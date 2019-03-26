Шампанское резко подорожает, правительство расселит аварийное жилье за три года

35 млрд руб. ежегодно будет выделяться регионам (кроме Москвы – у нее и так все хорошо), на расселение людей из аварийного жилья. Соответствующие документы подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. Премьер напомнил, что согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», за 6 лет нужно расселить 530 тыс. человек, для чего придется построить 9 млн квадратных метров жилья.

А вот вице-премьер Виталий Мутко (ранее курировал спорт), заявил, что в течение 3 лет правительство направит 431 млрд руб. на расселение семей из аварийного жилья, передает РБК. Как-то оно не стыкуется: 35 млрд в год у Медведева – это 105 млрд за три года. А у Мутко – почти в 4 раза больше.

Шампанское подорожает, объявил Минфин. Теперь игристые вина в рознице не должны стоить дешевле 207 руб. за 0,75 литра, передает ТАСС.

В течение 14 суток Пресненский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили драку в одном из московских кафе, предает РБК. Они были арестованы в октябре прошлого года. Почему так долго шло следствие – не понятно. Ведь весь инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, да и сотрудников кафе, где все это произошло, было, наверно, допросить не сложно. И вообще. Сколько всего такого происходит в России каждый день? И ничего не слышно. А ларчик-то просто открывается. Надо понимать, кого можно бить стулом по голове, а кого нет. Вот чиновника Минпромторга Дениса Пака – нельзя. Так что, век живи – век учись.

В 400 млн долларов оценивает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин модернизацию корабля «Союз» для полетов к Луне, сообщает РИА Новости. Руководитель нашего космоса считает, что этот проект окупится очень быстро. Рогозин рассказал, как будет происходить все это путешествие. Сначала туристы отправятся на МКС. И там они будут ждать прибытия разгонных блоков. Ну а потом уже к Луне.

С 14 апреля на нескольких магистральных трассах Москвы начнут в ежедневном режиме работать выделенные полосы, пишет «Интерфакс». По информации ЦОДД (центр организации дорожного движения) это коснется следующих маршрутов: Ленинский проспект, проспект Мира – Ярославское шоссе, улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, Нижегородская улица – Рязанский проспект. Так что, будьте бдительными!