«Силы Сибири» хватит на Казахстан. Российско-китайский газовый проект прирастет новыми участниками?

Пока Россия и Китай готовятся к запуску «Силы Сибири», намеченному на 2 декабря, Казахстан изучает возможность присоединиться к газопроводу «Сила Сибири — 2», чтобы газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области (ВКО). Казахские власти пытаются понять, что дня них выгодней – подключиться к ветке западного маршрута нового российско-китайского газопровода или все же создавать собственную газотранспортную инфраструктуру.

Газификация Казахстана

Сегодня потребители Казахстана, как пишет news.ru, используют около 14 млрд кубометров газа в год. Из этого объема седьмая часть закупается в России, потому что собственного газа в этой стране не хватает. Объем внутренней добычи газа составляет 55 млрд кубов, но из них большая отправляется на экспорт.

Газовые месторождения Казахстана находятся далеко от потребителей газа и есть проблемы с инфраструктурой транспортировки «голубого топлива».

По словам первого замминистра энергетики республики Казахстан Махамбета Досмухамбетова, в Восточно-Казахстанской области у газового месторождения (Сарыбулак) относительно небольшие объёмы газа, и они не могут обеспечить всю область.

Собственно тема газификации Восточно-Казахстанской области появилась вследствие того, что до города Нур-Султана уже проложен газопровод «Сарыарка», далее — Кокшетау и Петропавловск. Но в этой ситуации, как пишут местные СМИ, тот же Павлодар под эту программу газификации не попадает.

Сила Сибири-2

По проекту «Сила Сибири — 2» Россия протянет трубопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Здесь его планируется соединить с китайским газопроводом «Запад — Восток», который принесет долгожданный газ в Шанхай.

Протяженность газопровода будет составлять 6700 км, из них 2700 километров будут проходить по территории России, а еще несколько сотен километров –по территории Казахстана.

Таким образом, появится возможность обеспечить весь восток этой страны «из трубы» «Силы Сибири-2».

Но для этого нужно еще многое обговорить и многое просчитать. На сегодняшний день проект подключения Казахстана к «Силе Сибири -2» находится в стадии переговоров и изучения. Как отметил представитель казахского правительства, имеется в виду не только цена газа, но и надежность обеспечения.

Как подчеркнул старший аналитик ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков, в случае реализации партнёрства по "Силе Сибири-2" цену за газ казахам выставят «как своим» в отличие от китайцев, ведь эта цена будет обусловлена условиями Таможенного союза ЕАЭС, в который входит Казахстан.

Сам Казахстан предполагает возможность в ряде случаев пользоваться двумя альтернативными источниками энергии, рассматривает и второй вариант — подключение к газотранспортной системе от Барнаула.

Напомним, «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках газа по западному маршруту («Сила Сибири-2») в 2015 году. В соглашении предусматривалась поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год.

Как отметил Игорь Савин, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, просматривается желание Казахстана не вкладываться в новую инфраструктуру самим, а обеспечить свои потребности с помощью соседей. Кроме того, предполагает Савин, своим присоединением к «Силе Сибири — 2» Казахстан протягивает руку скорее Китаю, чем России, пытаясь балансировать между двумя геополитическими лидерами.