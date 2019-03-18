Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 МАР, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    64,6694
EUR (ЦБ)    73,3610

18 МАР, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    64,6694
EUR (ЦБ)    73,3610

Сербский майдан. В братской республике может произойти госпереворот?

18 Марта 2019 348 1 Политика
Сербский майдан. В братской республике может произойти госпереворот?

Президент Сербии Александр Вучич бежал из своей резиденции под свист собравшихся демонстрантов. Около тысячи человек пришли 17 марта к дворцу сербского главы и стали требовать его отставки. Своей цели митингующие не добились, но дали понять: встать на защиту своих прав и интересов они могут в любой момент. Со своей стороны власти заявили, что будут жестким образом реагировать на нарушения и наказывать всех, кто нарушил закон. В то же время Вучич согласен на проведение досрочных выборов.

«Нападение» с грузовика

Воскресенье стало днем, когда по Сербии прокатились массовые демонстрации граждан против «авторитарной политики» президента. Митингующие добрались до дворца Александра Вучича и осадили его. Покидая президентскую резиденцию, глава страны, освистанный собственными гражданами, пожелал им «всего наилучшего» и уехал. Вслед ему летели «лжец», «вор» и прочие оскорбления.

Основные действия разворачивались около резиденции «Андричев венац». Здесь проходила пресс-конференция Вучича, котору. демонстранты всеми силами пытались сорвать, прорываясь через оцепление полиции. Казалось, что «добраться до президента» стало едва ли не маниакальной целью протестующих: в какой-то момент для прорыва люди решили использовать грузовик.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», – сообщили в МВД Сербии. Однако в итоге этот автомобиль использовали как агитационную сцену.

Оценивая происходящее, глава МВД Небойша Стефанович выступил с резкой критикой действий протестующих, осудил факт нападения и заявил, что всем нарушителям придется ответить по закону.

Фашист и олигархи

Собравшаяся около резиденции толпа неугомонно требовала, чтобы к ним вышел президент Вучич и поговорил с ними. На пресс-конференцию президента они так и не прорвались. Зато взяли президентскую администрацию в кольцо, держась за руки и распевая гимн Сербии. Сам же глава Сербии в этот момент, говоря о том, что происходит в данный момент, подвергал жесткой критике своих политических оппонентов, среди которых оказались многим известные люди.

По словам Вучича, главная проблема оппозиционно настроенных в том, что «собирается все меньше людей». «Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть», – заявил президент Сербии.

Ничего не добились

После пресс-конференции Вучич стал выкладывать в соцсети видеозапись своего обращения, фотографию, на которой он играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем. Кроме этого он записал видео, на котором заявил, что «не откажется от борьбы за достойную и современную Сербию».

Тем временем «фашист» Бошко Обрадович повел митингующих к полицейскому управлению, чтобы освободить «своих задержанных товарищей». С захваченного грузовика он сетовал на то, что Вучич, который «надсмехается над нами», возможно, сбежал по подземному ходу. После этого блокада с резиденции была снята, и демонстранты пошли к зданию полиции. Благодаря этому президент Сербии смог покинуть здание.

После того как толпа людей прибыла на место, сценарий «захвата» повторился. Демонстранты встали в кольцо, окружив здание полиции, и стали требовать не только отпустить задержанных, но и чтобы глава МВД покинул свой пост – в его адрес  также прозвучало немало оскорблений. Здесь уже им противостоял усиленный кордон в тяжелой экипировке, но столкновения так и не произошло.

Демонстрации ни к чему не привели. Прибывшие к МВД митингующие требовали отпустить из-под стражи пятерых человек, участвовавших ранее в захвате гостелецентра, однако в итоге полиция задержала еще семерых.

Что не так

По мнению экспертов, в оппозиционных настроениях нет единства, поскольку те, кто вышел на улицы Белграда в минувшие выходные – публика весьма разношерстная, считает политолог Владимир Зотов. В разговоре с BFM он пояснил: «Коалиция, которая называется «Союз за Сербию», включает в себя множество партий, пришедших к власти после государственного переворота 2000 года, и отдельные элементы, которые называют себя пророссийскими. Сейчас все говорят о подписании признания Косова Сербией. Поэтому сейчас власть должна ответить. Если у нее есть план, как слить этот протест, то Сербия останется более-менее стабильной».

Кроме этого, как считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова, свою роль играют и сложные переговоры о присоединении Сербии к Евросоюзу, а также полнейшее отсутствие прогресса в решении косовской проблемы и позиция, которой придерживаются официальные СМИ.

«Объединены совершенно разные силы. Они еще не приобрели яркую политическую окраску, никакие политические партии не являются организатором этих маршей», – отметила Соколова.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
12:41 1 0
Саша:

ну какой же это майдан, я вас умоляю... ну и заголовок... У сербов все мирно и без жертв.

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

В Томской области на треть увеличили производство триэтилалюминия для выпуска полимеров

В Томской области на треть увеличили производство триэтилалюминия для выпуска полимеров

В Москве завершили модернизацию газораспределительной станции на НПЗ

В Москве завершили модернизацию газораспределительной станции на НПЗ

В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки

В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки

ТОП-10 достижений недели: какие высокие технологии создали и внедрили в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: какие высокие технологии создали и внедрили в российских регионах?

Новости СМИ

Новости дня

14:08 Иран планирует подать в суд на США Иран планирует подать в суд на США
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:47 Сектор Газа на грани гуманитарной катастрофы Сектор Газа на грани гуманитарной катастрофы
12:58 ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету
12:42 Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище
12:27 FIABCI-Россия представила 70-й Всемирный конгресс профессионалов рынка недвижимости FIABCI-Россия представила 70-й Всемирный конгресс профессионалов рынка недвижимости
12:16 Ученый заявил, что астероид, который приближается к Земле – это рядовое явление Ученый заявил, что астероид, который приближается к Земле – это рядовое явление
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:37 В Грузии проходят учения НАТО В Грузии проходят учения НАТО

Узнай, страна!

13:44 В Томской области на треть увеличили производство триэтилалюминия для выпуска полимеров В Томской области на треть увеличили производство триэтилалюминия для выпуска полимеров
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:31 В Москве завершили модернизацию газораспределительной станции на НПЗ В Москве завершили модернизацию газораспределительной станции на НПЗ
13:26 В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки
15 МАР, 09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter