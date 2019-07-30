Сибирь в огне. Почему продолжают гореть леса в Сибирском федеральном округе?
Ситуация с лесными пожарами в Сибири продолжает усугубляться: на данный момент площадь возгораний достигла 1,6 миллионов гектар. Больше всего страдают Красноярский край (94 пожара) и Иркутская область (137 пожаров). В общей сложности в Сибирском федеральном округе (СФО) зафиксировано 232 очага лесных пожаров. Власти, отвечая на вопросы, почему леса, которые являются главной опорой экологии и экономики региона, не тушат, в один голос заявляют, что это дорого и не выгодно. Однако от пожаров страдают жители многих сибирских городов: люди жалуются на недомогания из-за смога и едкого запаха гари.
Режим ЧС
На территории Иркутской области и Красноярского крае было принято решение ввести режим «чрезвычайной ситуации в лесах». Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах Республики Бурятия. В общей сложности лесные пожары продолжаются в 11 регионах. Еще около 2,7 млн га труднодоступных и удаленных земель тоже охвачены огнем. Региональные власти решили: тушить эти пожары не будем, поскольку прямой угрозы для населенных пунктов и для экономики нет. А затраты, которые могут пойти на тушение «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».
Главной причиной лесных пожаров, как пишет РБК, называются сухие грозы. Крупнейшие возгорания зафиксированы в лесах в Республике Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярском крае – этим пожарам присвоен высший, пятый класс опасности. Дым дошел до многих крупных сибирских городов: Томск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Челябинск и другие населенные пункты покрыл густой смог.
«Горят улики?»
В обществе неоднозначно восприняли решение властей об отказе от тушения лесных пожаров. Пытаясь хоть как-то привлечь внимание, общественники и представители шоу-бизнеса стали создавать петиции и обращения с требованием приступить к борьбе с лесными пожарами.
А Новоалтайске активисты устроили серию одиночных пикетов: несколько часов они простояли в центре города в противогазах. В руках у них были с плакаты «Лес горит – горят улики». Комментируя смысл надписи, одна из участниц в беседе с сайтом «Сибирь. Реалии» заявила, что власти специально не тушат пожары, чтобы скрыть преступления, связанные с вырубкой лесов.
Во многих сибирских городах прошли одиночные пикеты. Так, в Барнауле на улицу вынесли чучело, около которого поставили канистру с бензином и повесили табличку с подписью: «Пусть горит, тушить невыгодно?». Протестную акцию также устроили и сторонники ЛДПР.
Обращение к региональным властям направил и «Гринпис России», создав петицию с требованиями приступить к активным действиям по борьбе с пожарами. К вечеру 29 июля под ней стояли подписи больше 125 тыс. человек. На сайте change.org под петицией с требованием ввести режим ЧС в Сибири ко вчерашнему вечеру поставили порядка 420 тыс. подписей.
«Бороться вредно»
Еще 24 июля советник главы Рослесхоза Александр Агафонов заявлял, что если пожары тушить с самолетов, то это приведет к разорению федеральных властей. В ведомстве вообще не планируют бросать авиацию на борьбу с огнем. К работам подключают работников лесоохраны.
Жители Новосибирска, как и соседи-томичи несколько дней жили в плотном смоге. Из-за «плохих погодных условий» отменялись авиарейсы. 25 июля эксперты независимой сети станции мониторинга состояния окружающей среды CitiAir провели анализ и зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха: концентрация опасных примесей была оценена в 8 из 10 возможных баллов. Однако областное управление Роспотребнадзора провело свое исследование и заявило, что «превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено». При этом региональное МЧС советует гражданам закрывать все окна и двери, щели конопатить мокрыми тряпками, не выходить лишний раз на улицу и отказаться от активного отдыха.
«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», – заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ситуацию. Аналогичный «подход» стоит использовать и по отношению к лесным пожарам. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», – подчеркнул глава региона.
Однако, как сообщают РБК, первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что экономические соображения не должны мешать тушению пожаров, а руководство этого ведомства приняло решение об усилении противопожарных мер. По данным федерального агентства лесного хозяйства на 29 июля работы по активному тушению пожаров ведутся на площади более 89 тыс. га.
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