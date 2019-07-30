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Сибирь в огне. Почему продолжают гореть леса в Сибирском федеральном округе?

30 Июля 2019 667 0 Общество
Сибирь в огне. Почему продолжают гореть леса в Сибирском федеральном округе?

Ситуация с лесными пожарами в Сибири продолжает усугубляться: на данный момент площадь возгораний достигла 1,6 миллионов гектар. Больше всего страдают Красноярский край (94 пожара) и Иркутская область (137 пожаров). В общей сложности в Сибирском федеральном округе (СФО) зафиксировано 232 очага лесных пожаров. Власти, отвечая на вопросы, почему леса, которые являются главной опорой экологии и экономики региона, не тушат, в один голос заявляют, что это дорого и не выгодно. Однако от пожаров страдают жители многих сибирских городов: люди жалуются на недомогания из-за смога и едкого запаха гари.

Режим ЧС

На территории Иркутской области и Красноярского крае было принято решение ввести режим «чрезвычайной ситуации в лесах». Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах Республики Бурятия. В общей сложности лесные пожары продолжаются в 11 регионах. Еще около 2,7 млн га труднодоступных и удаленных земель  тоже охвачены  огнем. Региональные власти решили: тушить эти пожары не будем, поскольку прямой угрозы для населенных пунктов и для экономики нет. А затраты, которые могут пойти на тушение «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Главной причиной лесных пожаров, как пишет РБК, называются сухие грозы. Крупнейшие возгорания зафиксированы в лесах в  Республике Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярском крае – этим пожарам присвоен высший, пятый класс опасности. Дым дошел до многих крупных сибирских городов: Томск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Челябинск и другие населенные пункты покрыл густой смог.

«Горят улики?»

В обществе неоднозначно восприняли решение властей об отказе от тушения лесных пожаров. Пытаясь хоть как-то привлечь внимание, общественники и представители шоу-бизнеса стали создавать петиции и обращения с требованием приступить к борьбе с лесными пожарами.

А Новоалтайске активисты устроили серию одиночных пикетов: несколько часов они простояли в центре города в противогазах. В руках у них были с плакаты «Лес горит – горят улики». Комментируя смысл надписи, одна из участниц в беседе с сайтом «Сибирь. Реалии» заявила, что власти специально не тушат пожары, чтобы скрыть преступления, связанные с вырубкой лесов.

Во многих сибирских городах прошли одиночные пикеты. Так, в Барнауле на улицу вынесли чучело, около которого поставили канистру с бензином и повесили табличку с подписью: «Пусть горит, тушить невыгодно?». Протестную акцию также устроили и сторонники ЛДПР. 

Обращение к региональным властям направил и «Гринпис России», создав  петицию с требованиями приступить к активным действиям по борьбе с пожарами. К вечеру 29 июля под ней стояли подписи больше 125 тыс. человек. На сайте change.org под петицией с требованием ввести режим ЧС в Сибири ко вчерашнему вечеру поставили порядка 420 тыс. подписей.

«Бороться вредно»

Еще 24 июля советник главы Рослесхоза Александр Агафонов заявлял, что если пожары тушить с самолетов, то это приведет к разорению федеральных властей. В ведомстве вообще не планируют бросать авиацию на борьбу с огнем. К работам подключают работников лесоохраны.

Жители Новосибирска, как и соседи-томичи несколько дней жили в плотном смоге. Из-за «плохих погодных условий» отменялись авиарейсы. 25 июля эксперты независимой сети станции мониторинга состояния окружающей среды CitiAir провели анализ и зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха: концентрация опасных примесей была оценена в 8 из 10 возможных баллов. Однако областное управление Роспотребнадзора провело свое исследование и заявило, что «превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено». При этом региональное МЧС советует гражданам закрывать все окна и двери, щели конопатить мокрыми тряпками, не выходить лишний раз на улицу и отказаться от активного отдыха.

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», – заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ситуацию. Аналогичный «подход» стоит использовать и по отношению к лесным пожарам. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», – подчеркнул глава региона.

Однако, как  сообщают РБК, первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что экономические соображения не должны мешать тушению пожаров, а руководство этого ведомства приняло решение об усилении противопожарных мер. По данным федерального агентства лесного хозяйства на 29 июля работы по активному тушению пожаров ведутся на площади более 89 тыс. га.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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