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Смерть смартфонов наступит через два года. Что придет им на смену?

4 Декабря 2019 386 0 Новые возможности

Глава компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных устройств, спрогнозировал вымирание смартфонов уже через 2 года. Актуальность и востребованность, по его мнению, гаджеты потеряют в связи с развитием технологии 5G и нового универсального устройства. Что им станет?

Очки с дополненной реальностью

В ближайшие два года привычные всем смартфоны начнут уходить в прошлое, убежден президент Qualcomm Кристиано Амон. Своим мнением он поделился с изданием Business Insider, рассказав, что ведущие мировые технологические компании уже долгое время занимаются разработкой устройства нового поколения.

Среди компаний, которые стремятся определить наше будущее – крупнейшие корпорации мира: Amazon, Microsoft, Apple и Facebook. В частности все они совершенствуют и внедряют технологию дополненной и виртуальной реальности (AR и VR).

Как только в мире начнут запускать коммерческие сети 5G (в России, считают эксперты, строительство сетей сверхскоростного интернета начнется не ранее 2021 года), технологические гиганты запустят в массовое производство смарт-очки – обычные очки по виду, но с технической начинкой.

Сеть 5G обеспечит перенос всего массива информации в облако, а это, в свою очередь, сделает возможным создание легких устройств без встроенной памяти.

Что есть сейчас и что будет завтра

Компания Amazon уже представила свои смарт-очки Echo Frames с функцией голосового помощника Алекса в сентябре этого года.

Корпорация Microsoft выпустила в ноябре очки смешанной реальности HoloLens 2. Но первые очки с полноценным AR-функционалом рынок ожидает не раньше 2021 года.

Так, например, корпорация Apple планирует начать выпуск AR-гарнитуры только в 2023 году. «Я видел поистине удивительные прототипы», – поделился на этот счет глава Qualcomm.

По его словам, полной заменой смартфону очки поначалу не станут. Однако выведут очки на новый уровень эволюции и на следующем шаге позволят увеличить роль в повседневных делах, в доступе к интернету и в коммуникациях между людьми. Так, например, очки дадут возможность:

  • идентифицировать человека на деловой встрече;
  • подключиться к облаку информации;
  • найти участников в социальных сетях и составить о них мгновенное представление;
  • участвовать в телеконференциях в виде аватара в дополненной реальности.

«Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека. И технологии для этого уже есть», – подчеркнул Амон.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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