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Следов «патриотизма» не найдено. Почему учебник по экономике изъяли из Федерального реестра

7 Февраля 2019 582 0 Экономика
Следов «патриотизма» не найдено. Почему учебник по экономике изъяли из Федерального реестра

Учебник по экономике для учеников 10-11 классов, автором которого является Игорь Липсиц, исключили из федерального перечня учебников (ФПУ). Как заявили в Минпросвещения, причиной этого стало отсутствие методического пособия для учителя, а также ряд ошибок. Однако, как ранее писали СМИ, учебник был убран из реестра из-за того, что в нем не содержалось материалов об импортозамещении и экономическом прорыве. Сам же автор категорически заявляет, что не собирается вносить правки о «радостном взлете» российской экономики.

Что произошло

Как сообщает «Коммерсант», после рекомендаций, поступивших от РАО, издательство «Вита-Пресс» направило автору учебника письмо, в котором обозначен ряд корректировок, которые помогут вернуть учебник в Федеральный перечень учебников. Речь идет о поправках «более корректного изложения современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования». Липсицу рекомендовано убрать некоторые вопросы для обсуждения, которые могут создать негативную и «неконструктивную» дискуссию.

Автору предлагается еще ряд содержательных условий. Например, включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Ирония ситуации состоит в том, что учебник, как рассказал сам автор, до этого получил положительные заключения со стороны экспертов Российской академии наук, РАО и общественной экспертизы. Тем не менее, министерство решило заказать еще одну экспертизу трем экспертам: двоим из РАО, одному – преподавателю.

«Без любви к Родине»

Комментируя ситуацию, представители Российской академии образования в разговоре с «Коммерсантом» рассказали, что экспертиза учебника по экономике проводится по заказу Министерства просвещения. Поэтому комментировать более подробно ее итоги могут только они. Со своей стороны представители министерства заявляют, что не имеют никакого отношения к формулировке рекомендаций.

При этом они отмечают, что это предложения издательства, тогда как Липсицу стоит для возвращения учебника в ФПУ выполнить именно предписания экспертов. Однако, в самом документе экспертизы отсутствуют прямые рекомендации о включении информации о том самом «экономическом прорыве» и импортозамещении. На самом деле там есть следующие формулировки:

«Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине» и так далее.

Глава издательства Людмила Антонова в свою очередь заявила, что некоторые рекомендации, которые поступили автору от издательства, были взяты из рецензий экспертов.

Словоблудия не будет

По словам самого Игоря Липсица, с претензиями, которые ему предъявляют эксперты и издательство, он не согласен: «Они требуют все изложить в одном учебнике. А я единственный в стране создал полный цикл учебников по экономике – от 6-7-х до 10-11-х классов. Материал раздвинут по классам, чтобы ребятам было легче все это освоить».

При этом автор сообщил, что в ФПУ остается его учебник для девятого класса. А что касается учебников для 10-11 классов, то он не верит в их «возращение» в ФПУ, однако готов сделать несколько правок, «чтобы у школ не было проблем, если они станут использовать эту книгу как пособие, а не как учебник».

Относительно же правок по поводу «радостных слов о взлете экономики и патриотическом порыве ради импортозамещения», то вносить их Игорь Липсиц не собирается. «Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», – резюмировал автор.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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