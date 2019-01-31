Сигнал для элит. О чем говорит арест сенатора Арашукова и его отца?

Задержание членов влиятельной семьи из Карачаево-Черкесии – самого молодого сенатора Совфеда Рауфа Арашукова и его отца Рауля стало настоящей сенсацией. Обоих подозревают в причастности к целому ряду преступлений: от организации убийства до подделки документов, благодаря которым Арашукову-младшему удалось получить кресло в российском парламенте. Особняком стоит история с хищением природного газа у компании «Газпром» на несколько миллиардов рублей. Этот случай стал беспрецедентным, и, как считают эксперты, является сигналом для российских элит, которые «позволяют себе слишком много».

Что произошло

Сенатор, представляющий Карачаево-Черкесию, Рауф Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации. Сначала его лишили неприкосновенности, после чего взяли под арест. Попытка бежать все равно оказалась бы неудачной – ситуацию контролировали правоохранители, которые оцепили здание верхней палаты парламента. О серьезности ситуации говорило и личное присутствие в Совфеде двух главных силовиков: главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайки.

Затем Арашукову предъявили обвинение в причастности к двум громким убийствам общественных деятелей, которые произошли девять лет назад: активиста республиканского молодежного движения «Адыгэ-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Последний на момент убийства выдвигался в президенты республики.

32-летнего Арашукова подозревают в причастности к ряду других преступлений. В частности, создании преступной группировки и хищении природного газа в ПАО «Газпром» на несколько десятков миллиардов рублей. Суд постановил арестовать бывшего сенатора. Ему грозит пожизненное заключение.

Кого еще задержали

Параллельно в Санкт-Петербурге был арестован и отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он также обвиняется в хищении природного газа в ПАО «Газпром» на сумму порядка 30 млрд руб.

Позднее Следственный комитет проинформировал о еще нескольких фигурантах «дела Арашуковых». Это руководители предприятий газовой отрасли СКФО Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они являются родственниками или близкими знакомыми Рауля Арашукова, которым он «дал работу» в «Газпроме» для совершения хищений в компании.

Вообще Арашуковы считаются влиятельным семейным кланом в Карачаево-Черкесии. Тот же Рауль Арашуков в течение нескольких лет был главой разных газпромовских структур на Северном Кавказе, поэтому неспроста он получил прозвище «газовый король Северного Кавказа». А его молодой сын к своим 32 годам успел «поработать» в разных должностях, к которым многие идут годами. Закончив шесть классов школы и получив аттестат зрелости, он сразу стал чиновников и занимается политикой 19 лет.

За это время он был депутатом гордумы Ставрополя, помощником экс-президента республики Бориса Эбзеева, главой Хабезского муниципального района, министром труда и социальной защиты республики (этот пост он занимал в 22 года), и уже после этого Рауф в 2016 году стал сенатором. При этом при допросе он признался, что плохо владеет русским языком.

С санкции президента?

Как считают эксперты, аресты сына и отца Арашуковых могли произойти только с санкции самого президента России – настолько велико было влияние семейного клана. Не исключено, что свою роль сыграл и конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (представители обеих семей руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства»). Окончательной точкой в решении взять под арест Арашуковых стало воровство газа у самого «Газпрома».

«Решение принималось на самом верхнем уровне, потому что семья Арашуковых влиятельна не только на Кавказе, но и за его пределами. На даче Рауфа Арашукова в Хабезском районе отдыхал и Александр Бастрыкин, и сенатор Андрей Турчак и другие топы из политики и силовых структур», – рассказал политолог Алексей Чадаев. Что делает историю еще более странной – делом Арашуковых занимается Следственный комитет, который возглавляет Бастрыкин, тогда как он же долгое время был хорошим другом семьи. Однако не Бастрыкин санкционировал посадку Арашуковых, а глава ФСБ Бортников. Поэтому то, что выглядит странным на первый взгляд, перестает быть таковым при ближайшем рассмотрении.

Еще один эксперт считает, что спецоперацию против Арашуковых готовили долго, и сделали ее публичной намеренно. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, цель, которая преследовалась задержанием отца и сына Арашуковых – устрашение политической элиты Кавказа, «по привычке» расхищающей деньги из российского бюджета. В сегодняшних условиях этого «делать уже нельзя».

По словам эксперта, таким способом федеральный центр «сигналит» о том, что лояльность, которая долгое время проявлялась по отношению к региональным элитам, «уже не стоит столь высокой коррупционной платы» и постановил «умерить растущие аппетиты клановых групп». Те же поставки газа открывают на Северном Кавказе большие возможности для коррупции. Недавно в информационном поле говорилось о долге Чечни за газ в 9 млрд руб. Не исключено, что на долю населения в этих долгах приходится не более трети, как это обстоит в целом в России. Остальное – долги предприятий местных элит. Прикрываясь населением, региональные власти требуют списания задолженности или компенсирования ее «Газпрому» за счет бюджета – то есть опять же за счет граждан. Чистка в руководстве «Газпрома» имеет целью передел рентной сферы.