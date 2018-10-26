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«Сдерживать дальше невозможно». Цены на АЗС растут, а правительство готовится лицензировать экспорт

26 Октября 2018 618 1 Экономика
«Сдерживать дальше невозможно». Цены на АЗС растут, а правительство готовится лицензировать экспорт

24 октября во время совещания у зампреда правительства Дмитрия Козака нефтяники заявили, что больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС. Автозаправочные станции работают в убыток, в результате некоторые владельцы вынуждены их закрывать. Вместе с этим, как отмечают участники рынка, меры, которые предложило правительство, оказались не такими эффективными, как планировалось. Многие компании не могут работать даже на грани рентабельности. Как заявляют участники рынка, до конца этого года стоимость топлива на АЗС может вырасти на 2-3 рубля за литр.

Вопреки договоренности

«Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», – цитируют «Ведомости» собеседника, близкого к участникам совещания у Козака. А в одной из нефтяных компаний сказали: нефтяники готовы к тому, чтобы отпускать розничные цены.

Еще весной нефтяные компании и правительство договорились, что последние не будут повышать цены на АЗС. В обмен власти обещали снизить акцизы. Также правительство пообещало, что с 2019 год нефтяники будут получать компенсацию за внутренние поставки топлива, которые при росте цены на нефть вдруг стали невыгодными для производителей.

Однако с сентября нефтяные компании начали поднимать оптовые цены: биржа показала рост на 6%. По словам собеседника «Ведомостей», это было необходимо, чтобы «как-то компенсировать убытки на АЗС». Автозаправочные станции пострадали, и в результате они оказались вынуждены поднимать цены.

Цены вырастут

До конца текущего года стоимость топлива на АЗС увеличится на 2-3 руб. за один литр. Об этом в разговоре с РБК сообщил президент Независимого топливного союза (объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павел Баженов.

По данным Московской топливной ассоциации, средняя стоимость литра бензина АИ-92 в Москве уже составляет 42,09 руб., АИ-95 – 45,75 руб. Это говорит о том, что рост цен может составить до 6,5-7%.

Интересно, что в первых числах октября Центробанк прогнозировал, что до конца 2018 года бензин и дизельное топливо не будут дорожать. В этом плане стабильности ситуации будут способствовать меры, которые приняло правительство, а также расширение объемов биржевых продаж и соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен.

Неизбежное повышение

В данный момент ситуация обстоит таким образом, что нефтеперерабатывающие заводы находятся в напряженности и в ожидании последствий налогового маневра, а также удара по переработке нефти, что неизбежно приведет к росту внутренних цен на сырье.

«Пока не ясно, как будет работать налоговый маневр, а с 1 января повышается акциз, что неизбежно должно привести к росту цен», – поясняет собеседник.

В итоге получается, что меры поддержки правительства не позволяют перерабатывающей отрасли работать на грани рентабельности. А о модернизации в таких условиях говорить и вовсе не приходится. При этом стоит помнить о том, что в законе, где речь идет о завершении налогового маневра, предусматривается экстренное повышение пошлины на топливо – в том случае, если за месяц мировые цены на нефть вырастут на 15%.

Что предлагает Минфин

Во время Международного таможенного форума директор департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов сообщил, что полезной мерой при условии консенсуса с бизнесом станет лицензирование экспорта топлива для сдерживания роста цен.

Как сообщает РБК, в правительстве обсуждается возможность ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок. Это нужно для того чтобы не допустить роста цен на бензин и дизель. Об этом и заявил Дмитрий Козак после совещания 24 октября с нефтяниками.

Сазанов, комментируя возможную меру, сказал: «Идея хорошая», добавив, что, «если будет достигнут консенсус в вопросе лицензирования, то, это будет самая действенная из всех мер». Эксперт поясняет, что, ограничивая экспорт, можно будет сдержать рост цен на бензин и дизель.

«Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз. В противном случае цена всегда будет идти вверх за экспортом. А если мы всем, кроме производителя, запретим это делать, то, естественно, стабилизируется цена на внутреннем рынке», – объясняет Сазонов.

Он отметил, что при этом объемы экспорта не снизятся и, если будут установлены обязательства по поставкам на внутренний рынок, можно будет целиком насытить внутренний рынок.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:37 0 0
Алга:

Чем больше будут удерживать низкую цену на топливо, тем хуже будет ситуация в дальнейшем-у заводов не будет денег на развитие и модернизацию-они остановятся-будет нехватка топлива-придется завозить импортное ,и цена будет 2-3 доллара за литр. Придется опять на лошадях ездить.

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