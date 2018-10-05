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Вот такие хакеры: сотрудники ГРУ приехали в Нидерланды, но забыли выбросить чек такси от Генштаба до Шереметьево

5 Октября 2018 254 0 Политика
Вот такие хакеры: сотрудники ГРУ приехали в Нидерланды, но забыли выбросить чек такси от Генштаба до Шереметьево

Министерство обороны Нидерландов назвало имена четверых россиян, которых задержали по подозрению в совершении кибератак на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выслали из страны еще весной. Со своей стороны в России убеждены, что все это – спланированная постановочная акция, которая не случайным образом была устроена в преддверии открытия сессии ОЗХО.

Имена россиян

Власти Нидерландов считают, что граждане России прибыли на территорию страны, используя дипломатические паспорта. Во время специальной пресс-конференции их документы были представлены. В паспортах были указаны имена: Алексей Сергеевич Моренец, Олег Михайлович Сотников, Евгений Михайлович Серебряков, а также Алексей Валерьевич Минин. По словам следователей, подозреваемые Моренц и Серебряков – это киберспециалисты, а Минин и Сотников – лица, которые отвечали за разведывательную поддержку.

В Минобороны заявляют, что именно эти люди планировали получить доступ к информации, связанной с расследованием крушения рейса малайзийского Boeing под Донецком. Кроме этого, россияне хотели взломать серверы ОЗХО, которое ведет расследования химатак на территории Сирии и отправления Скрипалей в Солсбери. Однако хакерскую атаку спецслужбы страны смогли остановить.

Такси от Генштаба до Шереметьево

Следствие привело несколько доказательств, которые, по их словам, свидетельствуют о вине россиян. Так, например, были продемонстрированы фотографии машины, на которой передвигались подозреваемые. Также были представлены снимки изъятых телефонов и денежных купюр на сумму 20 тыс. долларов и 20 тыс. евро.

В министерстве считают, что один из показанных телефонов во время операции по предотвращению кибератаки попытались разбить. Кроме этого, была показана квитанция об оплате поездки на такси, в которой указан маршрут в Шереметьево от штаб-квартиры российского Генштаба (ГРУ). В квитанции указано имя Моренца.

Представители властей Нидерландов убеждены, что в королевстве Россия проводит активную разведывательную деятельность. Свое отношение по этой же теме высказали и в Британии. Лондон заявил, что «открывшаяся информация может стать поводом для нового раунда антироссийских санкций».

Команда из Вашингтона

Комментируя антироссийские обвинения в кибератаках, в МИД РФ заявили, что это «срежиссированная пропагандистская акция», которая нужна, для того чтобы сформировать «нужный» политический фон. В ведомстве считают, что Запад снова стал нападать на Россию не случайно: в ближайшее время состоится открытие сессии ОЗХО.

Представители российского посольства в Великобритании отметили, что будут требовать предоставить им данные, связанные с обвинениями в адрес Москвы. В разговоре с RT российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил:

«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идет о каких-то расплывчатых утверждениях». Он отметил, что все обвинения носят безрассудный и безосновательный характер. И именно по этой причине британские власти не хотят обсуждать сложившуюся ситуацию.

Как считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, здесь свою роль играют и США: они продолжают выдвигать против России безосновательные обвинения, «которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО».

«Западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им взломы компьютерных сетей чуть ли не по всему миру», – сказал дипломат.

«В Вашингтоне изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну», – заключил Рябков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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