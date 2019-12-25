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«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США

25 Декабря 2019 158 0 Экономика
«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США

Газопровод «Северный поток – 2» скорее всего заморозят на шесть лет. Надежды на то, что закончить укладку труб на дно Балтийского моря позволит российский трубоукладчик «Академик Черский», не оправдались – они с самого начала были предположениями экспертов. На самом деле «Академик Черский» не подходит для работы в Балтийском море, сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. На строительство подходящего судна уйдет не менее шести лет. Вице-премьер России Дмитрий Козак понадеялся, что «экономический интерес пробьет свою дорогу», но конкретных решений проблемы у правительства нет.

Готов на 93%

  • 160 км трубы газопровода «Северный поток – 2» после введения санкций США некому уложить. Швейцарская компания Allseas вышла из проекта 21 декабря, но оставила свои судна в акватории Балтийского моря на границе Дании и Германии. Швейцарцы, испугавшись американских санкций, бросили готовый на 93% проект. По некоторым данным, они пытаются получить отсрочку в 30 дней, чтобы закончить начатое. Но поскольку разрешение должны дать в США, понятно, что его не будет, хотя отсрочка и предусматривается документом о санкциях.
  • После остановки прокладки трубопровода могут возникнуть экологические риски, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, США выгодно затягивать процесс и требовать от России и Европы уступок по торговым соглашениям и контрактов на покупку американского СНГ.
  • На завершение работы Allseas нужно 2-3 недели. Несколько месяцев уйдут на пусконаладочные работы. Но если швейцарцы не вернутся в проект, то «Газпром» будет вынужден рассчитывать только на свои суда, среди которых, впрочем, подходящих нет.

Варианты выхода

  • Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов говорит, что российские инженеры могут построить трубоукладчик. Однако на проект судна уйдет 1,5-2 года, еще 3-4 года на постройку. «Это для нас будет что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньше сроки мы не уложимся», – пояснил глава ОСК в эфире «Россия-24».
  • По словам Рахманова, готовых судов, которые могли бы приступить немедленно к работе в Балтийском море, у России нет. «Такие суда, как правило, строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке», – объяснил Рахманов.
  • «Газпром» купил трубоукладчика «Академика Черского» в 2016 году. Но он меньше, чем необходимо и выполняет работы на Дальнем Востоке. Хотя теоретически может быть доставлен на Балтику в течение 2 месяцев.
  • Есть еще вариант договориться о завершении строительства с азиатскими подрядчиками, из-за чего запуск газопровода может быть отложен на 6 месяцев, если не больше.

Надежда на компромисс

  • Россия и страны Европы смогут найти вариант выхода из ситуации, которая сложилась вокруг «Северного потока – 2», заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс», – заверил он.
  • При этом вице-премьер не исключает, что давление со стороны США будет увеличиваться. Однако стоит учитывать и тот факт, что возможности США не безграничны, а Евросоюз в любом случае заинтересован в обеспечении своей энергетической безопасности.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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