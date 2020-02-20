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Смена лидера. Жена Лужкова больше не самая богатая женщина России
20 Февраля 2020 1143 0 Экономика
Основательница и владелица крупнейшей в Рунете торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, опередив традиционного лидера рейтинга Forbes Елену Батурину, жену бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Состояние Бакальчук за год выросло на 400 млн долларов, достигнув отметки в 1,4 млрд. До лидеров «мужского» зачета ей еще далеко, но она представительница частного бизнеса, созданного с нуля.
Статус «единорога»
- Как сообщает Forbes, на 20 февраля 2020 года состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 1,4 млрд долларов. За последний год оно выросло на целых 400 млн.
- Ближайшая конкурентка Бакальчук – Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Лужкова. Она сохранила свое состояние на прежнем уровне – 1,2 млрд. Но уступила первое место в рейтинге.
- Новая оценка состояния Бакальчук объясняется изменениями, которые произошли с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Как показал рейтинг 10 крупнейших онлайн-продавцов, в прошлом году оборот торговой площадки вырос на 88%, составив 223,5 млрд руб.
- Единственный владелец торговой площадки Wildberries, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс» – сама Татьяна Бакальчук. В оценке стоимости актива Forbes помогли данные об объеме продаж, прибыли, мультипликаторы аналогичных проектов и оценки венчурных капиталистов.
- Компаниями-единорогами называют проекты, стоимость которых за короткий срок вырастает до 1 млрд долларов. Площадка Wildberries достигла этого показателя в прошлом году, хотя была основана в 2003 году. Тем не менее Forbes для красного словца называет ее «единорогом» и определяет примерную стоимость в 1,2 млрд долларов.
- За год компания Бакальчук выполнила 164 млн заказов – в два раза больше, чем в 2018 году. Вырос и ассортимент – с 1,8 до 3,6 млн наименований, а количество поставщиков выросло до 19 тыс. Увеличилось и количество пунктов выдачи – больше 6,3 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.
Интроверты «у руля»
- Дебют Татьяны Бакальчук в рейтинге Forbes состоялся в 2018 году: тогда состояние предпринимательницы оценивалось в 600 млн долларов. В 2019 году эта сумма увеличилась вдвое. Таким образом, она закрепила за собой статус второй женщины миллиардера после Елены Батуриной, бывшей владелицы крупнейшего девелопера российской столицы компании «Интеко». Батурина фигурирует в рейтингах Forbes с 2004 года – тогда она вошла в список сразу с состоянием в 1 млрд. Однако за годы не приумножила его, что говорит о характере приобретенных активов и истинных предпринимательских качествах.
- Интересно, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в свое время не предполагала, что их проект с мужем разрастется до большого бизнеса. Поскольку компания всегда была весьма закрытой, как и ее основатели, многие знакомые Бакальчук называли ее с мужем интровертами.
- Бизнес Бокальчуков начался в их квартире. Муж Татьяны Владислав специализировался на продаже компьютеров и предоставлению доступа в интернет, а Татьяна была педагогом иностранных языков. После того как родилась первая дочь, преподавательская деятельность стала невозможной. Однако потребность в заработке была, в результате они попытались продавать одежду из немецких каталогов Otto Group. Долгое время Otto продавался только через агентов, магазин с доменом wildberries.ru появился в 2004 году.
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