Сколько мы тратим на такси и макароны. Яндекс.Деньги займутся финансовой аналитикой

Крупнейшая в России система электронных денег Яндекс.Деньги подписала договор с базирующейся в Нью-Йорке компанией Moven Enterprise, которая специализируется на предоставлении кредитно-финансовым учреждениям комплексных услуг мобильного банкинга. Американский сервис предлагает инновационную технологическую платформу, включающую в себя набор открытых API и комплект разработки программного обеспечения (SDK), которая используется глобальными банками для привлечения, развития и сохранения своей клиентской базы. Доказано, что данная технология помогает сократить издержки, снизить затраты на приобретение новых потребителей, усилить рост прибыли, углубить взаимоотношения с клиентами, сделать их более доверительными.

Зачем это нужно Яндекс.Деньги?

Сотрудничество с Moven Enterprise и внедрение их разработок в мобильное приложение Яндекс.Деньги существенно расширяет функционал последнего и дает возможность российской компании предложить своей 46-миллионной клиентской аудитории персонализированное интеллектуальное банковское обслуживание, которого нет ни у кого на отечественном рынке.

Яндекс.Деньги, по словам гендиректора Ивана Глазачева, это уже не просто электронный кошелек, поскольку пользователи сервиса получают те возможности, которые обычно доступны исключительно банковским клиентам, включая денежные переводы, выпуск карт, кешбэк, оплату самых различных товаров и услуг, инвестирование. Благодаря партнерству с Moven Enterprise к этому внушительному перечню добавился еще и эффективный контроль собственных финансовых средств. Нововведение станет существенным конкурентным преимуществом Яндекс.Деньги перед другими электронными платежными сервисами. Уникальный функционал будет побуждать клиентов активнее пользоваться приложением и существующими предложениями, что в итоге принесет компании увеличение прибыли.

Особенности нововведений

Главным следствием сотрудничества Яндекс.Деньги с Moven Enterprise стало появление в мобильном приложении российской платежной системы сервиса финансовой аналитики. Он непрерывно мониторит и анализирует все совершаемые платежи и позволяет пользователю видеть, какие суммы и на какие нужды были израсходованы, соответствуют ли они среднестатистическим показателям, находятся ли в пределах предварительно установленного лимита. Это своего рода персональный финансовый менеджер, благодаря подсказкам которого можно своевременно увидеть наметившийся перерасход, произвести корректировку трат и остаться в рамках намеченного бюджета.

Сервис осуществляет анализ количества потраченных денег в 24 различных категориях каталога Яндекс.Деньги, включая «Связь и ТВ», «Продукты», «Одежда», «Отдых», «Авто» и другие. Существует возможность просмотра статистики расходов за различные временные периоды: от дня до года. Также новый функционал приложения позволяет разбивать сумму, потраченную в одной торговой точке, на несколько категорий. Например, приобретенные в супермаркете макароны и порошок можно разделить на «Продукты» и «Дом и быт» для большего удобства и более тщательного анализа.

Чтобы начать пользоваться финансовым помощником от Яндекс.Деньги, необходимо в мобильном приложении открыть раздел «История», нажать на пункт «Аналитика» и принять условия. Спустя несколько минут, которые необходимы для того, чтобы сервис произвел автоматическую настройку, можно полноценно пользоваться уникальной функцией. Давним клиентам Яндекс.Деньги будет сразу доступна аналитика расходов за предшествующее полугодие, а у тех, кто только присоединился к системе, она появится по истечении месяца.

Необходимость и важность мониторинга собственных расходов наглядно проиллюстрировал основатель Moven Enterpise во время презентации своей платформы, состоявшейся несколько лет назад в Дубае. Он полагал, что ежемесячно тратит на такси в Нью-Йорке около 70 долларов, однако после подсчета оказалось, что реальная сумма превышает 300 долларов. Используя персонального финансового менеджера, который теперь встроен в приложение Яндекс.Деньги, можно избежать подобного перерасхода и вовремя оградить себя от излишних трат.

Как показывают исследования, в частности компании Javelin Strategy and Research, взаимодействие с владельцами счетов посредством персонального банковского обслуживания и предоставления им инструментов, необходимых для управления собственными финансами и защиты от мошенничества, позволяет обеспечить выгодные долгосрочные финансовые взаимоотношения между компанией и клиентами. Именно данный путь избрало руководство Яндекс.Деньги, и партнерство с Moven Enterprise должно помочь построить такую систему взаимоотношений с пользователями.