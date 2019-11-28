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«Силы Сибири» хватит на Казахстан. Российско-китайский газовый проект прирастет новыми участниками?

28 Ноября 2019 92 0 Политика
«Силы Сибири» хватит на Казахстан. Российско-китайский газовый проект прирастет новыми участниками?

Пока Россия и Китай готовятся к запуску «Силы Сибири», намеченному на 2 декабря, Казахстан изучает возможность присоединиться к газопроводу «Сила Сибири — 2», чтобы газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области (ВКО). Казахские власти пытаются понять, что дня них выгодней – подключиться к ветке западного маршрута нового российско-китайского газопровода или все же создавать собственную газотранспортную инфраструктуру.

Газификация Казахстана

Сегодня потребители  Казахстана, как пишет news.ru, используют около 14 млрд кубометров газа в год. Из этого объема седьмая часть закупается в России,  потому что собственного газа в этой  стране не хватает. Объем внутренней добычи газа составляет 55 млрд кубов,  но из них большая отправляется на экспорт.

Газовые месторождения  Казахстана находятся далеко от потребителей газа и есть проблемы  с инфраструктурой транспортировки «голубого  топлива».

По словам первого  замминистра энергетики республики Казахстан Махамбета Досмухамбетова, в Восточно-Казахстанской области у газового месторождения (Сарыбулак) относительно небольшие объёмы газа, и они не могут обеспечить всю область.

 Собственно тема газификации Восточно-Казахстанской области появилась вследствие того, что до города Нур-Султана уже проложен газопровод «Сарыарка», далее — Кокшетау и Петропавловск. Но в этой ситуации, как пишут местные СМИ, тот же Павлодар под эту программу газификации не попадает.

Сила Сибири-2

По проекту «Сила Сибири — 2» Россия протянет трубопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Здесь его планируется соединить с китайским газопроводом «Запад — Восток», который принесет долгожданный газ в Шанхай.

Протяженность газопровода будет составлять 6700 км, из них 2700 километров будут проходить по территории России, а еще несколько сотен километров –по территории  Казахстана.

Таким  образом, появится  возможность обеспечить весь восток этой страны «из трубы» «Силы  Сибири-2».

Но для  этого нужно еще многое обговорить и многое просчитать. На сегодняшний день проект подключения Казахстана к «Силе Сибири -2» находится в стадии переговоров и изучения.  Как отметил представитель казахского  правительства, имеется в виду не только цена газа, но и надежность обеспечения.

Как  подчеркнул старший аналитик ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков, в случае реализации партнёрства по "Силе Сибири-2" цену за газ казахам выставят «как своим» в отличие от китайцев, ведь эта цена будет обусловлена условиями Таможенного союза ЕАЭС, в который входит Казахстан.

Сам Казахстан предполагает возможность в ряде случаев пользоваться двумя альтернативными источниками энергии,  рассматривает и второй вариант — подключение к газотранспортной системе от Барнаула.

Напомним, «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках газа по западному маршруту («Сила Сибири-2») в 2015 году. В соглашении предусматривалась поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год.

Как отметил Игорь Савин, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, просматривается  желание Казахстана  не вкладываться в новую инфраструктуру самим, а  обеспечить свои потребности с помощью соседей. Кроме того, предполагает Савин, своим присоединением к «Силе Сибири — 2» Казахстан протягивает руку скорее Китаю, чем России, пытаясь балансировать между двумя геополитическими лидерами.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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