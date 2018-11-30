«Шпионка» Бутина получит гражданство США, а ее начальника уже отправили на пенсию

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе иностранным агентом без лицензии, может пойти на сделку со следствием. Подробности соглашения, вероятно, станут известны позднее, но, по информации источников, в обмен на сотрудничество со следствием Бутина получит американское гражданство. Буквально через несколько часов после того, как эта информация стала общедоступной, ее начальника «отправили на пенсию». СМИ увидели в этом совпадение.

Гражданство в обмен на сотрудничество

О том, что россиянка может заключить сделку с властями США, ранее писал Bloomberg. Агентство ссылалось на документ, который ранее был подан в Федеральный суд Вашингтона. СМИ утверждает, что Бутина и власти США в обращении, которое было подано судье, просят дать время, чтобы поработать над «финальным соглашением». В данный момент о деталях возможной сделки пока не сообщается.

О возможной выдаче гражданства США задержанной россиянке пишет Telegram-канал Незыгарь. По словам его источников, сделка может состояться в следующем году. Об этом ходатайствует служба внутренней безопасности США.

Тот самый чиновник

Сообщение о том, что зампредседателя Центробанка Александр Торшин подал в отставку, появилось едва ли не сразу же, как общественности стало известно о сделке 29-летней Марии Бутиной с властями США. Официальная причина ухода Торшина со своего поста – достижение пенсионного возраста. Не так давно он отмечал 65-летний юбилей.

Торшин – чиновник, о котором в своем отчете говорил Минюст США. Напомним, что по информации министерства, Бутина в 2015–2017 годах работала на некого «высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занял руководящий пост в Банке России». О том, что она работает на Торшина, писало и агентство Reuters, сообщавшее, что с 2012 по 2016 года она сопровождала его в поездках в США на встречах с высокопоставленными представителями Федерального резерва (ФРС) и Минфина США.

Красавица, студентка и просто шпионка

Пока Мария Бутина свою вину не признает. Более того, МИД РФ, где изо всех стараются вытащить россиянку «из лап американского правосудия», заявляют, что все обвинения против нее сфабрикованы. Новые судебные слушания по делу Бутиной запланированы на декабрь, причем, все это происходит на фоне отзыва из суда ее прошения о снятии с нее обвинений.

В России Марию Бутину также знают как создателя общественного движения «Право на оружие». А на территории США она пребывала по студенческой визе. По информации американской прокуратуры, на учебу в США она уехала в 2016 году, после чего в интересах Кремля стала налаживать связи с самыми разными сенаторами, конгрессменами и другими политиками.

Официально ей предъявили обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также нарушении законов о лоббировании и в «инфильтрации» в политику США, чтобы продвигать интересы Российской Федерации. Плюс к этому и Бутина и Торшин, который попал в санкционный список Минфина США, являются пожизненными членами Американской стрелковой ассоциации (NRA).

Кроме этого, обвинение заявляет, что в ноябре 2016 года российский чиновник и Мария Бутина пытались организовать торжественный вечер, с присутствием очень влиятельных политиков США. Именно на этом мероприятии должны был быть установлен так называемый «тайный канал коммуникаций».