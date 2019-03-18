Сербский майдан. В братской республике может произойти госпереворот?

Президент Сербии Александр Вучич бежал из своей резиденции под свист собравшихся демонстрантов. Около тысячи человек пришли 17 марта к дворцу сербского главы и стали требовать его отставки. Своей цели митингующие не добились, но дали понять: встать на защиту своих прав и интересов они могут в любой момент. Со своей стороны власти заявили, что будут жестким образом реагировать на нарушения и наказывать всех, кто нарушил закон. В то же время Вучич согласен на проведение досрочных выборов.

«Нападение» с грузовика

Воскресенье стало днем, когда по Сербии прокатились массовые демонстрации граждан против «авторитарной политики» президента. Митингующие добрались до дворца Александра Вучича и осадили его. Покидая президентскую резиденцию, глава страны, освистанный собственными гражданами, пожелал им «всего наилучшего» и уехал. Вслед ему летели «лжец», «вор» и прочие оскорбления.

Основные действия разворачивались около резиденции «Андричев венац». Здесь проходила пресс-конференция Вучича, котору. демонстранты всеми силами пытались сорвать, прорываясь через оцепление полиции. Казалось, что «добраться до президента» стало едва ли не маниакальной целью протестующих: в какой-то момент для прорыва люди решили использовать грузовик.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», – сообщили в МВД Сербии. Однако в итоге этот автомобиль использовали как агитационную сцену.

Оценивая происходящее, глава МВД Небойша Стефанович выступил с резкой критикой действий протестующих, осудил факт нападения и заявил, что всем нарушителям придется ответить по закону.

Фашист и олигархи

Собравшаяся около резиденции толпа неугомонно требовала, чтобы к ним вышел президент Вучич и поговорил с ними. На пресс-конференцию президента они так и не прорвались. Зато взяли президентскую администрацию в кольцо, держась за руки и распевая гимн Сербии. Сам же глава Сербии в этот момент, говоря о том, что происходит в данный момент, подвергал жесткой критике своих политических оппонентов, среди которых оказались многим известные люди.

По словам Вучича, главная проблема оппозиционно настроенных в том, что «собирается все меньше людей». «Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть», – заявил президент Сербии.

Ничего не добились

После пресс-конференции Вучич стал выкладывать в соцсети видеозапись своего обращения, фотографию, на которой он играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем. Кроме этого он записал видео, на котором заявил, что «не откажется от борьбы за достойную и современную Сербию».

Тем временем «фашист» Бошко Обрадович повел митингующих к полицейскому управлению, чтобы освободить «своих задержанных товарищей». С захваченного грузовика он сетовал на то, что Вучич, который «надсмехается над нами», возможно, сбежал по подземному ходу. После этого блокада с резиденции была снята, и демонстранты пошли к зданию полиции. Благодаря этому президент Сербии смог покинуть здание.

После того как толпа людей прибыла на место, сценарий «захвата» повторился. Демонстранты встали в кольцо, окружив здание полиции, и стали требовать не только отпустить задержанных, но и чтобы глава МВД покинул свой пост – в его адрес также прозвучало немало оскорблений. Здесь уже им противостоял усиленный кордон в тяжелой экипировке, но столкновения так и не произошло.

Демонстрации ни к чему не привели. Прибывшие к МВД митингующие требовали отпустить из-под стражи пятерых человек, участвовавших ранее в захвате гостелецентра, однако в итоге полиция задержала еще семерых.

Что не так

По мнению экспертов, в оппозиционных настроениях нет единства, поскольку те, кто вышел на улицы Белграда в минувшие выходные – публика весьма разношерстная, считает политолог Владимир Зотов. В разговоре с BFM он пояснил: «Коалиция, которая называется «Союз за Сербию», включает в себя множество партий, пришедших к власти после государственного переворота 2000 года, и отдельные элементы, которые называют себя пророссийскими. Сейчас все говорят о подписании признания Косова Сербией. Поэтому сейчас власть должна ответить. Если у нее есть план, как слить этот протест, то Сербия останется более-менее стабильной».

Кроме этого, как считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова, свою роль играют и сложные переговоры о присоединении Сербии к Евросоюзу, а также полнейшее отсутствие прогресса в решении косовской проблемы и позиция, которой придерживаются официальные СМИ.

«Объединены совершенно разные силы. Они еще не приобрели яркую политическую окраску, никакие политические партии не являются организатором этих маршей», – отметила Соколова.