«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

9 сентября 2018 года в 80-ти регионах РФ проходили выборы в разные кабинеты исполнительной и законодательной власти. В 22 регионах избирали губернаторов, в 5 городах – мэров, в 16 регионах – депутатов в региональные парламенты. Где-то выбирали муниципальные заксобрания.

Общий итог выборов: победила проигравшая «Единая Россия». В некоторых субъектах РФ что-то пошло «не так», а именно: «Единая Россия» потеряла лидерство в региональных заксобраниях, а провластные кандидаты на пост губернаторов пошли на второй тур выборов.

Оценки этой ситуации различаются. Крайние точки зрения таковы. Первая точка зрения: незапрограммированные результаты выборов доказывают наличие реальной политической конкуренции в стране и, тем самым, показывают, что все хорошо. Вторая точка зрения: прошедшие выборы – это начало конца нынешней власти, первое открытое проявление ее крушения. Как всегда, между этими полюсами масса более сдержанных и компромиссных суждений. Часто вспоминают про пенсионную реформу, недовольство которой сделало избирателя раздражительным. То есть, дескать, недовольство есть, чего скрывать, но оно временное и случайным образом совпавшее с моментом выборов.

Но нас интересует не политика, то есть не то, кто избрался и что это изменит в конфигурации элит. Нас интересует вопрос технический – какие выводы сделают политтехнологи из прошедших выборов?

Прежде всего отметим, что последние годы характеризовались сужением конкуренции не только среди политиков и партий, но и среди политтехнологов. На конкурентном поле оставались те, кто перебивался «крохами», организуя избирательные кампании в муниципальные органы власти на заброшенных полустанках. Более крупные заказы получал ограниченный пул политтехнологов. Входили в этот пул по двум каналам: либо через администрацию президента, которая отправляла доверенных политтехнологов «делать выборы» по весям России, либо через особые отношения с главами регионов, которым Кремль за особые заслуги позволял самим найти организаторов избирательной кампании. То есть крупные подряды раздавались Кремлем или региональными администрациями узкому кругу «своих» политтехнологов. Поляна была поделена, колышки вбиты, проволока натянута. «Полянщики», обеспечивающие порядок, взирали на ситуацию из окон администрации президента.

В этой ситуации, крупный заказ на ведение избирательной кампании был гарантирован, если только вы входите в этот пул. А результат кампании был гарантирован общей ситуацией в стране и эффективностью административной поддержки на местах. То есть для крупных и маститых политтехнологов фактически было гарантировано и то, что они получат заказ на организацию избирательной кампании, и то, что результат устроит заказчика. Конечно, был неприятный инцидент с Болотной, но в целом страна вела себя послушно. В этой ситуации можно было расслабиться и сконцентрироваться на правильном бухгалтерском оформлении кампании. Правильном в том смысле, что внешне все должно быть абсолютно легально и прозрачно, но при этом желательно «откусить» от бюджета в свою пользу как можно больше. Это, конечно, тоже своего рода профессионализм. Но другого порядка.

Постепенно входящие в этот пул политтехнологи прогрессировали в бухгалтерской грамотности, но деградировали в качестве проведения кампаний. Предзаданность результата расслабляла. Неконкурентная среда навевала сон. Они проспали изменение ситуации. Результаты выборов в 2018 году в ряде регионов стали непредсказуемыми. Необходимость продолжить избирательную кампанию во втором туре губернаторских выборов вызвала беспокойство у политтехнологов, которые уже паковали чемоданы для возращения в Москву.

Их логика была понятной и, вроде бы, правильной: если народ поддерживает Путина, то этот же народ поддержит и его креатуру. Кажется, в математике это называется «по свойству транзитивности». Но оказалось, что математическая логика не работает, когда речь идет о политике.

Москва поддерживала своих, как могла. И довольно творчески. Например, в избирательной кампании действующего губернатора Хакасии были задействованы пилотажная группа «Соколы России» и новый состав хора Александрова. Но неблагодарные зрители этих шоу все равно отправили губернатора на второй тур выборов. От расстройства он отказался от дальнейшей борьбы. Хотя поддержать его и снять ролик о противнике приехал сам Михаил Леонтьев, ныне пресс-секретарь «Роснефти».

Вторым выводом стало то, что Россия – не Москва. Нет, чисто теоретически это понимали всегда, или говорили, что понимают. Но все же верхи живут с представлением, что Россия – это худшая, более бедная, менее цивилизованная проекция Москвы, как бы недо-Москва. Оказалось, что отсутствие качественной региональной экспертизы имеет опасные последствия. Четыре региона стали на дыбки против кандидатов на пост губернаторов, которые были действующим главами регионов и, стало быть, устраивали Москву. Все они были членами «Единой России». Это Хакасия, Приморский и Хабаровский край, Владимирская область. Отметим, что с 2012 года, когда вернули прямые выборы губернаторов, еще ни разу не было ситуации, чтобы сразу в нескольких регионах действующие главы, выдвиженцы от «Единой России», не побеждали уже в первом туре. Ладно, не победили в первом туре. Так они еще и во втором проиграли. В Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Приморье – итоги второго утра были отменены из-за слишком резвого использования при подсчете голосов административного ресурса в пользу прежнего губернатора. В Хакасии выборы пойдут 21 октября.

Так же «ЕР» не набрала большинства голосов в парламент Хакасии, Ульяновской и Иркутской областей, отдав большинство мандатов КПРФ.

Третьим неожиданным уроком выборов стало то, что административная поддержка не гарантирует результат. Административными силами создавали кадровый голод в оппозиционных партиях, снимали с выборов сильных оппонентов-кандидатов, допускали к участию безобидных конкурентов. Словом, все, как всегда. Несолидно, согласитесь, силами администрации бороться с политической шпаной. Много чести.

Например, в Ульяновской области самым нелепым претендентом на место в заксобрании была партия «Коммунисты России». Их лозунг, которым они завлекали избирателей, был: «Скумбрия – рыба будущего». Согласитесь, глупо административными силами бороться со скумбрией, затрудняя ей доступ к сердцам избирателей. Пусть плывет, куда хочет. И эта скумбрия, а с ней и «Коммунисты России» набрали около 6% голосов, что позволило им взять мандат в заксобрание области. То есть не системные партии, с которыми всегда можно договориться, а совершенные политические новички вдруг выскакивали, как черт из табакерки, и путали всю игру. Если бы кадровая политика оппозиционеров была более взвешенной, то результаты выборов могли бы быть более резонансными.

Наконец, привычная схема политтехнологических кампаний сломалась на том обстоятельстве, что «по классике» предполагала выделение главных конкурентов и технологически грамотное сражение с ним. Мелочевка и шушера шли не в счет. И вдруг выяснилось, что люди без какого-либо политического багажа, абсолютные «no name» набирают голоса. Например, мэр Димитровграда проиграл в выборах в городскую думу по одному из округов простому рабочему от КПРФ. Не ясно, кто удивился больше, – политтехнологи или счастливые, но обалдевшие обладатели шальных депутатских мандатов. Правда, встает вопрос: как этот рабочий будет управляться с этим мандатом? Ведь в думе речь пойдет о бюджете, о других весьма далеких от него вещах. Радуясь, что щелкнули по носу власти, электорат не задумывался, что возвращает страну к ситуации, когда кухарка будет управлять государством.

Обозревая поле конкурентов, политтехнологи, работающие на «Единую Россию», не видели серьезных соперников. Они не учли того, что люди готовы были проголосовать хоть за столб, хоть за скумбрию. Лишь бы не за «Единую Россию». Действенным оказался шизофренический лозунг коммунистов в Ульяновской области «Скумбрия против всех».

Эпизод со скумбрией показал и другое. Народ голосовал «по приколу», доводя абсурдность запрограммированных выборов до логического финала, превращая фарс в карнавал.

Против административного ресурса сработали и новые цифровые технологии. Оперативно информация расходилась через телеграмм-каналы, контролировать которые администраторы власти не могли.

Выводы будут сделаны, в этом можно не сомневаться. Возможно, администрация президента перетасует колоду прикормленных политтехнологов, кого-то уберет, кого-то добавит. Но что совершенно точно, всем будет дана команда не расслабляться и готовиться к выборам куда более серьезно, чем в 2018 году.

Статья написана в рамках проекта «Неформальные практики организации и проведения избирательных кампаний в современной России» при поддержке Фонда социальных исследований «Хамовники»