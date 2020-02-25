Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ФЕВ, 16:40 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591

25 ФЕВ, 16:40 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

25 Февраля 2020 503 1 Экономика
Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

Башкирия, Тульская область и Татарстан лишатся сахарных заводов в ближайшие два года. Такой прогноз сделали в Союзе сахаропроизводителей, объяснив его снижением оптовых цен на сахар и растущими запасами в стране. По этим причинам, считают эксперты, падает рентабельность заводов, которые не могут работать с прибылью 3,3%. В «группе риска» оказались предприятия, чья суммарная мощность превышают 150 тыс. тонн. Без работы могут остаться до 1 тыс. человек.

Какие заводы закроют

  • Три сахарных завода в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года не смогут работать, рассказал «Ведомостям» глава Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. Это Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. По словам Бодина, общая мощность трех заводов составляет 150 тыс. тонн в год.
  • По информации «Известий», группа компаний «Промидекс» и «Агро-инвест», которым принадлежат, соответственно, заводы в Башкортостане и Татарстане планировали до этого приостановить на время производство на заводах.
  • «Россельхозбанк», который владеет заводом в Тульской области, уже заявил об остановке работы. В областном правительстве ранее говорили об отрицательных финансовых результатах предприятия. Но официально приостановка производства произошла по причине окончания сезона. Сейчас «Россельхозбанк» ищет покупателя на актив среди профильных инвесторов. Будет он работать в следующем сезоне или нет – не ясно.
  • Как уточнили в «Союзроссахаре», все три предприятия, о которых идет речь, за сезон 2019 – 2020 года смогли переработать примерно 1 млн тонн сахарной свеклы. При этом, как отмечается, общая численность сотрудников компаний превышает одну тысячу человек.

Почему закрываются

  • Причина возможного закрытия завода – среднегодовые цены на сахар. Три года они сохраняются на уровне, который не позволяет поддерживать рентабельность предприятий.
  • Цены держатся на одном уровне из-за большого наращивания производства, которое произошло в 2016-2017 годах. В итоге уровень производства превзошел уровень потребления, а излишки сахара пришлось экспортировать.
  • Однако экспорт не спас заводы – на мировом рынке так же просели цены на сахар. Из-за этого в России образовался избыток сахара. Затоваренность складов привела к дальнейшему обрушению цен на внутреннем рынке. Цены упали до исторического минимума – 20 руб. за 1 кг, при том что в 2016 году они находились на уровне 35 руб. за 1 кг.
  • Рентабельность производства падала все три года и опустилась до 3,3%. Это уровень инфляции и значительно более низкий показатель, чем в целом по агропромышленному комплексу.

Перспективы

  • Как считает Бодин, в дальнейшем могут закрыться и другие заводы. Это произойдет, если не изменится ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар. Работать будут только те компании, которые имеют свое производство сахарной свеклы, благодаря чему можно будет провести оптимизацию издержек.
  • «В сложившейся ситуации надо повышать эффективность производства, сокращать издержки и развивать логистику. Положение может также улучшиться, если аграрии сократят посевы сахарной свеклы», – отметил также глава «Союзроссахара».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
16:35 0 0
распутин :

а зачем нам дешовый сахар в россии нужно добиться того что бы завозить его из за бугра как рыбур

Статьи

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
Экономика

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике
Исследования 9

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа
Наука и технологии

Узнай, страна

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

Новости дня

16:25 Мишустин обозначил главные задачи нового Правительства Мишустин обозначил главные задачи нового Правительства
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:39 Президент Украины требует погасить долги по зарплатам перед шахтерами Президент Украины требует погасить долги по зарплатам перед шахтерами
15:08 Банки не будут платить комиссию за переводы в СБП Банки не будут платить комиссию за переводы в СБП
14:52 Порядка 66% россиян примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию Порядка 66% россиян примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
13:59 Gonggong - первое китайское имя, присвоенное одной из планет Солнечной системы Gonggong - первое китайское имя, присвоенное одной из планет Солнечной системы
13:11 Белоруссия потеряла 2 млрд долларов из-за «грязной» российской нефти Белоруссия потеряла 2 млрд долларов из-за «грязной» российской нефти
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:04 Скончался маршал СССР Дмитрий Язов Скончался маршал СССР Дмитрий Язов

Узнай, страна!

16:00 В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter