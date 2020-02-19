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Серый кардинал Кремля получил отставку от Путина. Что означает увольнение Суркова

19 Февраля 2020 5971 0 Политика
Серый кардинал Кремля получил отставку от Путина. Что означает увольнение Суркова

В январе помощник президента Владислав Сурков выступил в своем стиле: после смены правительства он через близкого ему политолога Алексея Чеснакова заявил, что он хочет оставить государственную службу в связи «со сменой курса на украинском направлении». О будущих планах он сообщал так: пойдет медитировать. Президент Владимир Путин долго отставку не принимал, а после обострения на Донбассе 18 февраля подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.

Ушел по собственному желанию

  • 25 января политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале написал, что Сурков подал заявление об отставке с должности помощника президента из-за смены курса на украинском направлении.
  • Разжалованный с поста руководителя аппарата правительства в 2013 году, в том числе за протестные митинги 2011-2012 года, Владислав Сурков получил должность помощника президента, которую он уже занимал в 2004-2008 годах.
  • Поначалу он отвечал за «социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией». Но с 2014 года доказывал свою лояльность Путину, курируя непризнанные республики Донецкой и Луганской области Украины.
  • Он же назывался одним из архитекторов Минских соглашений. Участвовал в качестве посредника на переговорах в 2014 и 2015 году. Также всегда присутствовал на встречах «нормандской четверки».
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков долгое время опровергал, как отставку Суркова, так и смену политического курса России в отношении Украины. Однако уже 11 февраля было объявлено, что ответственным за Украину в Кремле назначен замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который ушел из правительства.

«Сдали нервы»

  • Козак и Сурков – два непримиримых антипода с разными подходами к политике. Но и после новости о том, что Козак может быть потенциальным сменщиком Суркова, шли разговоры о том, что «серый кардинал», как называли Суркова СМИ, будет держать под контролем ДНР и ЛНР, а Козак будет вести диалог с Киевом.
  • В Киеве откровенно не хотели работать с Сурковым и просили заменить его в качестве переговорщика и основного посредника с Кремлем. Так, например, на последнем саммите в Париже в 2019 году, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, у Суркова сдали нервы. «Он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"», – говорил Аваков. Но Песков опровергал этот эпизод. Сам же Сурков называл слова Авакова «фантазиями пьяного», который допивал вино, оставшееся после ужина лидеров стран.
  • Отвлекаясь от «украинского трека», Сурков неоднократно выступал автором одиозных статей, в которых он предсказывал России «век геополитического одиночества», повествовал о «кризисе лицемерия», появлении «Царя Запада» и закате «мужского мира». Кроме этого, он писал о таком явлении как «путинизм» и рассказывал об исторической роли «большой политической машины Путина». По мнению независимых от Кремля политологов, делал он это ради выслуги перед Путиным.

На пути к творчеству?

  • В ночь на 18 февраля между ЛНР и Киевом возобновились обстрелы, в том числе из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Обострение на линии разграничения произошло в районе городов Кировск и Золотое. В ЛНР обвинили Киев в диверсии и провокации, а в Киеве считают, что дали отпор агрессору. После этого Россия созвала Совет Безопасности ООН для урегулирования ситуации, а Сурков получил долгожданную отставку.
  • По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, Сурков после ухода с поста помощника главы государства может уйти в творчество, поскольку он очень к этому расположен. «Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется», – предположил Калашников в разговоре с РИА Новости.
  • Также, по словам главы думского комитета, Сурков сделал большой вклад в создание Минских соглашений. «То, что удалось в этих условиях создать "Минск", это большая заслуга, мне кажется, Суркова», – заявил он.
  • Сам Сурков через политолога Чеснакова говорил о том, что будет медитировать до марта. В марте, говорили сведущие люди, он может получить новое назначение. «Путинизм» пошел в зачет.

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Редакция "Капитала Страны"

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