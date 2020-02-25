Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы 503 1 Экономика

Башкирия, Тульская область и Татарстан лишатся сахарных заводов в ближайшие два года. Такой прогноз сделали в Союзе сахаропроизводителей, объяснив его снижением оптовых цен на сахар и растущими запасами в стране. По этим причинам, считают эксперты, падает рентабельность заводов, которые не могут работать с прибылью 3,3%. В «группе риска» оказались предприятия, чья суммарная мощность превышают 150 тыс. тонн. Без работы могут остаться до 1 тыс. человек.