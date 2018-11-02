«Сейчас, ага, побежала». Почему депутаты Госдумы не собираются отказываться от пенсионной надбавки

Перед тем, как в Совфеде будет рассматриваться закон о добровольном отказе депутатов от пенсионной надбавки, РБК решил опросить парламентариев пенсионного возраста, пойдут ли они на это. Сократить свои доходы согласились всего шестеро, еще пятнадцать человек однозначно заявили, что не видят смысла в отказе от дополнительных тысяч.

О какой надбавке речь

25 октября депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который позволяет депутатам в добровольном порядке отказаться от получения пенсионной надбавки к страховой пенсии.

Одним из авторов закона выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. После утверждения в Совфеде закон должен подписать президент. Если это произойдет, он вступит в силу с 1 января 2019 года. К этому времени в Госдуме будет уже 74 депутата, претендующих на надбавку: женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года с минимальным стажем работы в парламенте в пять лет.

Сумма надбавки может составлять несколько десятков тысяч рублей.

«Спрошу у жены»

Около половины депутатов (33 человека) предпочли уклониться от конкретного ответа. Как поясняет РБК, они либо отказались комментировать вопрос, либо ответили, что не решили, как к этому относится. Еще один вариант ответа – на пенсию из парламента они выходить не собираются. Депутат Галина Хованская от «Справедливой России» и вовсе заявила: «Не отвечаю на такие вопросы. Это провокация». Другой эсэр, Федот Тумусов, тоже решил воздержаться от комментариев, сказав, что посоветуется со своей супругой.

На пенсию выходить не планирует и вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Неоднозначный ответ прозвучал от коммуниста Николая Иванова: «Вот вернется советская власть – откажемся и от зарплат, и от пенсий».

Депутат-единоросс Лариса Шойгу ответила на вопрос так: «Когда закончится срок полномочий, тогда и скажу, что решила». Аналогичной точки зрения придерживается и коммунистка Ольга Алимова. «Заявления молодых депутатов об отказе от пенсий выглядят просто смешно», – заявила она. Хотя спрашивали ее не о пенсии, а надбавке.

«Не вижу смысла отказываться»

15 парламентариев категорично заявили, что не собираются отказываться от надбавки. Однако, как выяснилось, больше всего возможность добровольного отказа возмутила коммунистов. «Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тыс. руб. и пью лекарств на 18 тыс. в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», – объяснил Николай Арефьев (КПРФ).

«А почему я должен отказываться? Смысл какой?» – заявил депутат-коммунист режиссер Владимир Бортко. Депутат Владимир Кашин (КПРФ) считает, что, если 450 парламентариев откажутся от своей надбавки, то «от этого легче не станет». Его коллега по партии был более краток: «Я в глупые игры не играю».

Еще один член партии Владимир Поздняков дал более развернутый ответ, пожаловавшись, что ему приходится жить только на одну заработную плату: «Я живу на одну зарплату. Никаких накоплений у меня нет. Думаю, эти деньги нам не помешают. Не могу вот так [деньги] отдавать в никуда. Государство государством, я бы лучше помогал нашему фонду ветхого жилья в своем регионе или просто детей бы отправил на каникулы. Так чтобы вообще отказаться – не могу я».

«Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию», – категорично заявила депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Я, наверное, нетипичный депутат»

Четко о своем желании отказаться от надбавки заявили шесть депутатов: Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов, Владислав Резник (все из «Единой России»), Сергей Миронов из «Справедливой России», а также глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Поясняя свою позицию, Николай Гончар заявил:

«Я голосовал за повышение пенсионного возраста. Когда я проголосовал – а мне 72 года, я задал себе вопрос: я так голосую, потому что меня это не касается? Мне захотелось ответить себе на этот вопрос».

Его коллега по партии Владислав Резник заявил о своей солидарности относительно отказа от пенсии: «Я, наверное, нетипичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что в знак солидарности, безусловно, откажусь».

Сергей Миронов, отвечая на вопрос РБК о том, готов ли он отказаться от надбавки, сказал, что эти средства можно было бы направить на благое дело: «Сегодня без всякого закона ничто не мешает депутатам отказываться от части пенсии или зарплаты, которая тоже немаленькая, и направлять эти средства на благотворительность».