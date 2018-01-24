«Смерть Сталина» запретила цензура. Почему в России не покажут британскую комедию 299 0 Тренды События и факты

После того, как российские политики, деятели культуры и общественники резко раскритиковали фильм шотландского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», в Министерстве культуры РФ приняли решение отозвать у киноленты прокатное удостоверение. Эта сатирическая комедия рассказывает о борьбе за власть, которая началась в СССР в 1953 году после кончины генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. На российские экраны фильм должен был выйти 25 января. За два дня до премьеры выяснилось, что в фильме есть материалы с запрещенной в России информацией.

Оскорбление к юбилею Сталинградской битвы

Приостановить прокатное удостоверение министра Владимира Мединского попросил целый ряд культурных деятелей России. Обращение с соответствующей просьбой в числе прочих подписали режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, а также продюсер Игорь Угольников и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Фильм они смогли посмотреть 22 января. По их мнению, в «Смерти Сталина» присутствует запрещенная информация, и ее можно расценивать как экстремистскую, направленную «на унижение человеческого достоинства».

Также авторы обращения отметили, что в трейлере фильма демонстрируется неподобающее отношение к гимну страны. Они сошлись во мнении, что выход этого фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы можно назвать оскорбительным не только для тех «кто там погиб», но и для тех, «кто еще остался в живых».

В беседе с РИА Новости представитель кинопрокатчика, компании «Вольга», рассказал, что удостоверение на показ фильма было получено 17 января, и на то время никаких претензий министерство не предъявляло. Мировая премьера фильма прошла на фестивале в Торонто, затем «Смерть Сталина» вышла в широкий прокат в Великобритании и Италии. Фильм получил приз международной кинокритики ФИПРЕССИ на фестивале в Турине. Однако с мировой точкой зрения взгляд российских деятелей культуры разошелся.

Мединский оправдывается

Комментируя ситуацию, министр культуры Владимир Мединский отметил, что его ведомство все-таки говорило прокатчику о том, что показ фильма «Смерть Сталина» в канун 75-летия Сталинградской битвы – это неуместный факт. Также, по его словам, киноленте предстоит пройти дополнительную юридическую экспертизу.

Министр рассказал, что в ведомство приходили обращения граждан, посмотревших «Смерть Сталина». Он выразил опасение по поводу того, что некоторые граждане России, в частности представители старшего поколения, могут отнестись к этому фильму как к «оскорбительной насмешке» над прошлым, в том числе над страной, которая одержала великую Победу над нацистской Германией. Министр отметил, что в этом смысле особое отвращение вызывает «насмешка над жертвами сталинизма».

Мединский подчеркивает, что на территории России цензуры не существует. Что касается Минкульта, то он не боится «критических и нелицеприятных оценок советской истории», однако требует, чтобы между критикой истории и «глумлением над ней» в сохранности оставались нравственные границы. «В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке – традиция нашей культуры», – заявил он.

Надежды режиссера-сатирика

Прокомментировать сложившуюся ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у картины в России решил и сам режиссер фильма «Смерть Сталина», шотландский сатирик, писатель и радиоведущий ​Армандо Ианнуччи. Несмотря на не самое лучшее настроенея, он надеется, что, в конечном итоге, зрители в России все же смогут увидеть художественный фильм, передает РБК.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», – заявил режиссер в интервью британскому изданию Guardian.

Вместо запрета – ответить злобной комедией

Весьма любопытный выход из ситуации предложил Владимир Жириновский. В своем Telegram-канале он предложил вместо запрета фильма «Смерть Сталина» ответить британцам своей комедией, которая будет высмеивать их недостатки.

«Почему вместо запрета «Смерти Сталина» не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев? Например, была наша комедия «Больше Бена», которая жестко высмеяла порядки в британском обществе», – говорится в сообщении лидера ЛДПР. Он также отметил, что для фильма о Британии можно найти и другие сюжеты. Например, об историческом крахе Британской империи: «Огромная сверхдержава превратилась в группу островов. А история с вековым угнетением ирландцев? Или политика Маргарет Тэтчер, которая практически уничтожила угольную промышленность страны и загнала в нищету рабочих Ирландии», – написал Жириновский.