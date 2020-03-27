Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Поиск призвания, поиск того дела, которое придаст смысл жизни и позволит развиваться всем талантам – это очень важная задача. Она связана с самореализацией личности, которая дает нам внутреннюю опору, чувство удовлетворения от собственной жизни даже при самых сложных обстоятельствах.

Суета сует

Каждый из нас рано или поздно задается вопросом: «В чем мое предназначение?». Если не найти ответ на этот вопрос, то ощущение полноты жизни, связанное именно с позитивным самоощущением, самопризнанием становится практически недостижимым.

Именно с этим связано большинство глубинных личностных кризисов.

И в такие периоды мы ощущаем, что время утекает сквозь пальцы, а жизнь проходит в бессмысленной суете.

В попытке наполнить ее яркими переживаниями мы бросаемся в отношения, которые нам не нужны.

Мы коллекционируем визы разных стран в своих загранпаспортах в погоне за впечатлениями, которые добавят красок в нашу жизнь.

А то и просто попадаем в интернет-зависимость или обретаем вредные привычки, которые, в конце концов, ведут к саморазрушению.

Это чувство схоже с зияющей и вечно голодной дырой внутри: что в нее ни брось, она не наполнится и не закроется.

И неважно, осознаем мы или нет, в чем причина, но тоска по несбывшемуся заставляет душу болеть, а человека - искать любые способы, чтобы эту боль заглушить.

Выбор без выбора

Интересно, что с такими проблемами рано или поздно сталкиваются очень многие люди, вне зависимости от возраста.

Найти себя раз и на всю жизнь, просто получив диплом и найдя работу – такое мало с кем случается.

И это объяснимо - трудно себе представить подростка, который еще в детстве определился, в какой сфере лежит его призвание, и четко прокладывает путь в нужном направлении.

Чаще всего в юности мы не принимаем решений относительно своей профессиональной ориентации самостоятельно. Куда идти по окончании школы, решают родители или другие значимые люди. И зачастую они руководствуются отнюдь не проявившимися способностями или движениями души ребенка, а сугубо социальными факторами: насколько профессия востребована, насколько она «денежная», наконец, как близко университет находится к дому, чтобы ребенок был под контролем.

Отсюда возникает ощущение дистанции между вузом и реальной жизнью - мол, пока можно повеселиться, игнорируя чувство, что ты не там, где должен бы.

Потом – получение диплома и поиски работы. И в этом процессе мы тоже, по сути дела, не ориентируемся на то, следуем ли мы в нужном направлении - в сторону поиска своего призвания.

Мы ищем, как бы оправдать потраченные нами и нашими родителями ресурсы, - и идем куда угодно, лишь бы платили. Интерес к работе, любовь к занятию, которое будет занимать примерно половину жизни? Не-не, не слышали.

Дальше все просто. Кто-то покоряется судьбе и влачит постылое профессиональное существование, боясь покинуть насиженное место.

О развитии речь не идет –развиваться в том, что тебе неинтересно, чаще всего просто не хочется.

Кто-то повышает свою квалификацию ради увеличения зарплаты, но радости жизни это не прибавляет.

Кто-то бросает все еще на стадии учебы и начинает метаться в поисках места приложения своих сил и талантов. Один мой друг делал это восемь раз, поступая в различные институты и университеты, которые через какое-то время бросал. Последний вуз он все-таки закончил, но ни дня не работал по полученной специальности.

Отправиться в поиск

Так как же быть? Как найти свое призвание? Может ли кто-то показать путь?

Поиск призвания – это большая работа.

Работа внутренняя, с поиском ответов на вопросы, и внешняя - с использованием метода проб и ошибок. Такой поиск редко бывает простым и быстрым – потому что это, прежде всего, история про ответственность за свою жизнь, про самостоятельное принятие решений, про самоисследование, наконец.

Есть несколько эффективных способов провести это исследование.

Один из них – задать себе вопрос: «Если бы у меня были деньги и не надо было работать, что бы я стал делать?»

В поисках честного и стопроцентно удовлетворяющего ответа вы натолкнетесь и на детские мечты, убитые комментариями взрослых, и на воспоминания о самых любимых занятиях. Поиски нужно вести до тех пор, пока вы не ощутите желание действовать, пока ваши мысли не покинут тропу «этого никогда не будет» и не выйдут на дорогу «а что я могу предпринять, чтобы…».

В процессе этих размышлений можно натолкнуться и на горький факт того, что время прошло.

Например, в юности вы хотели заниматься профессионально спортом и поднять однажды над головой кубок. А сейчас вам уже больше сорока и время кажется упущенным. Но на самом деле если поздно для профессионального спорта - то не поздно для того, чтобы начать заниматься для себя, повысить выносливость и силу, принять участие в любительских соревнованиях в своей возрастной группе или, наконец, организовать кружок для детей, клуб для взрослых.

Расширьте круг своих интересов.

Начните пробовать что-то новое для себя, пусть сейчас это и возможно только в домашних условиях - йогу, программирование, изучение языков, вышивание крестиком… Да мало ли что еще?.. Так вы поймете, что вам нравится по-настоящему, и узнаете новых людей, которые могут вдохновить вас.

Это тоже долгий процесс. На каком-то очередном шаге вы начнете корить себя за то, что «занимаетесь ерундой». Ничего подобного. Вы исследуете себя, свои интересы и внутренние склонности, свои таланты и желания.

Голос токсичного «взрослого» говорит, что надо всю жизнь сидеть на одной работе и быть довольным тем, что есть, а если это не так, то ты просто лентяй и бездельник.

Но этот голос вместе с носителем изрядно отстал от жизни. Он категорически неправ!

Это не значит, конечно, что всем нужно немедленно бросать постылую работу и кидаться абсолютно неподготовленными и без «подушки безопасности» в водоворот поиска своего предназначения. Ведь мы говорим об ответственном подходе к собственной жизни. А это совсем не про русский «авось».

Ситуация неопределенности

Иногда сама жизнь создает условия, которые заставляют оглянуться вокруг и переоценить происходящее и собственную жизнь.

Сейчас сложилась именно такая ситуация – полнейшей неопределенности.

Пока все ограничивается самоизоляцией на короткий срок из-за угрозы заражения коронавирусом, опасность которого кем-то преувеличивается, а кем-то преуменьшается.

Но впереди маячат куда более грозные вещи – возможный тотальный карантин, как в европейских странах, практически неизбежный глубокий экономический кризис, который, по отзывам специалистов, способен полностью изменить структуру мировой экономики…

Такие ситуации выглядят как крушение – страны, всего мира, и собственной жизни.

Это страшно, больно, тяжело. И очень хочется, чтобы все закончилось и вернулось на круги своя. И большинство именно этого и ждет.

Да только не выйдет – мир меняется безвозвратно.

А значит – и нам нужно меняться. И искать себя в этом стремительно трансформирующемся пространстве.

Начните пробовать что-то прямо сейчас. Есть распространенное заблуждение, что менять что-то в жизни можно только тогда, когда … Например, когда вырастут дети, когда ты похудел, когда получил какое-то по счету высшее образование … Короче говоря – никогда.

Идеальные условия недостижимы, ждать, когда все «сложится» - значит, просто отговаривать себя от необходимости перемен.

Начните с небольших изменений, например с того, что просто никогда не будете бросать кровать незаправленной. Потом решайте, что не ляжете спать, не прочитав хотя бы три страницы книги. И постепенно у вас хватит самодисциплины, чтобы заняться языками или записаться на курсы программистов.

И слушайте, слушайте себя, чтобы понять в ответ на какое занятие душа начинает петь, а мир наполняется красками!

Самое главное: не смотрите на окружающих – смотрите в себя.

Найти себя

Неважно, сколько людей в мире бросили работу в офисе, ушли на фриланс, уехали в жаркие страны и достигли успеха в какой-то области, работая с пляжа – важно найти, что является именно вашим путем, ведь он может оказаться совсем другим.

Листая инстаграм бьюти-блогера или книжного эксперта с тысячами подписчиков – думайте о том, что он преодолел внутреннее сопротивление и начал в принципе делать то, что делает.

Его успех – результат любви к тому, чем он занимается.

Вам не нужно быть как он. Вам нужно найти собственную сферу, и здесь, как ни странно, талант – не самое важное.

Без развития самые прекрасные природные задатки – ничто.

Зато энергия и вера в себя даже при небольших способностях дают великолепный результат.

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