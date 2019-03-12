Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,0763
EUR (ЦБ)    74,2896

12 МАР, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,0763
EUR (ЦБ)    74,2896

Сколько нужно зарабатывать для комфортных выплат по ипотеке и другие новости вторника

12 Марта 2019 106 0 События и факты
Сколько нужно зарабатывать для комфортных выплат по ипотеке и другие новости вторника

71,7 тыс. руб. в месяц по подсчетам чиновников должен составлять семейный доход для комфортного обслуживания ипотеки, сообщает РБК. Эта сумма определяется из того, что на ипотечные платежи должно уходить не более трети месячных доходов семьи.

Более 100% по большинству позиций переплачивают в России потребители жилищно-коммунальных услуг, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Эта ситуация требует решения проблемы с существующими тарифами на законодательном уровне, подчеркнули в ведомстве.

Искусственный интеллект будет использован для противодействия отмыванию денежных средств, сообщают в «Росфинмониторинге». В работе над проектом участвует целый ряд ведомств и организаций, включая Академию наук, Минобразование, ВББ и Газпром, передает ТАСС.

Китай анонсирует создание в 2019 году экспериментального реактора для термоядерного синтеза. Проект получил название «Искусственное Солнце». Если надежды ученых оправдаются, человечество получит источник практически неограниченной энергии, передает РИА Новости. Отметим, что пока никому, включая международные коллаборации ученых, сделать это не удавалось. Вопрос, будет ли китайский проект иметь промышленное значение, остается открытым.

США к 2023 году могут обойти Россию по объемам экспорта нефти, приблизившись к мировому лидеру в этой сфере – Саудовской Аравии. Эксперты прогнозируют, что к 2024 году на США будет приходиться 70% мирового прироста добычи нефти, сообщает «Интерфакс».

У американского истребителя пятого поколения F-35 появляется воздушный друг – тяжелый беспилотник Kratos XQ-58 Valkyrie («Валькирия»), передает РИА Новости. Он будет сопровождать истребитель в полете. Какие функции будут на него возложены, пока не сообщается.

Более 80% выпускников российских вузов сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Основная причина – отсутствие опыта (56%), далее следует отсутствие подходящих вакансий (12%), сообщает ТАСС. Сейчас в России в вузах различного профиля обучается 4,2 млн человек.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 6

Узнай, страна

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия

В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия

Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления

Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления

Новости СМИ

Новости дня

10:22 Макгрегора арестовали за разбой Макгрегора арестовали за разбой
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:40 В Швеции заявили, что Россия – это «проигравшая сверхдержава» В Швеции заявили, что Россия – это «проигравшая сверхдержава»
09:03 Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в том, что Украина может остаться без транзита газа Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в том, что Украина может остаться без транзита газа
08:27 Вашингтон отзывает всех дипломатов из Венесуэлы Вашингтон отзывает всех дипломатов из Венесуэлы
07:51 Диагноз "преддиабет". Нужно ли о нем беспокоиться? Диагноз "преддиабет". Нужно ли о нем беспокоиться?
07:29 Более 70% родителей поддерживают введение дресс-кода в школах Более 70% родителей поддерживают введение дресс-кода в школах
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:52 США обвинили Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы США обвинили Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы

Узнай, страна!

11 МАР, 19:32 В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11 МАР, 18:48 Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений
11 МАР, 17:56 В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия
11 МАР, 17:53 Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления Елена Кловач: Законодательство по промышленной безопасности требует обновления
07 МАР, 08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна
06 МАР, 14:20 Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта» Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter