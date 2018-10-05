Вот такие хакеры: сотрудники ГРУ приехали в Нидерланды, но забыли выбросить чек такси от Генштаба до Шереметьево

Министерство обороны Нидерландов назвало имена четверых россиян, которых задержали по подозрению в совершении кибератак на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выслали из страны еще весной. Со своей стороны в России убеждены, что все это – спланированная постановочная акция, которая не случайным образом была устроена в преддверии открытия сессии ОЗХО.

Имена россиян

Власти Нидерландов считают, что граждане России прибыли на территорию страны, используя дипломатические паспорта. Во время специальной пресс-конференции их документы были представлены. В паспортах были указаны имена: Алексей Сергеевич Моренец, Олег Михайлович Сотников, Евгений Михайлович Серебряков, а также Алексей Валерьевич Минин. По словам следователей, подозреваемые Моренц и Серебряков – это киберспециалисты, а Минин и Сотников – лица, которые отвечали за разведывательную поддержку.

В Минобороны заявляют, что именно эти люди планировали получить доступ к информации, связанной с расследованием крушения рейса малайзийского Boeing под Донецком. Кроме этого, россияне хотели взломать серверы ОЗХО, которое ведет расследования химатак на территории Сирии и отправления Скрипалей в Солсбери. Однако хакерскую атаку спецслужбы страны смогли остановить.

Такси от Генштаба до Шереметьево

Следствие привело несколько доказательств, которые, по их словам, свидетельствуют о вине россиян. Так, например, были продемонстрированы фотографии машины, на которой передвигались подозреваемые. Также были представлены снимки изъятых телефонов и денежных купюр на сумму 20 тыс. долларов и 20 тыс. евро.

В министерстве считают, что один из показанных телефонов во время операции по предотвращению кибератаки попытались разбить. Кроме этого, была показана квитанция об оплате поездки на такси, в которой указан маршрут в Шереметьево от штаб-квартиры российского Генштаба (ГРУ). В квитанции указано имя Моренца.

Представители властей Нидерландов убеждены, что в королевстве Россия проводит активную разведывательную деятельность. Свое отношение по этой же теме высказали и в Британии. Лондон заявил, что «открывшаяся информация может стать поводом для нового раунда антироссийских санкций».

Команда из Вашингтона

Комментируя антироссийские обвинения в кибератаках, в МИД РФ заявили, что это «срежиссированная пропагандистская акция», которая нужна, для того чтобы сформировать «нужный» политический фон. В ведомстве считают, что Запад снова стал нападать на Россию не случайно: в ближайшее время состоится открытие сессии ОЗХО.

Представители российского посольства в Великобритании отметили, что будут требовать предоставить им данные, связанные с обвинениями в адрес Москвы. В разговоре с RT российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил:

«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идет о каких-то расплывчатых утверждениях». Он отметил, что все обвинения носят безрассудный и безосновательный характер. И именно по этой причине британские власти не хотят обсуждать сложившуюся ситуацию.

Как считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, здесь свою роль играют и США: они продолжают выдвигать против России безосновательные обвинения, «которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО».