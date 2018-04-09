Ситуация с бизнесом Дерипаски, Тулеев навсегда, Москва просит Лондон вернуть деньги 49 0 Тренды События и факты

UC Rusal ​Олега Дерипаски может объявить технический дефолт из-за введенных против него санкций. После появления соответствующего сообщения от руководства компании ее акции упали на 41% на Гонконгской фондовой бирже.

Ракетный удар был нанесен по сирийской военной базе в провинции Хомс. Есть погибшие и раненые. Пентагон заявляет о непричастности к произошедшему. Но это вызывает сомнения. Все подробности здесь.

Алексей Синицын, с осени 2016 года занимавший пост главы совета народных депутатов Кемеровской области, подал в отставку. Это решение Синицын объяснил желанием дать возможность возглавить парламент Кузбасса бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Начиная с 2002 года, Москва направляла в Великобританию запросы о выдаче 61 человека, обвиняемых в России за совершение экономических преступлений. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трдн руб. Генеральный прокурор России Юрий Чайка выразил надежду на то, что Великобритания вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников можете оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – добавил генпрокурор.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в неделю он получает 1,5 тыс. жалоб на своих подчиненных, но приступать к ликвидации СКР пока рано. «Мы слишком мало работали, чтобы делать скоропалительные выводы о ликвидации», – сказал Бастрыкин.