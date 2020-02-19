Серый кардинал Кремля получил отставку от Путина. Что означает увольнение Суркова 5971 0 Политика

В январе помощник президента Владислав Сурков выступил в своем стиле: после смены правительства он через близкого ему политолога Алексея Чеснакова заявил, что он хочет оставить государственную службу в связи «со сменой курса на украинском направлении». О будущих планах он сообщал так: пойдет медитировать. Президент Владимир Путин долго отставку не принимал, а после обострения на Донбассе 18 февраля подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.