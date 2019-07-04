«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой

Сегодня в Кронштадте, где находится главный храм ВМФ России, состоялось богослужение в память о 14 подводниках, которые 1 июля погибли во время пожара на секретном глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море. Их имена будут увековечены на доске из черного мрамора на стене Никольского собора.

«Лошарик» забирает жизни

Первого июля произошла трагедия, в результате которой погибло 14 моряков-подводников. О пожаре на борту некого секретного глубоководного аппарата Минобороны стало известно на следующий день. Представители министерства сообщили, что люди погибли от отравления продуктами горения. Что это была за подводная лодка, не сообщается – тип аппарата и вся связанная с ним информация строго засекречена. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данные об аппарате совершенно секретны и не подлежат раскрытию.

Тем не менее, как сообщает РБК со ссылкой на своих собеседников из силовых структур, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, которая также известна как «Лошарик».

Как гласит одна из версий, на подводном аппарате могло случится короткое замыкание. Как сообщили источники РБК и Forbes, проблемы появились на одном из аккумуляторов станции. Аналогичную информацию подтвердил и министр обороны Сергей Шойгу.

Ядерная установка

На встрече с Президентом РФ и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о главной причине, из-за которой произошла трагедия на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По его словам, пожар возник в аккумуляторном отсеке, откуда и стал распространяться по всей подлодке.

Вместе с этим, министр отметил, что ядерная энергетическая установка аппарата была «изолирована и безлюдна». После случившегося она находится в полном работоспособном состоянии.

«Первая оценка – ремонт аппарата возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», — заявил Шойгу Путину. Добавив, что семьям погибших моряков с несовершеннолетними детьми выплатят «денежные довольствия», которое получали их супруги.

Владимир Путин распорядился представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

Спасение корабля и человека

В одном из первых сообщений оборонного ведомства о происшествии на подлодке упоминалось имя одного из 14 погибших подводников – капитана второго ранга Дмитрия Соловьева. Как сообщается, именно благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста.

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева», — говорится в сообщении министерства. Сообщается, что Дмитрий Соловьев успел вывести мужчину из аварийного отсека. Также, как говорится в сообщении, после этого капитан продолжал «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа».

Трагедию какого масштаба удалось ценой своей жизни предотвратить морякам, спасших подводный корабль с «ядерной начинкой», удастся узнать еще не скоро – после того, как с этого дела будет снят гриф секретности.

Некоторое время имена погибших вообще не назывались. Неполная информация появилась перед встречей президента Владимира Путина с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Сообщалось, что в числе погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. уже спустя несколько часов стало известно, что в числе погибших – три капитана второго ранга. Полный список имен стал известен сегодня, буквально за несколько часов до выхода материала.

Имена погибших моряков-подводников:

Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;

Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;

Капитан первого ранга Денис Опарин;

Капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

Капитан первого ранга Константин Сомов;

Капитан Первого Ранга Владимир Абанкин;

Капитан Первого Ранга Константин Иванов;

Капитан Второго Ранга Александр Авдонин;

Капитан Второго Ранга Сергей Данильченко;

Капитан Второго Ранга Дмитрий Соловьев;

Капитан Третьего Ранга Виктор Кузьмин;

Капитан Третьего Ранга Владимир Сухиничев;

Капитан-Лейтенант Михаил Дубков;

Подполковник Медицинской Службы Александр Васильев.

