Смертельно опасная работа. Какие профессии в России представляют угрозу для здоровья и жизни

Около половины случаев профессиональных заболеваний (47,5%), которые были диагностированы в 2018 году, приходятся на работников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Соответствующие данные содержатся в очередном отчете Роспотребнадзора.

Самые «вредные»

В Роспотребнадзоре провели исследование, в ходе которого выяснилось, в каких профессиях людям чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. С итогами, которые представило санитарное ведомство, ознакомились RT. Выяснилось, что на первом месте работники, занятые в добыче полезных ископаемых. На их долю приходится около половины (47,5%) зарегистрированных случаев профзаболеваний.

Вторая позиция по опасности – у работников обрабатывающих производств (27,3% от впервые зарегистрированных случаев). Затем идут сотрудники предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%). На работников предприятий сельского и лесного хозяйства, а также охоты, рыболовства и рыбоводства пришлось 3,9%.

Как отмечается, профессиональные заболевания, как правило, возникают из-за физических перегрузок работников и производственных травм. Имеет место и вредное воздействие химических веществ, которое сказывается на здоровье. В целом, как показало исследование, в прошлом году в нашей стране было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профзаболеваний.

Когда работать вредно

Свое исследование провели и эксперты Минтруда. Выяснилось, что каждое пятое рабочее место в России вредно или опасно. «Рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда — 79%. Рабочих мест с вредными и опасными условиями труда — 21%», — цитирует ТАСС выдержки из итогового документа.

Сообщается, что проверялось всего 26,5 млн рабочих мест. Выяснилось, что на 10,7% (2,8 млн) мест на работника оказывают влияние вредные производственные факторы, однако впоследствии организму удается восстановиться. Вместе с этим 8,6% (2,2 млн) рабочих мест свойственны вредные условия труда, в результате чего появляются профзаболевания легкой степени тяжести.

Напомним также, что в России вступил в силу приказ Минтруда о правилах по охране труда, когда речь идет о работах по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту промышленного транспорта. В планах министерства – разработка методик оценки влияния интеллектуальных нагрузок на сотрудников.

Наука в помощь?

Примечательно, что за решение вопроса о безопасности труда вплотную взялись наука и бизнес. Так, например, в Екатеринбурге в рамках Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 открылась аллея стартапов. На этом мероприятии презентуются проекты «умного города», а также разработки, которые призваны обеспечить безопасность труда.

Идеи представлены самые разные: от технологий до здравоохранения, и в разных стадиях разработки. В общей сложности, как сообщает ТАСС, было представлено порядка 30 разработок. Одна из них – система ночного видения, созданная из чувствительной инфракрасной камеры. Разработку уже планируют внедрить на воздушном и водном транспорте. Для последних, к слову говоря, изобретение принесет незаменимую помощь в работе спасателей. Осталось дело за малым – найти инвесторов, для реализации таких идей.