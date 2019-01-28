Сдал американцам. Как Олег Дерипаска потерял контроль над компаниями

США сняли санкции с трех компаний Олега Дерипаски: UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», которые были введены в апреле прошлого года. При этом ограничения против самого российского бизнесмена остались в силе. Ключевым условием отмены санкций стало снижение прямых и косвенных долей Дерипаски, а также выход компаний из-под его контроля. На фоне сообщений об отмене санкций стоимость акций компаний резко взлетела.

Ультимативное условие

19 декабря американский Минфин заявил, что санкции будут сняты через месяц, если Олег Дерипаска сократит свою долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») с уровня примерно 70 до 44,95%. При этом решению Минфина пытались противостоять демократы Сената США и Палаты представителей. Тем не менее, по причине того, что в Сенате не хватило голосов для того чтобы довести данный документ до процедуры голосования, у демократов в итоге не получилось заблокировать снятие антироссийских санкций.

Ключевым условием отмены санкций американцы назвали снижение прямых и косвенных долей Олега Дерипаски и выход компаний из-под его контроля. Подобные меры дают гарантии, что большинство директоров в советах директоров компаний En+ и «Русала» будут независимыми. «Включая американских и европейских лиц, у которых нет бизнеса, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом под санкциями, и что независимые американские лица имеют значительную долю голосующих акций En+», – заявляется в документе.

Как подчеркивают представители ведомства, российские компании дали свое согласие на «беспрецедентную прозрачность» своей деятельности и далее «выполнили требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности».

Что за санкции

Вашингтон ввел антироссийские санкции в апреле прошлого года. В «черный список» в том числе (SDN-лист) был внесен российский бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Попадание в этот перечень означало следующее: блокировка активов в США, а также запрет на любой бизнес с данными компаниями для граждан США (в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами).

Однако уже в середине декабря в американском ведомстве заявили, что исключат En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из «черного списка», если будут выполнены определенные условия. Против выступил Конгресс США, но продвинуть необходимые инициативы у него не получилось.

В Кремле комментировать снятие санкций с трех компаний особо не стали. Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы не будем это комментировать. Вы знаете наше отношение к санкциям в целом, мы считаем их нелегитимными». При этом он отметил, что изменение состава совета директоров En+ – это «внутрикорпоративное дело».

Контроль утерян

В конечном итоге, в результате сделки в «Русале» обновился совет директоров. Так, его покинули председатель совета Жан Пьер Томас и независимый директор Филипп Мэйлфейт. Плюс к этому, как и требовал Вашингтон, Олег Дерипаска сократил свою долю в En+ до 44,95% (раньше эта доля составляла примерно 70%).

Что касается управления, то после сделки у Дерипаски будет возможность назначать только четырех из 12 директоров En+. Совет директоров UC Rusal, который состоит из 14 человек, сформирует En+, а большинство его членов (восемь человек) будут представлены независимыми директорами, которые вообще никак не связаны с Олегом Дерипаской либо другим лицом из того самого списка SDN. По факту, оставшиеся шесть человек могут его знать только в качестве сотрудников En+ или UC Rusal. А вот сам Дерипаска не сможет выдвигать ни одного представителя в совет директоров алюминиевой компании, основателем которой он являлся и которой руководил до февраля 2018 года.

Рынок отреагировал

После сообщений о снятии санкций стоимость акций компаний «Русала» и En+ выросли в ходе торгов на Московской бирже. Так, на старте торгов акции «Русала» поднялись в цене почти на 10%, до отметки 34,98 рубля за акцию. Как отмечается, на 10:06 по мск стоимость бумаг выросла на 6,1% – до 33,75 рубля за акцию. Что касается другой компании, то стоимость расписок En+ выросла на 8,8% – до 612,5 рубля за ГДР. При этом, как свидетельствуют данные торгов, на открытии торгов стоимость ценных бумаг компании росла на 10,5%.