«Сломить хватку Путина». США выделят миллиард долларов на противостояние с Россией в Европе

Сенаторы США республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов для европейских энергетических проектов. На такой шаг американские власти могут пойти, чтобы «противостоять влиянию России» и диверсифицировать энергетику Евросоюза.

Новый «инструмент»

В Конгрессе США двухпартийный законопроект о помощи энергетическому сектору Евросоюза уже был представлен. Главной его целью называется «борьба с российским влиянием и помощь в обеспечении энергетической безопасности» странам Европы. Авторами документа являются два сенатора: республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, на сайте которого и была опубликована информация об инициативе.

Проект получил название «Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации». В официальном пресс-релизе сообщается, что он даст властям США «новые инструменты для борьбы с пагубным влиянием России, а также будет поспособствовать созданию новых экономических возможностей в стране и за рубежом».

В распространенном сообщении говорится, что «наряду со взяточничеством, коррупцией и пропагандой Россия использует свое господство на энергетическом рынке, чтобы подорвать западные институты и установить [в странах Европы] более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину».

Поэтому для противостояния «господству России» сенаторы предлагают выделить один миллиард долларов, чтобы простимулировать «инвестиции государственного и частного секторов» США в энергетические проекты Европы. Мерфи и Джонсон убеждены, что эта мера существенно поможет «снизить влияние России на регион».​

Давление на Европу?

Мерфи не сомневается в том, что власти США «справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе».

«Помогая нашим [европейским] союзникам заручиться новыми источниками энергии и вносить свой вклад в стратегически важные проекты, мы можем помочь сломить хватку Путина в Европе и создать новые рабочие места здесь, в США», – заявил Мерфи.

Вашингтон неоднократно выступал с жесткой критикой российских энергетических проектов на Западе. В Белом доме считают, что Россия использует природные ресурсы, чтобы оказывать политическое давление на европейские государства. Это и стало одной из причин, почему президент США Дональд Трамп обвинил Берлин в том, что он зависит от Москвы, участвуя в реализации проекта «Северный поток-2».

Позднее он предъявил еще одно обвинение. По его словам, поток «трубопроводных долларов» из стран Европы в Россию неприемлем.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – утверждал Трамп.

Дело доходило до того, что в сентябре этого года министр внутренних дел США ​Райан Зинке сообщил о возможной морской блокаде России – опять-таки для того, чтобы помешать ее энергопоставкам.

Со своей стороны, в России, отвечая на подобные выпады американцев, заявляют, что столь активное противостояние «Северному потоку-2» объясняется тем, что США продвигают свои проекты. Вашингтон стремится продавать европейцам свой сжиженный природный газ, а Россия в этом «мешает».

«Но мы очень-очень аккуратны»

Говоря о возможных санкциях против российского «Газпрома» и «Роснефти» (как, например, это произошло с алюминиевым UC Rusal), генеральный директор британской BP Боб Дадли подчеркнул, что они приведут к отключению энергосистемы Европы.

Напомним, что сегодня резидентам США запретили вести какие-либо дела с лицами и компаниями, которые попали в санкционные списки. Что касается нерезидентов, то они рискуют оказаться под санкциями, если будут проводить «существенные операций с подсанкционными лицами».

«Я не думаю, что это может случиться. Я думаю, что если такие компании, как «Газпром», «Роснефть» или «Лукойл» попадут под санкции (США) по типу, как случилось с «Русалом», то это в буквальном смысле обрушит энергетическую систему всей Европы», – заявил Дадли во время Oil & Money Conference.

Дадли заявил, что европейские компании инвестируют в Россию, но делают это аккуратно. В частности компании ВР принадлежит 19,5% «Роснефти». Глава ВР подчеркнул, что не желает о вложениях в российскую компанию. «Но мы очень-очень аккуратны», – заключил он.