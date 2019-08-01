«Северный поток-2» станет новогодним подарком ЕС, Трамп предложил Путину потушить пожары в Сибири и другие новости

Подать потребителям первый газ по "Северному потоку-2" в новогоднюю ночь 31 декабря 2019 года пообещал глава австрийской OMV Райнер Зеле. По данным РИА новости, один из строителей газопровода на официальном сайте своей компании заявил, что 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря и задержек по реализации проекта, которому осталось получить разрешение на строительство только от Дании, не ожидается. О том, что строительство «Северного потока— 2» идет по графику, заявил и министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что реализовано 60% всех требуемых инвестиций.

Президент США предложил Президенту РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Как сообщил «Интерфакс», это стало одной из тем вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил американского коллегу и расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Владимир Путин подчеркнул, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами, в которую вошли подразделения МЧС и Минобороны России. Ранее эксперты сообщали, что в ближайшие дни дым от лесных пожаров в Восточной Сибири общей площадью 3 млн га, дошел до Казахстана и Монголии и может дойти до Аляски.

"Транснефть" выплатила оператору магистральных нефтепроводов "Укртранснафта" €2,3 млн за поставки «грязной» нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба". Как сообщает ТАСС, выплата российского стороной первой части компенсации позволила «Укртранснафта» покрыть недополученный доход из-за временной остановки транзита нефти в апреле текущего года. Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту нефти.

В России в последнюю неделю июля впервые за два года зафиксирована дефляция. По данным Росстата, снижение потребительских цен с 23 по 29 июля составило 0,1%. Последний раз недельная «инфляция в минусе» наблюдалась в начале сентября 2017 года. В летние месяцы прошлого года были только недели с «нулевой инфляцией». В итоге в июле Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию на уровне 0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,5-4,6%. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%.

Минобороны России протестировало работу «военного интернета» на уникальных учениях в Центральном военном округе. Как пишут «Известия», обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более двух тысяч километров, а для создания сверхдальних линий передачи данных использовалась специальная техника и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В Минобороны утверждают, что новая система позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, а все каналы связи надежно защищены от взлома.

Новый рекорд на пути от космодрома Байконур до МКС установил грузовой корабль «Прогресс МС-12». Он пристыковался к станции через 3 часа 19 минут после старта, совершив два витка вокруг Земли. В Роскосмосе отметили, что "Прогресс МС-12" стал самым "быстрым" космическим кораблем, обогнав своих предшественников - "Прогресс МС-09" (3 ч 40 мин), и "Прогресс МС-11" (3 ч 21 мин)». «Прогресс МС-12» доставил космонавтам на МКС топливо, воду, сжатый газ в баллонах и другие грузы.