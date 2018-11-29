Системные риски федерального бюджета на 2019-2021 годы

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 21 ноября 2018 года приняла закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Были обсуждения в комиссиях и комитетах, вносились поправки в параметры бюджета по расходам, но ряд системных проблем остался за рамками широкого обсуждения.

Во-первых, чтобы добиться реализации амбициозных целей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», необходима модернизация структуры расходов федерального бюджета с целью финансового обеспечения мероприятий по формированию современной инфраструктуры, повышению качества человеческого капитала, производительности труда, решению демографических проблем и преодолению технологического отставания России от стран с развитой рыночной экономикой.

Однако анализ структуры расходов федерального бюджета на 2019-2021 годы свидетельствует, что она остается инерционной:

– расходы на национальную экономику только сокращаются: в 2014 г. они составляли 4,3% от ВВП, в 2018-2021 гг. не превысят 2,4%;

– бюджетные ассигнования, обеспечивающие рост качества жизни населения, снижаются с 7% от ВВП в 2014 г. до 6,7% в 2018-2019 гг. и 6,0% в 2021 г.;

– предусматривается сокращение бюджетных инвестиций с 3,7% от общей суммы расходов федерального бюджета в 2018 году до 2,7% в 2021 году.

Все это свидетельствует о том, что расходы федерального бюджета на 2019-2021 годы не обеспечивают предпосылок для долгосрочного экономического роста.

Во-вторых, громоздкая, слабо структурированная система целевых программ и национальных проектов снижает прозрачность расходов федерального бюджета, делает формальным и неэффективным контроль обоснованности распределения расходов на их реализацию. Множественность документов стратегического характера не позволяет оценить результативность расходов на реализацию целевых программ и проектов в увязке с приоритетами государственной социально-экономической политики. При этом объем расходов федерального бюджета в 2019-2021 годах на реализацию государственных программ составляет более 70% от общей суммы расходов бюджета, на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах планируется выделить 5633,0 млрд руб. (9,87% от общей суммы расходов федерального бюджета на этот период).

Статус национальных проектов, как и Бюджета развития, механизма его формирования и использования «в привязке» к национальным проектам и программам, законодательно не определены. Все это делает высокими риски (1) неэффективного использования средств на реализацию проектов и программ, (2) низкой результативности как самих проектов, так и государственных расходов на их реализацию, (3) инвестирования для государства и частных инвесторов при реализации государственных программ Российской Федерации и национальных проектов.

Фактически основой формирования федерального бюджета на 2019-2021 гг. стала идея о приоритете бюджетной стабильности как фактора макроэкономической устойчивости. Переход к сбалансированному бюджету и возврат к накоплению средств в Фонде национального благосостояния действительно будут способствовать повышению макроэкономической стабильности, однако важно понимать, что стабилизация экономики на нынешнем уровне – это консервация стабильно низких темпов экономического роста, а быстрый переход к сбалансированному бюджету происходит в том числе за счет отказа от налогового и бюджетного стимулирования экономического развития.

Солянникова Светлана Петровна, руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета