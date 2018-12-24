Себе в минус. Украина разорит свои предприятия ради противостояния «Северному потоку – 2»

В «Укртрансгазе» предупредили: украинский бюджет может столкнуться с дефицитом, объем которого достигнет 800 млн долларов. К этому может привести решение о снижении тарифов на прокачку газа – ранее его принял регулятор, чтобы «бросить все силы» на борьбу с «Северным потоком – 2». В итоге нехватка денег приведет к проблемной ситуации с закупкой газа для балансировки газотранспортной системы. О проблемах с финансированием в свое время предупреждали и в самом «Нафтогазе».

В ожидании дефицита

Как заявили в «Укртрансгазе» («дочка» украинского «Нафтогаза», которая занимается транзитом и распространением газа по Украине) уже в этом году ожидается дефицит, размер которого может составить 22 млрд гривен (около 800 млн долларов). Подобная тенденция приведут к печальным последствиям не только для самой компании. Пострадают и конечные потребители газа, то есть, обычные граждане Украины.

Эта ситуация как отмечается, возникла из-за новых тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. Три дня назад, как сообщает Газета.ру, Национальная комиссия по государственному регулированию в энергетике и коммунальном хозяйстве (НКРЕКП) в два раза сократила их со следующего года.

По словам главы комиссии Оксаны Кривенко, из-за этого решения произойдет снижение оптовых цен на газ на Украине, а вот у ГТС (газотранспортная система) появится стимул увеличить загрузку газопроводов и хранилищ газа. В своем Фейсбуке она пояснила: «Нам надо выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность ГТС». Привела Кривенко и цифры: так, с 1 января стоимость транспортировки 1 тыс. куб. м газа по трубам на Украине будет снижена с 12,47 до 6,04 долларов в сутки.

Проблема на проблеме

Подобная ситуация, как можно понять, кураторам украинской ГТС не очень понравилась. В частности, в компании говорят о том, что новые временные тарифы и игнорирование со стороны регулятора критической ситуации с неплатежами облгазов за балансировку приведут к серьезным последствиям. Таким, например, как отсутствие возможности в полном объеме и вовремя финансировать АО «Укртрансгаз» по закупкам газа на балансировку ГТС.

Плюс к этому возникнут проблемы с выплатами заработных плат сотрудникам, средствами на ремонт и капитальными инвестициями. Как отмечается, расходы на оплату труда, которые предусмотрены НКРЕКП во временном тарифе, на 25% ниже обязательства АО «Укртрансгаз» по коллективному договору.

Как поясняют в «Укртрансгазе», временный тариф не учитывает амортизации регулярной базы активов. Он рассчитан без корректировок на недополученный доход за предыдущие периоды – в тот момент, когда тарифы, которые установил регулятор, так и не вступили в силу.

Вдобавок к этому регулятор, рассчитывая тарифы, решил необоснованно ограничить средства на 10 млрд гривен, которые были доступны компании для проведения капитальных инвестиций. Все это «Укртрансгаз» пытается обжаловать в судебном порядке.

Угроза стабильной работе

«Укртрансгаз» резюмирует: продление этих тарифов прямо угрожает стабильной работе компании в новом году. По сути, попытка властей сделать из «украинской трубы» конкурентоспособное предприятие, которое будет противостоять «Северному потоку – 2», приводит к обратному эффекту. Под реальной угрозой находится вся ее работоспособность.

Киев пытается бороться с новыми газовыми российскими проектами достаточно давно. Одним из принципиальных пунктов этой самой борьбы стало противостояние строительству нового маршрута по дну Балтийского моря, которое обходит «транзитные государства», в том числе и Украину. Мощность «Северного потока – 2» будет составлять 55 млрд куб. м газа в год. После того, как он будет запущен, Украина может остаться более чем без половины сегодняшних объемов транзита российского газа в Евросоюз. Иначе говоря: без дополнительных доходов.