Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ДЕК, 14:43 МСК
USD (ЦБ)    68,4073
EUR (ЦБ)    77,8886

24 ДЕК, 14:43 МСК
USD (ЦБ)    68,4073
EUR (ЦБ)    77,8886

Себе в минус. Украина разорит свои предприятия ради противостояния «Северному потоку – 2»

24 Декабря 2018 239 0 Экономика
Себе в минус. Украина разорит свои предприятия ради противостояния «Северному потоку – 2»

В «Укртрансгазе» предупредили: украинский бюджет может столкнуться с дефицитом, объем которого достигнет 800 млн долларов. К этому может привести решение о снижении тарифов на прокачку газа – ранее его принял регулятор, чтобы «бросить все силы» на борьбу с «Северным потоком – 2». В итоге нехватка денег приведет к проблемной ситуации с закупкой газа для балансировки газотранспортной системы. О проблемах с финансированием в свое время предупреждали и в самом «Нафтогазе».

В ожидании дефицита

Как заявили в «Укртрансгазе» («дочка» украинского «Нафтогаза», которая занимается транзитом и распространением газа по Украине) уже в этом году ожидается дефицит, размер которого может составить 22 млрд гривен (около 800 млн долларов). Подобная тенденция приведут к печальным последствиям не только для самой компании. Пострадают и конечные потребители газа, то есть, обычные граждане Украины.

Эта ситуация как отмечается, возникла из-за новых тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. Три дня назад, как сообщает Газета.ру, Национальная комиссия по государственному регулированию в энергетике и коммунальном хозяйстве (НКРЕКП) в два раза сократила их со следующего года.

По словам главы комиссии Оксаны Кривенко, из-за этого решения произойдет снижение оптовых цен на газ на Украине, а вот у ГТС (газотранспортная система) появится стимул увеличить загрузку газопроводов и хранилищ газа. В своем Фейсбуке она пояснила: «Нам надо выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность ГТС». Привела Кривенко и цифры: так, с 1 января стоимость транспортировки 1 тыс. куб. м газа по трубам на Украине будет снижена с 12,47 до 6,04 долларов в сутки.

Проблема на проблеме

Подобная ситуация, как можно понять, кураторам украинской ГТС не очень понравилась. В частности, в компании говорят о том, что новые временные тарифы и игнорирование со стороны регулятора критической ситуации с неплатежами облгазов за балансировку приведут к серьезным последствиям. Таким, например, как отсутствие возможности в полном объеме и вовремя финансировать АО «Укртрансгаз» по закупкам газа на балансировку ГТС.

Плюс к этому возникнут проблемы с выплатами заработных плат сотрудникам, средствами на ремонт и капитальными инвестициями. Как отмечается, расходы на оплату труда, которые предусмотрены НКРЕКП во временном тарифе, на 25% ниже обязательства АО «Укртрансгаз» по коллективному договору.

Как поясняют в «Укртрансгазе», временный тариф не учитывает амортизации регулярной базы активов. Он рассчитан без корректировок на недополученный доход за предыдущие периоды – в тот момент, когда тарифы, которые установил регулятор, так и не вступили в силу.

Вдобавок к этому регулятор, рассчитывая тарифы, решил необоснованно ограничить средства на 10 млрд гривен, которые были доступны компании для проведения капитальных инвестиций. Все это «Укртрансгаз» пытается обжаловать в судебном порядке.

Угроза стабильной работе

«Укртрансгаз» резюмирует: продление этих тарифов прямо угрожает стабильной работе компании в новом году. По сути, попытка властей сделать из «украинской трубы» конкурентоспособное предприятие, которое будет противостоять «Северному потоку – 2», приводит к обратному эффекту. Под реальной угрозой находится вся ее работоспособность.

Киев пытается бороться с новыми газовыми российскими проектами достаточно давно. Одним из принципиальных пунктов этой самой борьбы стало противостояние строительству нового маршрута по дну Балтийского моря, которое обходит «транзитные государства», в том числе и Украину. Мощность «Северного потока – 2» будет составлять 55 млрд куб. м газа в год. После того, как он будет запущен, Украина может остаться более чем без половины сегодняшних объемов транзита российского газа в Евросоюз. Иначе говоря: без дополнительных доходов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 1

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

На Сахалине ввели в эксплуатацию пункт пропуска грузовых морских судов

На Сахалине ввели в эксплуатацию пункт пропуска грузовых морских судов

В Республике Татарстан открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo

В Республике Татарстан открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo

Между Москвой и Одинцово запустили поезда-экспрессы на участке Московских центральных диаметров

Между Москвой и Одинцово запустили поезда-экспрессы на участке Московских центральных диаметров

ТОП-10 достижений недели: на ниве каких отраслей в российских регионах получили самые лучшие плоды?

ТОП-10 достижений недели: на ниве каких отраслей в российских регионах получили самые лучшие плоды?

Новости СМИ

Новости дня

14:16 Сын Муаммара Каддафи просит Путина помочь ему Сын Муаммара Каддафи просит Путина помочь ему
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:57 В Швеции приступили к строительству «Северного потока — 2» В Швеции приступили к строительству «Северного потока — 2»
13:46 «Крымтелеком» продали почти за миллиард «Крымтелеком» продали почти за миллиард
13:03 Бюджет Украины может разориться из-за зарплат в «Нафтогазе» Бюджет Украины может разориться из-за зарплат в «Нафтогазе»
12:39 На этой неделе россияне будут работать шесть дней На этой неделе россияне будут работать шесть дней
11:56 Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту от вторжения России Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту от вторжения России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:56 На Камчатке объявлена лавинная опасность На Камчатке объявлена лавинная опасность

Узнай, страна!

12:59 На Сахалине ввели в эксплуатацию пункт пропуска грузовых морских судов На Сахалине ввели в эксплуатацию пункт пропуска грузовых морских судов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
12:50 В Республике Татарстан открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo В Республике Татарстан открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo
12:32 Между Москвой и Одинцово запустили поезда-экспрессы на участке Московских центральных диаметров Между Москвой и Одинцово запустили поезда-экспрессы на участке Московских центральных диаметров
21 ДЕК, 15:01 Новгородские предприниматели прошли в финал акселератора фонда поддержки социальных проектов Новгородские предприниматели прошли в финал акселератора фонда поддержки социальных проектов
20 ДЕК, 15:08 На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев
18 ДЕК, 08:01 Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter