«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США 158 0 Экономика

Газопровод «Северный поток – 2» скорее всего заморозят на шесть лет. Надежды на то, что закончить укладку труб на дно Балтийского моря позволит российский трубоукладчик «Академик Черский», не оправдались – они с самого начала были предположениями экспертов. На самом деле «Академик Черский» не подходит для работы в Балтийском море, сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. На строительство подходящего судна уйдет не менее шести лет. Вице-премьер России Дмитрий Козак понадеялся, что «экономический интерес пробьет свою дорогу», но конкретных решений проблемы у правительства нет.