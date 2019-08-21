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Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?

21 Августа 2019 228 0 Исследования
Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?

Чтобы собрать ребенка в школу, по самым скромным подсчетам, россиянам нужно в среднем около 2619 рублей – к такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито». Как уточняется, в эту сумму входят пенал, рюкзак и школьная форма. Вместе с этим в России в следующем году будет введен единый стандарт школьной формы, который определит общий стиль одежды российских школьников.

Где  подорожало?

Самым дорогим по школьным наборам оказалась Москва. Здесь минимум товаров для учащегося обойдется в 3326 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 5%. Второе место по дороговизне держит – Иркутск, в котором за год школьный набор вырос в цене на четверть, заняв отметку в 3147 рублей. Третье место – у Санкт-Петербурга, где этот показатель находится на уровне 3041 рубля (увеличение на 4%).

Если говорить в целом по России, то, как отмечают эксперты, школьный набор прибавил в цене два процента. Самое большое подорожание зафиксировано в Сибири и Поволжье. Кроме Иркутска, минимальный набор  для школьника вырос в цене на 11% в Красноярске (2631 рубль) и на 9% в Саратове (2346 рублей). А вот в Тольятти и Барнауле школьные товары даже напротив, стали дешевле на 4% и 3%: 2254 рублей и 2,308 рублей соответственно.

Самые дешевые школьные товары можно обнаружить в Ижевске. В этом городе за школьный набор придется заплатить 2020 рублей (плюс 4%). В Перми аналогичный набор будет стоить 2142 рубля ( минус 3%), а в Волгограде – 2170 рублей (прибавил 2%).

Комментируя итоги исследования, эксперты «Авито» отметили, что из суммы 2,619 тысячи рублей самым дорогим при подготовке к школе оказывается рюкзак. В среднем он стоит 1,215 тысячи рублей. Второе место по стоимости – у школьной формы, которая имеют среднюю цену 1,08 тысячи рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля. При этом, как поясняют аналитики, в некоторых городах покупка формы является основной затратной статьей для родителей. Самая дорогая одежда для школьника – в Иркутске (1,356 тысячи рублей), самая недорогая – в Ижевске (741 рубль).

Единая форма

Как ранее сообщалось, с 2020 года форма всех российских школьников будет производиться в едином национальном стандарте. Его требования  будут определять как внешний вид одежды, так и ряд показателей по прочности, стойкости и воздухопроницаемости тканей.

Напомним, что сегодня каждая школа может сама определять стандарты для формы своих учеников.

Если возвращаться к вопросу отмены прежних стандартов и требований, то всеобщая школьная форма перестала существовать в России в 1992 году. А о потребности ввести ряд единых для всей  страны стандартов стали говорить после инцидента в одной из ставропольских школ, когда ученица явилась на уроки в хиджабе.

В итоге, в 2014 году соответствующие поправки были внесены в закон РФ «Об образовании». Согласно их содержанию, параметры к школьной форме устанавливало само учебное заведение. Проблема в том, что на данный момент нет никаких конкретных требований для школьной формы, и единственный пункт, который описывает минимальный стандарт, сводится ко внешнему виду одежды, который должен иметь деловой стиль.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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