Себе дороже. Почему европейские политики выступают против антироссийских санкций?

Фракция евроскептиков в Европарламенте (ЕП) «Идентичность и демократия» является противником продления санкций против России, а также выступает за сотрудничество с Москвой. Об этом во время пресс-конференции в Европарламенте заявил вице-председатель нового политического объединения Йорг Мойтен. Практически в то же время экс- президент Хорватии сделал заявление в СМИ о том, что антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб его стране и всей Европе

Санкции ничего не изменят

«Мы выступаем против продления санкций. Они никак не повлияли на действия России, мы можем их продлевать еще 10 лет, это ничего не изменит», - подчеркнул Йорг Мойтен, который также является сопредседателем партии «Альтернатива для Германии». Он считает, что Евросоюзу стоит «действовать в прагматическом ключе». То есть, по факту политик говорит о поддержке нормального сотрудничества как с Россией, так и с остальными странами мира.

О создании в новом составе Европарламента фракции «Идентичность и демократия» в минувший четверг объявила лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она проинформировала, что политическая группа будет объединять 73 депутатов из Франции, Германии, Австрии, Фландрии, а также представителей Чехии, Дании и Эстонии. Учредителями организации, кроме «Национального объединения», являются «Альтернатива для Германии» и итальянская «Лига».

Еще на выборах в Европарламент от ряда политиков звучали заявления о том, что антироссийские санкции причинили катастрофический ущерб европейской экономике.

Катастрофа для экономики

Йорг Мойтен – не единственный представитель ЕС, кто осознает бессмысленность антироссийских санкций, пишут «Известия». Экс-президент Хорватии Степан Месич к ограничениям против Москвы относится еще более жестко. Антироссийские санкции он называет незаконными. По словам бывшего хорватского лидера, от таких мер в равной степени страдают все.

Более того, Месич утверждает, что меры, которые предпринимаются против России – это катастрофа для экономики Хорватии. Он заявил, что ВВП страны в 2015-м году снизился сразу с 57 до 49 миллиардов долларов.

Политик утверждает, что на данный момент не существует ни одной хорватской компании, которая не ощутила бы на себе негативное влияние антироссийских санкций. Приводя конкретный пример, Месич рассказал, что экспорт в Россию из Хорватии сократился в два раза и опустился до отметки 200 миллионов долларов. При этом ежегодные потери местных сельхозпроизводителей оцениваются в 40 миллионов евро.

Аналогичной точки зрения придерживается и сегодняшняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она заявила, что является противником изоляции России и сторонником конструктивного диалога с Москвой.

Что говорят в России

В разговоре с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя настроения европейских политиков, отметил, что многие из них излагают здравые мысли по поводу санкций против России, но чаще всего это «прозрение» наступает уже после того, как они покидают свой пост.

«Конечно, лучше было бы, если бы заявления, подобные тому, которое сделал Степан Месич, озвучивали действующие политики, а то они все прозревают после того, как уходят в отставку», — заключил Цеков.

Сенатор добавил, что европейские политики выдвигают достаточно предложений, связанных с налаживанием отношений с Россией. При этом, даже на Украине звучат такие предложения, очевидно, что эта стана нуждается в восстановлении, как минимум, экономических связей. Представитель Совфеда убежден, что инициаторы антироссийских санкций страдают больше, чем Россия. Наша страна, как утверждает Цеков, давно привыкла «к изменившейся действительности и наладила импортозамещение».