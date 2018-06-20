Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Первый канал покинули сразу два звездных диктора, к которым поклонники футбола относятся с большой теплотой и интересом: бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий и самый известный футбольный комментатор нашей страны Василий Уткин. Каждый из них теперь займется «своим делом». Что касается истинных причин ухода с центрального канала, то никто из них об этом говорить не хочет, поэтому зрителям, блогерам и СМИ приходится только строить догадки.

Юморист Слуцкий

О том, что он больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале, Леонид Слуцкий рассказал по окончании трансляции между сборными России и Египта (3:1), которая велась на сайте канала. Кроме этой игры бывший наставник сборной России (август 2015 – июль 2016-го) комментировал матчи сборных России и Саудовской Аравии (5:0) и еще две игры: Германия – Мексика (0:1), Англия – Тунис (2:1). Объясняя свой уход, Слуцкий сказал: «К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности».

В марте этого года стало известно о том, что Слуцкий стал тренером голландского клуба «Витесс». Первая тренировка под руководством российского специалиста запланирована на 24 июня. Слуцкого зрители запомнили по шутке про самого известного российского оппозиционера во время матча Германия — Мексика, который 17 июня транслировал Первый канал. Соведущий Слуцкого Кирилл Дементьев во время матча использовал словосочетание «навальный футбол», подразумевая возможности сборной Германии.

Слуцкий обратил на это внимание, и отреагировал следующей фразой: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». Этот «инцидентик» не прошел мимо ушей зрителей, и стал поводом для обсуждения в социальных сетях. Кто-то осудил бывшего тренера «за вольности» (вроде как запрещено упоминать фамилию Навального на канале), другие сочли, что у Слуцкого «прекрасное чувство юмора», за которое он и поплатился.

Уткин и благородство

Что касается Василия Уткина, то он предпочел умолчать о причинах, по которым он покидает главный российский телеканал. Он просто сообщил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на Первом: «Я должен сделать короткое заявление. Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом с взаимоуважением и — с моей стороны — с благодарностью».

Предугадывая вопросы о причинах своего ухода, Уткин попросил уважать его право, и «не говорить об этом»: «Прошу вас уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность». Вместе с этим один из самых известных российских ведущих заверил, что рассказывать о матчах Чемпионата мира он будет, но уже на своих ресурсах: «Я продолжу говорить о чемпионате мира так, как я этого хочу и сочту нужным у себя в социальных сетях и на своем канале в YouTube».

На Первом канале подтвердили, что Уткин отказался комментировать матчи ЧМ на Первом канале, поблагодарив его за работу: «Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче сборных Португалии и Испании, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий». Заработанный гонорар журналиста, как и было ранее заявлено Уткиным, направят в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход».

Личная неприязнь

По одной из версий, Уткин был отстранен от работы на Первом из-за давления со стороны руководства администрации президента России. Этой версией с Радио Свобода поделился осведомленный источник на условиях анонимности.

Как предполагают коллеги Уткина, главной причиной его ухода является «личная неприязнь одного из высокопоставленных представителей администрации». Называется и имя чиновника. Как сообщили три собеседника РС, независимо друг от друга, Уткина невзлюбил первый замглавы администрации президента Алексей Громов, курирующий телевидение.