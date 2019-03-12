Сколько нужно зарабатывать для комфортных выплат по ипотеке и другие новости вторника

71,7 тыс. руб. в месяц по подсчетам чиновников должен составлять семейный доход для комфортного обслуживания ипотеки, сообщает РБК. Эта сумма определяется из того, что на ипотечные платежи должно уходить не более трети месячных доходов семьи.

Более 100% по большинству позиций переплачивают в России потребители жилищно-коммунальных услуг, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Эта ситуация требует решения проблемы с существующими тарифами на законодательном уровне, подчеркнули в ведомстве.

Искусственный интеллект будет использован для противодействия отмыванию денежных средств, сообщают в «Росфинмониторинге». В работе над проектом участвует целый ряд ведомств и организаций, включая Академию наук, Минобразование, ВББ и Газпром, передает ТАСС.

Китай анонсирует создание в 2019 году экспериментального реактора для термоядерного синтеза. Проект получил название «Искусственное Солнце». Если надежды ученых оправдаются, человечество получит источник практически неограниченной энергии, передает РИА Новости. Отметим, что пока никому, включая международные коллаборации ученых, сделать это не удавалось. Вопрос, будет ли китайский проект иметь промышленное значение, остается открытым.

США к 2023 году могут обойти Россию по объемам экспорта нефти, приблизившись к мировому лидеру в этой сфере – Саудовской Аравии. Эксперты прогнозируют, что к 2024 году на США будет приходиться 70% мирового прироста добычи нефти, сообщает «Интерфакс».

У американского истребителя пятого поколения F-35 появляется воздушный друг – тяжелый беспилотник Kratos XQ-58 Valkyrie («Валькирия»), передает РИА Новости. Он будет сопровождать истребитель в полете. Какие функции будут на него возложены, пока не сообщается.

Более 80% выпускников российских вузов сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Основная причина – отсутствие опыта (56%), далее следует отсутствие подходящих вакансий (12%), сообщает ТАСС. Сейчас в России в вузах различного профиля обучается 4,2 млн человек.