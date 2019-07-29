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Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных

29 Июля 2019 301 0 Исследования
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных

В России продолжает сохраняться большая разница между доходами самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. Однако есть и изменения к лучшему. За последние 19 лет разрыв сократился с 34 до 13 раз. При этом эксперты отмечают приток молодой рабочей силы на российский рынок труда.

Большой разрыв

Как пишет «РГ», еще в 2000 году заработная плата «богатых» была в 34 раза больше зарплаты «бедных», в 2005 году разница была в 25 раз, а в 2019 вдвое меньше – в 13 раз. Это, как говорится, по полному кругу предприятий. А на государственных и муниципальных предприятиях разрыв в 2019 году оказался еще меньше – 10,4 раза. Что касается негосударственного сектора, то здесь заработные платы богатых разнятся от зарплат бедных в 13,9 раза.

В разговоре с «Российской газетой» Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова отметила, что это все еще довольно большой разрыв, но «тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше».

Аналитик отметила, что в первую очередь, в Росстате говорят о сокращении в семь раз доли работников с заработной платой ниже уровня прожиточного минимума. На сегодняшний день таких в нашей стране не больше 3%. Связано это в первую очередь с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму.

Молодая рабочая сила

Еще один важный фактор – рост промышленного производства. Он наблюдается в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, а также в электроэнергетике, металлургии и ряде других важных отраслей. Следовательно, появляются новые рабочие места, наблюдается и рост зарплат.

По словам Егоровой, в данный момент можно говорить именно о положительной тенденции на рынке труда, то есть, ситуации, при которой фиксируется «исторически минимальный уровень безработицы». При этом, рынок труда сегодня начинает пополняться молодой рабочей силой – по причине «демографической ямы» конца 2000-х годов.

«Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы», - резюмирует эксперт.

Самая распространенная зарплата

При этом самый распространенный уровень заработной платы в нашей стране находится на уровне 23,5 тысячи рублей. Согласно предварительной информации Росстата, это модальный (то есть, тот, который чаще всего встречается) показатель заработной платы россиян за апрель 2019 года.

Как поясняют эксперты, именно данный показатель объективно показывает уровень дохода жителей России, а не средний показатель по стране, которым, как правило, пользуются чиновники (в апреле эта цифра достигла 47,7 тыс. рублей). Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Известиями». Как пишет издание, разница между двумя величинами говорит о том, что в обществе до сих пор сохраняется социальное неравенство даже среди наемных работников. А разница в доходах российских олигархов и российских пенсионеров и вовсе оставляет  страну на грани  социального  взрвыва.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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