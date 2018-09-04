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Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

4 Сентября 2018 264 0 Наука и технологии
Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Выводы нового исследования ученых из Манчестерского университета объясняют причины так называемого «Пермского вымирания», произошедшего около 252 млн лет назад. В результате этой экологической катастрофы было уничтожено 96% морских и более 70% наземных видов позвоночных, что существенно превзошло объемы Великого вымирания, частью которого было исчезновение динозавров. Масштабы вымирания были настолько огромны, что причины этого катаклизма до сих пор вызывают споры среди ученых. Эпоху пермского вымирания часто связывают с эпохой вулканизма, продолжавшейся около миллиона лет. Согласно наиболее популярной гипотезе, причиной катастрофы явилось излияние сибирских траппов – поверхность Земли покрылась не менее полутора миллионами кубических километров базальта. Это могло повлечь за собой вулканическую зиму, парниковый эффект из-за выброса вулканических газов и другие климатические изменения, повлиявшие на биосферу.

Китай создает флотилию автономных подводных лодок, управляемых искусственным интеллектом. Как сообщает китайский ресурс SCMP, подлодки смогут выполнять «задачи широкого диапазона, от рекогносцировки до размещения мин и даже самоубийственных атак на вражеские суда». По плану первые субмарины будут запущены в 2020 году. Всех волнует один вопрос. Будут ли системы искусственного интеллекта запрашивать информацию о своих действиях. Или будут самостоятельно принимать решения о том, кого атаковать.

В Китае стартует проект создания нового суперкомпьютера, основанного на явлении сверхпроводимости. Все его основные элементы будут изготовлены из специальных материалов, охлаждаемых до температур, близких к абсолютному нулю. Это позволит резко сократить потребление энергии. Опытный образец должен появиться уже в 2020 году.

Ученые выяснили, что низкоуглеводные диеты, которые считаются частью здорового образа жизни, увеличивают риск преждевременной смерти. В долговременном исследовании, которое проходило в 1999-2010 годах, приняли участие 24 825 человек, средний возраст которых достигал 47,6 года. Специалисты изучали связь между низкоуглеводными диетами и смертностью от различных причин, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак. Оказалось, у респондентов с самым низким уровнем потребления углеводов, риск преждевременной смерти увеличивался на 32% в 6,4-летний период наблюдения по сравнению со средним показателем. При этом риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 51, 50 и 25% соответственно. Эта связь была наиболее сильной у пожилых людей, не страдающих ожирением.

Ученые Йельского университета выяснили, что в Арктике, под верхним слоем морской воды, находятся крупные объемы теплой и соленой воды. Исследователи считают, что рано или поздно они поднимутся к поверхности океана и приведут к катастрофическому таянию полярных льдов. В период с 1987 по 2017 год количество тепла в самых теплых слоях океана удвоилось. По мере того как нагретая вода поступает в Арктику, она опускается на глубину, ниже холодного слоя. Исследователи считают, что это необратимый процесс и в будущем теплый слой должен подняться к поверхности. Конкретные последствия предсказать сложно, однако ученые уверены, что это точно приведет к истончению и исчезновению многолетнего льда.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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