Капитал страны
ENGLISH
25 ФЕВ, 16:40 МСК
USD (ЦБ) 64,9213
EUR (ЦБ) 70,4591
Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы
25 Февраля 2020 503 1 Экономика
Башкирия, Тульская область и Татарстан лишатся сахарных заводов в ближайшие два года. Такой прогноз сделали в Союзе сахаропроизводителей, объяснив его снижением оптовых цен на сахар и растущими запасами в стране. По этим причинам, считают эксперты, падает рентабельность заводов, которые не могут работать с прибылью 3,3%. В «группе риска» оказались предприятия, чья суммарная мощность превышают 150 тыс. тонн. Без работы могут остаться до 1 тыс. человек.
Какие заводы закроют
- Три сахарных завода в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года не смогут работать, рассказал «Ведомостям» глава Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. Это Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. По словам Бодина, общая мощность трех заводов составляет 150 тыс. тонн в год.
- По информации «Известий», группа компаний «Промидекс» и «Агро-инвест», которым принадлежат, соответственно, заводы в Башкортостане и Татарстане планировали до этого приостановить на время производство на заводах.
- «Россельхозбанк», который владеет заводом в Тульской области, уже заявил об остановке работы. В областном правительстве ранее говорили об отрицательных финансовых результатах предприятия. Но официально приостановка производства произошла по причине окончания сезона. Сейчас «Россельхозбанк» ищет покупателя на актив среди профильных инвесторов. Будет он работать в следующем сезоне или нет – не ясно.
- Как уточнили в «Союзроссахаре», все три предприятия, о которых идет речь, за сезон 2019 – 2020 года смогли переработать примерно 1 млн тонн сахарной свеклы. При этом, как отмечается, общая численность сотрудников компаний превышает одну тысячу человек.
Почему закрываются
- Причина возможного закрытия завода – среднегодовые цены на сахар. Три года они сохраняются на уровне, который не позволяет поддерживать рентабельность предприятий.
- Цены держатся на одном уровне из-за большого наращивания производства, которое произошло в 2016-2017 годах. В итоге уровень производства превзошел уровень потребления, а излишки сахара пришлось экспортировать.
- Однако экспорт не спас заводы – на мировом рынке так же просели цены на сахар. Из-за этого в России образовался избыток сахара. Затоваренность складов привела к дальнейшему обрушению цен на внутреннем рынке. Цены упали до исторического минимума – 20 руб. за 1 кг, при том что в 2016 году они находились на уровне 35 руб. за 1 кг.
- Рентабельность производства падала все три года и опустилась до 3,3%. Это уровень инфляции и значительно более низкий показатель, чем в целом по агропромышленному комплексу.
Перспективы
- Как считает Бодин, в дальнейшем могут закрыться и другие заводы. Это произойдет, если не изменится ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар. Работать будут только те компании, которые имеют свое производство сахарной свеклы, благодаря чему можно будет провести оптимизацию издержек.
- «В сложившейся ситуации надо повышать эффективность производства, сокращать издержки и развивать логистику. Положение может также улучшиться, если аграрии сократят посевы сахарной свеклы», – отметил также глава «Союзроссахара».
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
16:00 В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий
а зачем нам дешовый сахар в россии нужно добиться того что бы завозить его из за бугра как рыбур