Смена лидера. Жена Лужкова больше не самая богатая женщина России 1143 0 Экономика

Основательница и владелица крупнейшей в Рунете торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, опередив традиционного лидера рейтинга Forbes Елену Батурину, жену бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Состояние Бакальчук за год выросло на 400 млн долларов, достигнув отметки в 1,4 млрд. До лидеров «мужского» зачета ей еще далеко, но она представительница частного бизнеса, созданного с нуля.