «Транснефть» 1 июля возобновила прокачку по «Дружбе».

Комментируя эти события, старший директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко отметил: «Судя по всему, никто не будет оказывать давление на компании, чтобы они купили эту нефть, это будет происходить добровольно, а спрос будет зависеть от цены». По мнению эксперта, купить ее могли бы крупнейшие российские компании – те, кто имеет больше возможностей распределить эту нефть между разными заводами и максимально сильно ее разбавить. Это нужно для минимизации риска порчи оборудования. «Скидка должна как минимум покрыть затраты на логистику и позволить компаниям немного заработать на этой операции», - резюмировал эксперт.