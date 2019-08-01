Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 АВГ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355

01 АВГ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355
﻿

«Северный поток-2» станет новогодним подарком ЕС, Трамп предложил Путину потушить пожары в Сибири и другие новости

1 Августа 2019 272 0 События и факты
«Северный поток-2» станет новогодним подарком ЕС, Трамп предложил Путину потушить пожары в Сибири и другие новости

Подать потребителям первый газ по "Северному потоку-2" в новогоднюю ночь 31 декабря 2019  года пообещал глава австрийской OMV Райнер Зеле. По данным РИА новости, один из строителей газопровода на официальном сайте своей компании заявил, что 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря и задержек по реализации проекта, которому  осталось получить разрешение на строительство только от Дании, не ожидается. О том, что строительство «Северного потока— 2» идет по графику, заявил и министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что реализовано 60% всех требуемых инвестиций.

Президент США предложил Президенту РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Как сообщил «Интерфакс», это стало одной  из тем вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа  с Владимиром Путиным. Российский  лидер поблагодарил американского коллегу и расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Владимир Путин подчеркнул, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами, в  которую вошли подразделения МЧС и Минобороны России. Ранее эксперты сообщали, что в ближайшие дни дым  от лесных пожаров в Восточной Сибири общей площадью 3 млн га, дошел до Казахстана и Монголии и может дойти до Аляски.

"Транснефть" выплатила оператору магистральных нефтепроводов "Укртранснафта" €2,3 млн за поставки «грязной» нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба". Как сообщает ТАСС, выплата российского стороной первой части компенсации позволила «Укртранснафта» покрыть недополученный доход  из-за временной остановки транзита нефти в апреле текущего года. Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту нефти.

В России в последнюю неделю июля  впервые за два года зафиксирована дефляция. По данным Росстата, снижение потребительских цен с 23 по 29 июля составило 0,1%. Последний раз недельная «инфляция  в минусе» наблюдалась в начале сентября 2017 года. В летние месяцы прошлого года были только недели с «нулевой инфляцией». В итоге в июле Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию на уровне 0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,5-4,6%. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%.

Минобороны России протестировало работу «военного интернета» на уникальных учениях в Центральном военном округе. Как пишут «Известия», обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более двух тысяч километров, а для создания сверхдальних линий передачи данных использовалась специальная техника и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В Минобороны утверждают, что новая система позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, а все каналы связи надежно защищены от взлома.

Новый рекорд  на пути от космодрома Байконур до МКС установил грузовой корабль «Прогресс МС-12». Он пристыковался к станции через 3 часа 19 минут после  старта, совершив два витка вокруг Земли. В Роскосмосе отметили, что "Прогресс МС-12" стал самым "быстрым" космическим кораблем, обогнав своих предшественников - "Прогресс МС-09" (3 ч 40 мин), и "Прогресс МС-11" (3 ч 21 мин)». «Прогресс МС-12» доставил космонавтам на МКС топливо, воду, сжатый газ в баллонах и другие грузы.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Акула, Оборотень и Обманщик. Чем поразил участников авиасалонов российский боевой вертолет?

Акула, Оборотень и Обманщик. Чем поразил участников авиасалонов российский боевой вертолет?
Наука и технологии

Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов

Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов
Исследования

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Экономика

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

Новости дня

10:19 Дмитрий Медведев просит проверить версию о намеренных поджогах лесов Дмитрий Медведев просит проверить версию о намеренных поджогах лесов
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
09:34 Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине
08:49 Жириновский рассказал о причинах пожаров в Сибири Жириновский рассказал о причинах пожаров в Сибири
08:07 Малайзии не предоставляют доступ к материалам дела по крушению MH17 Малайзии не предоставляют доступ к материалам дела по крушению MH17
07:19 Вашингтон продлил ограничения, связанные с ядерной программой Ирана Вашингтон продлил ограничения, связанные с ядерной программой Ирана
31 ИЮЛ, 23:59 Американский дилер продает автомобили за символическую цену Американский дилер продает автомобили за символическую цену
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
31 ИЮЛ, 22:55 Светящийся холестерин помогает ученым бороться с болезнями сердца Светящийся холестерин помогает ученым бороться с болезнями сердца

Узнай, страна!

31 ИЮЛ, 15:44 ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего? ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 17:52 Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter